डायबिटीज और बढ़ते वजन से हैं परेशान? काला टमाटर इन 5 बीमारियों की करता है छुट्टी!
Health Benefits Of Black Tomato : ब्लड प्रेशर और मोटापा कंट्रोल करने से लेकर डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर कम करने तक में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं काले टमाटर को डाइट में शामिल करने से सेहत को और क्या गजब के फायदे मिलते हैं।
चेहरे की खूबसूरती बढ़ानी हो या सब्जी का स्वाद, भारतीय रसोई में रखे टमाटर की एक अलग पहचान होती है। सलाद से लेकर सब्जी पकाने तक के लिए ज्यादातर घरों में लाल रंग के टमाटर का ही इस्तेमाल किया जाता है। अगर अब तक आप भी यही समझते आए हैं कि टमाटर का रंग सिर्फ लाल होता है, तो आपको बता दें, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जी हां, काले रंग के टमाटर, जिन्हें अंग्रेजी में इंडिगो रोज (Indigo Rose) के नाम से जाना जाता है, सेहत के लिए किसी वरदान से कम नहीं होते हैं। टमाटर का यह गहरा बैंगनी काला रंग 'एंथोसाइनिन' की वजह से होता है। जो इसे सुपरफूड की लिस्ट में शामिल करता है। काले टमाटर में विटामिन सी, विटामिन ए, प्रोटीन, मिनरल्स जैसे पोषक तत्वों के साथ कई अन्य तरह के एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं। ब्लड प्रेशर और मोटापा कंट्रोल करने से लेकर डायबिटीज रोगियों में ब्लड शुगर कम करने तक में इसका सेवन फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं काले टमाटर को डाइट में शामिल करने से सेहत को और क्या गजब के फायदे मिलते हैं।
काले टमाटर खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे
डायबिटीज में फायदेमंद
डायबिटीज रोगियों के लिए काले रंग के टमाटर का सेवन किसी औषधि से कम नहीं है। काले टमाटर का ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मददगार है। डायबिटीज रोगियों को सेहत से जुड़े फायदे लेने के लिए इसका सेवन नियमित रूप से करना चाहिए।
मोटापा
काले टमाटर में कैलोरी की मात्रा बहुत कम और फाइबर की अधिकता होती है, जिससे पेट लंबे समय तक भरा रहता है और व्यक्ति को बार-बार भूख नहीं लगती। जिससे वजन को कंट्रोल रखने में मदद मिलती है।
ब्लड प्रेशर रखें कंट्रोल
काले टमाटर में मौजूद एंथोसाइनिन और पोटेशियम रक्तचाप को स्थिर रखते हुए हार्ट अटैक का जोखिम कम करने में मदद करते हैं।
दिल की सेहत बनाए रखता है अच्छा
काला टमाटर बैड कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके हृदय धमनियों को स्वस्थ बनाए रखने में मदद करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद एंथोसाइनिन दिल पर पड़ रहे तनाव को कम करके हार्ट अटैक का खतरा कम करता है।
आंखों के लिए फायदेमंद
काला टमाटर आंखों की सेहत को भी अच्छा बनाए रखता है। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर होने की वजह से यह आंखों की थकान दूर करके इन्फेक्शन से बचाव और दृष्टि में सुधार लाने में मदद करता है।
सलाह- अगर आपको खानपान से जुड़ी कोई एलर्जी है या किसी बीमारी से पीड़ित हैं, तो काला टमाटर खाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
