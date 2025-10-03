केरेले के कड़वे पत्ते सेहत को देते हैं 5 मीठे फायदे, मोटापा हो या डायबिटीज रहता है कंट्रोल diabetes to weight loss know sweet health benefits of bitter gourd leaves karele ke patton ke fayde, हेल्थ टिप्स - Hindustan
केरेले के कड़वे पत्ते सेहत को देते हैं 5 मीठे फायदे, मोटापा हो या डायबिटीज रहता है कंट्रोल

Karele ke Patton Ke Fayde : करेले के पत्तों में मौजूद पोषक तत्व वेट लॉस से लेकर मधुमेह, दाद-खुजली, सिरदर्द और पैरों की जलन जैसी समस्याओं में राहत दे सकते हैं। आइए जानते हैं करेले की पत्तियों का सेवन करने से व्यक्ति को मिलते हैं क्या-क्या फायदे।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 3 Oct 2025 05:43 PM
रेला भले ही स्वाद में कड़वा होता हो लेकिन अपने औषधीय गुणों की वजह से ज्यादातर भारतीयों के भोजन की थाली में अपने लिए एक खास जगह बनाए हुए रहता है। क्या आप जानते हैं करेले की ही तरह इसकी पत्तियां भी स्वास्थ्य की दृष्टि से काफी फायदेमंद मानी जाती हैं। बता दें, करेले की पत्तियों में विटामिन सी, विटामिन ए और एंटीऑक्सीडेंट के साथ हाइपोग्लाइकेमिक , एंटीवायरल और एंटी माइक्रोबियल गुण भी मौजूद होते हैं। जो वेट लॉस से लेकर मधुमेह, दाद-खुजली, सिरदर्द और पैरों की जलन जैसी समस्याओं में राहत दे सकते हैं। आइए जानते हैं करेले की पत्तियों का सेवन करने से व्यक्ति को मिलते हैं क्या-क्या फायदे।

करेले की पत्तियों का सेवन सेहत को देता हैं ये 5 गजब के फायदे

डायबिटीज रखें कंट्रोल

करेले की पत्तियां ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल रखने में मदद करती हैं। इनमें मौजूद विसिन और पॉलीपेप्टाइड पी, शुगल लेवल को कंट्रोल में रखते हैं। इन पत्तियों का रस या चाय बनाकर पीने से डायबिटीज में फायदा मिल सकता है।

सिरदर्द दूर करे

बढ़ते तनाव और चिंता की वजह से होने वाले सिरदर्द को दूर करने में करेले की पत्तियां मदद कर सकती हैं। करेले की पत्तियां ठंडक प्रदान करके सिरदर्द की समस्या दूर करती हैं। इसके लिए आप करेले की ताजी पत्तियां तोड़कर उनका पेस्ट तैयार करके माथे पर 10-15 मिनट लगाकर रखने के बाद पानी से माथा धो लें।

वेट लॉस में फायदेमंद

करेले की पत्तियों में कैलोरी की मात्रा कम और फाइबर अधिक होने की वजह से ये वजन नियंत्रण में मदद करती हैं। इनका सेवन मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने में मदद करता है।

बेहतर इम्यूनिटी

करेले की पत्तियों में मौजूद विटामिन C और एंटीऑक्सिडेंट्स इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाकर शरीर को संक्रमण से बचाते हैं। इसके लिए आप करेले की पत्तियों को पानी में उबालने के बाद छानकर धीरे-धीरे इनका सेवन करें। ऐसा करने से इम्यूनिटी मजबूत होने के साथ सभी तरह के संक्रमण भी दूर रहते हैं।

लीवर डिटॉक्स

करेले की पत्तियां लीवर को डिटॉक्स करने में मदद करती हैं। ये लीवर की सूजन को कम करती हैं और फैटी लीवर की समस्या में लाभकारी हो सकती हैं।

