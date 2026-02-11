डायबिटीज से वेट लॉस तक, रसभरी खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 बड़े फायदे
Health Benefits Of Rasbhari : अपनी खट्टी-मीठी तासीर के लिए पहचानी जाने वाली यह बेरी मुंह का जायका बढ़ाने के साथ आधुनिक सुपरफूड्स की कतार में भी सबसे आगे खड़ी नजर आती है।
Rasbhari Benefits : प्रकृति की गोद से निकले छोटे-छोटे सुनहरे मोतियों जैसी रसभरी, ना सिर्फ स्वाद बल्कि सेहत के लिए भी किसी खजाने से कम नहीं होती है। रसभरी को अंग्रेजी में केप गूजबेरी या गोल्डन बेरी के नाम से जाना जाता है। अपनी खट्टी-मीठी तासीर के लिए पहचानी जाने वाली यह बेरी मुंह का जायका बढ़ाने के साथ आधुनिक सुपरफूड्स की कतार में भी सबसे आगे खड़ी नजर आती है। बात अगर इसमें मौजूद पोषक तत्वों की करें तो रसभरी में विटामिन-सी, पॉलीफेनॉल, कैरोटीनॉएड्स, फ्लेवोनॉयड्स और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो सेहत को अनजाने में कई बड़े फायदे पहुंचाते हैं। हाल ही में न्यूट्रिशनिस्ट लीमा महाजन ने अपने इंस्टाग्राम हैंडल से एक पोस्ट शेयर करते हुए रसभरी खाने के कई फायदों का जिक्र किया है। लीमा महाजन ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि रोजाना 50-100 ग्राम रसभरी खाने से हाई कोलेस्ट्रॉल से लेकर डायबिटीज को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। तो आइए जान लेते हैं रसभरी खाने से सेहत को मिलते हैं क्या फायदे।
रसभरी खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे
मजबूत इम्यूनिटी
रसभरी में विटामिन सी और एंटीऑक्सीडेंट्स की मात्रा अधिक होती है, जो इम्यूनिटी बूस्ट करने में मदद करते हैं। रसभरी का नियमित सेवन सर्दी-जुकाम और फ्लू जैसी समस्याओं से बचाव करने के साथ खांसी में भी राहत देता है।
दिल की सेहत के लिए फायदेमंद
रसभरी का सेवन दिल के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद माना जाता है। यह फल एंथोसायनिन जैसे एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर होता है, जो सूजन कम करने में मदद करते हैं। फाइबर, पोटेशियम और कम वसा के कारण, यह कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रित रखने, रक्तचाप को कम करने और हृदय रोग, स्ट्रोक के जोखिम को कम करने में मदद करती है।
वेट लॉस
अगर आप वजन कम करना चाहते हैं, तो रसभरी एक आसान परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। रसभरी में फाइबर की अधिकता और कम कैलोरी होने की वजह से यह पेट को लंबे समय तक भरा हुआ रखती है।
पाचन तंत्र में सुधार
रसभरी का सेवन करने से पाचन तंत्र स्वस्थ बना रहता है। इस फल में फाइबर की मौजूदगी कब्ज की समस्या को दूर करके मल त्याग की प्रक्रिया को आसान बनाती है। जो आंतों की सेहत (Gut Health) को अच्छा बनाए रखने के लिए जरूरी है।
डायबिटीज रखें कंट्रोल
रसभरी का कम ग्लाइसेमिक इंडेक्स (लगभग 26-40) और उच्च फाइबर ब्लड शुगर को अचानक बढ़ने से रोकने में बहुत मददगार है। यह फल मधुमेह रोगियों के लिए एक अच्छा विकल्प है, जो भोजन के बाद शुगर स्तर में होने वाली तेजी को नियंत्रित करते हुए इंसुलिन को स्थिर बनाए रखने में मदद करता है।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
