डायबिटीज कंट्रोल करने से लेकर वेट लॉस तक में फायदेमंद है आम के पत्तों की चाय, ये हैं 5 फायदे

फलों का राजा आम ना सिर्फ अपने रसीले स्वाद बल्कि सेहत से जुड़े कई अनगिनत फायदों के लिए भी जाना जाता है। बता दें, आम की ही तरह उसके पत्ते भी सेहत और स्वाद का ख्याल रखते हैं। इन पत्तों में फ्लेवोनोइड, पॉलीफेनोल जैसे एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन ए, बी, सी, और ई जैसे कई पोषक तत्व भरपूर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो डायबिटीज कंट्रोल करने से लेकर हृदय रोगों का जोखिम कम करने, त्वचा और बालों को स्वस्थ रखने, और पाचन में सुधार करने में मदद कर सकते हैं। अब आम जैसा मीठा रसीला फल तो पूरे साल मिलना मुमकिन नहीं है लेकिन आप उसके पत्तों से बनी चाय का मजा जरूर पूरे साल ले सकते हैं। आइए जानते हैं आम के पत्तों से बनी चाय पीने से सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे।

आम के पत्तों की चाय पीने के फायदे डायबिटिज रखें कंट्रोल मैंगो लीव्स में मौजूद एंटी-डायबिटिक गुण रक्त शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने में मदद करते हैं। यह मैंगिफेरिन नामक एक यौगिक के कारण होता है, जो इंसुलिन की संवेदनशीलता में सुधार कर सकता है। इसे उपयोग करने का एक तरीका है कि आप आम के पत्तों को पानी में उबालकर या पाउडर को पानी में मिलाकर पी सकते हैं।

पाचन में सुधार आम के पत्तों की चाय में मौजूद एंजाइम और फाइबर पाचन तंत्र को मजबूत बनाकर अपच, कब्ज और सूजन जैसी समस्याओं को कम करने में मदद करते हैं। यह चाय फैट के टूटने को बढ़ावा देती है, लीवर के स्वास्थ्य में सुधार करती है और विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में भी मदद कर सकती है।

एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर मैंगो लीव्स में मौजूद पॉलीफेनॉल्स और फ्लेवोनॉइड्स जैसे एंटीऑक्सीडेंट, फ्री रेडिकल्स से लड़कर शरीर को ऑक्सीडेटिव तनाव से बचाते हैं।

वेट लॉस आम के पत्तों से बनी चाय मेटाबॉलिज्म को बढ़ावा देकर वेट कंट्रोल करने में मदद करती है। इस चाय को पीने से भूख को कंट्रोल करने में मदद मिल सकती है। इसमें मौजूद एंजाइम और बायोएक्टिव कंपाउंड्स पाचन को बेहतर बनाते हैं और शरीर में फैट जमा होने से रोकते हैं।

हृदय स्वास्थ्य मैंगो लीव्स टी कोलेस्ट्रॉल के स्तर को कम करके रक्तचाप को नियंत्रित रखने में भी मदद करती है, जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर बना रहता है। इसमें मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और हाइपोलिपिडेमिक गुण खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करने और परिसंचरण में सुधार करने में सहायक हो सकते हैं।