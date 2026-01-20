Hindustan Hindi News
डायबिटीज से लेकर जोड़ों के दर्द तक, ये हैं मेथी के लड्डू खाने के जादुई फायदे

संक्षेप:

Methi Ke Ladoo Ke Fayde : जब यही कड़वी मेथी गुड़, सोंठ और ढेर सारे सूखे मेवों के साथ मिलकर लड्डू का रूप लेती है, तो वह एक बेमिसाल स्वादिष्ट औषधि बन जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन विशेष रूप से जोड़ों के दर्द, कमजोरी और महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है।

Jan 20, 2026 10:15 pm ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Health Benefits Of Methi Ladoo : सर्दियों में लोग अकसर शरीर को ठंड से बचाने और इम्यूनिटी को मजबूत बनाए रखने के लिए कई तरह के लड्डू बनाकर खाते हैं। तिल-गुड़, आटे-गोंद, मेथी और अलसी जैसे हर लड्डू की अपनी एक अलग विशेषता और गुण है। यही वजह है कि आयुर्वेद में इन लड्डुओं को 'सुपरफूड' कहा जाता है। बात अगर मेथी के लड्डू की करें तो आमतौर बच्चे इसके कड़वे स्वाद की वजह से इसे देखकर अक्सर मुंह बनते हैं। लेकिन जब यही कड़वी मेथी गुड़, सोंठ और ढेर सारे सूखे मेवों के साथ मिलकर लड्डू का रूप लेती है, तो वह एक बेमिसाल स्वादिष्ट औषधि बन जाती है। आयुर्वेद के अनुसार इसका सेवन विशेष रूप से जोड़ों के दर्द, कमजोरी और महिलाओं की सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। आइए जानते हैं मेथी के लड्डू खाने से सेहत को मिलते हैं क्या गजब के फायदे।

मेथी के लड्डू के सेहत के लिए फायदे

जोड़ों के दर्द

मेथी की तासीर गर्म होने के साथ इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी मौजूद होते हैं, जो घुटनों और जोड़ों के दर्द में राहत देते हैं। दरअसल, सर्दियों में वात दोष बढ़ने से जोड़ों में दर्द, जकड़न या आर्थराइटिस की समस्या होने लगती है। सर्दियों में जोड़ों में होने वाली जकड़न के लिए यह बेहतरीन घरेलू उपाय हो सकता है।

पाचन तंत्र होता है दुरुस्त

मेथी में फाइबर की प्रचुर मात्रा मौजूद होती है, जो कब्ज, गैस और अपच की समस्या को दूर करके पेट साफ और पाचन क्रिया को बेहतर बनाए रखने में मदद करती है।

ब्लड शुगर होता है कंट्रोल

मेथी ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करती है। मेथी में पाया जाने वाला गैलेक्टोमैनन (Galactomannan), जो एक घुलनशील फाइबर है, आंतों में कार्बोहाइड्रेट और शुगर के अवशोषण को धीमा करता है, जिससे भोजन के बाद रक्त शर्करा (Blood Sugar) में अचानक वृद्धि नहीं होती और ब्लड शुगर लेवल नियंत्रित करने में मदद मिलती है। डायबिटीज के मरीजों के लिए बिना चीनी वाले लड्डू फायदेमंद हो सकता हैं।

नई माताओं के लिए वरदान

प्रसव के बाद महिलाओं को मेथी के लड्डू खासतौर पर खाने के लिए दिए जाते हैं। ये लड्डू न केवल रिकवरी में मदद करते हैं, बल्कि स्तनपान कराने वाली माताओं में दूध की मात्रा (Lactation) बढ़ाने में भी सहायक होते हैं।

कोलेस्ट्रॉल करता है कंट्रोल

मेथी खराब कोलेस्ट्रॉल (LDL) को कम करके अच्छे कोलेस्ट्रॉल (HDL) को बढ़ाती है। जिससे हृदय स्वास्थ्य बेहतर होता है और हार्ट संबंधी जोखिम कम होते हैं।

