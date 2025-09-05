डायबिटीज से लेकर दिल की सेहत तक का ख्याल रखता है कुंदरू, रोजाना खाने से मिलते हैं ये 5 फायदे diabetes to heart health know 5 health benefits of kundru khane ke fayde ivy gourd benefits in Hindi, हेल्थ टिप्स - Hindustan
डायबिटीज से लेकर दिल की सेहत तक का ख्याल रखता है कुंदरू, रोजाना खाने से मिलते हैं ये 5 फायदे

Benefits Of Eating Kundru : इस छोटी सी हरी सब्जी में सुपरफूड जैसे कई गुण छिपे हुए हैं। जो व्यक्ति का कई रोगों से बचाव करते हैं। आइए जानते हैं कुंदरू खाने से सेहत को क्या बड़े फायदे मिलते हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 02:47 PM
डायबिटीज से लेकर दिल की सेहत तक का ख्याल रखता है कुंदरू, रोजाना खाने से मिलते हैं ये 5 फायदे

हरी सब्जियों को सेहत के लिए वरदान माना जाता है। बावजूद इसके कई ऐसी हरी सब्जियां हैं, जिन्हें देखकर घर के सदस्य नाक-मुंह सिकोड़ते हैं। ऐसी ही एक सब्जी का नाम कुंदरू है। कुंदरू को अंग्रेजी में आइवी गॉर्ड के नाम से जाना जाता है। यह एक छोटी हरी सब्जी है, जिसमें सुपरफूड जैसे कई गुण छिपे हुए हैं। कुंदरू में एंटीऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों के साथ विटामिन, कैल्शियम, आयरन, फाइबर और पोटैशियम जैसे पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं , जो व्यक्ति का कई रोगों से बचाव करते हैं। आइए जानते हैं कुंदरू खाने से सेहत को क्या बड़े फायदे मिलते हैं।

कुंदरू खाने से सेहत को मिलते हैं ये फायदे

डायबिटीज

अगर आप डायबिटीज रोगी हैं तो आपको अपनी डाइट में कुंदरू की सब्जी जरूर शामिल करनी चाहिए। कुंदरू में ग्लाइसेमिक इंडेक्स लेवल कम होने की वजह से ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल में रहता है। कुंदरू का सेवन इंसुलिन लेवल को नियंत्रित करके टाइप 2 मधुमेह वाले लोगों को फायदा देता है।

मोटापा कंट्रोल करने के लिए खाएं कुंदरू

अगर आप मोटापे से परेशान हैं और जल्द अपना वेट लॉस करना चाहते हैं तो कुंदरू की सब्जी खाना शुरू कर दें। कुंदरू में फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जिससे पाचन तंत्र दुरुस्त बना रहता है। कम कैलोरी के साथ पानी और फाइबर की अधिकता वाली इस सब्जी को खाने से लंबे समय तक भूख नहीं लगती और व्यक्ति ओवरईटिंग करने से बच जाता है। जिससे उसका वजन कंट्रोल में रहता है।

एनीमिया से बचाव

एनीमिया के शिकार लोगों को कुंदरू का सेवन जरूर करना चाहिए। शरीर में आयरन की कमी होने पर व्यक्ति कमजोरी, थकान और सांस लेने में परेशानी महसूस करने लगता है। लेकिन कुंदरू में मौजूद आयरन शरीर में हीमोग्लोबिन का लेवल बढ़ाकर एनीमिया से बचाव करता है।

पेट की सेहत

कुंदरू में मौजूद फाइबर की अधिकता भोजन पचाने में मदद करती है। जिससे अपच या कब्ज की शिकायत करने वाले लोगों को फायदा मिलता है। इसके अलावा बवासीर और गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स रोग में भी कुंदरू फायदा देता है।

दिल की सेहत

कुंदरू में सोडियम कम और पोटैशियम अधिक होता है, जो दिल की सेहत को अच्छा बनाए रखने के साथ हाई ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद करता है। इसके अलावा कुंदरू में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट और सूजन-रोधी गुण खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करके हृदय स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।

