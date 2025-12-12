सेहत को फायदा ही नहीं नुकसान भी देता है गाजर, डायबिटीज रोगी जरूर पढ़े खबर

संक्षेप: Side Effects Of Carrot : क्या आप जानते हैं गुणों से भरपूर गाजर हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती है। कुछ लोगों को गाजर का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए गाजर का सेवन और क्या है इसे खाने का सही समय।

Side Effects of Eating Carrots : सर्दियों के मौसम में कई ऐसे फल और सब्जियां बाजार में मिलते हैं। जिनके सेवन से आप दिनभर एनर्जेटिक और हेल्दी महसूस करते हैं। ऐसी ही एक सब्जी का नाम गाजर है। गाजर को आंखों की सेहत के लिए वरदान माना जाता है। गाजर में आयरन, बीटा कैरोटीन, एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी-इफ्लेमेटरी गुण प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। जो उसे सेहत के लिए सुपर फूड बनाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं गुणों से भरपूर यह गाजर हर किसी के लिए फायदेमंद नहीं होती है। जी हां, कुछ लोगों को गाजर का सेवन नुकसान पहुंचा सकता है। आइए जानते हैं किन लोगों को भूलकर भी नहीं करना चाहिए गाजर का सेवन और क्या है इसे खाने का सही समय।

ये 5 लोग भूलकर भी ना करें गाजर का सेवन डायबिटीज रोगी जिन लोगों को डायबिटीज की समस्या है, उन्हें भूलकर भी गाजर का अधिक सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि गाजर में प्राकृतिक शुगर की मात्रा अधिक होती है। जिसका अधिक सेवन शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ा सकता है। ऐसे में गाजर का सेवन सीमित मात्रा या ना करें।

बढ़ सकता है स्किन का पीलापन कुछ लोगों को गाजर का अधिक सेवन करने से स्किन का पीलापन बढ़ जाता है। दरअसल, गाजर में बीटा कैरोटीन मौजूद होता है, जो शरीर में पहुंचकर विटामिन ए में परिवर्तित हो जाता है। अधिक मात्रा में गाजर का सेवन करने से ब्लड में कैरोटीन की मात्रा काफी ज्यादा बढ़ जाती है। जिससे कारोटेनेमिया नामक स्थिति पैदा हो सकती है। जिसकी वजह से त्वचा पीली दिखने लगती है।

किडनी स्टोन के मरीज किडनी स्टोन के मरीजों के लिए भी गाजर का अधिक सेवन नुकसानदेह माना जाता है। गाजर में मौजूद ऑक्सालेट की मात्रा किडनी स्टोन की समस्या को बढ़ा सकती है। ऐसे मरीजों को डॉक्टर की सलाह के बाद ही गाजर का सेवन करना चाहिए।

गैस और अपच की समस्या अगर आपको पहले से ही गैस और अपच की शिकायत रहती है तो गाजर का अधिक सेवन आपकी समस्या को बढ़ा सकता है। दरअसल, गाजर में फाइबर की मात्रा अधिक होती है। इसका जरूरत से ज्यादा सेवन पेट में गैस, भारीपन और अपच की समस्या बढ़ा सकता है।

एलर्जी की समस्या गाजर का सेवन करने से कुछ लोगों में एलर्जी की समस्या बढ़ सकती है। दरअसल, कुछ लोगों को गाजर के प्रति संवेदनशीलता होती है। ऐसे में अगर वो गाजर का सेवन करते हैं, तो उनकी स्किन में रैशेज, एलर्जी, दस्त, अपच जैसी परेशानी हो सकती है।

गाजर खाने का सही समय सुबह के समय- खाली पेट या नाश्ते में गाजर का जूस या सलाद खाना फायदेमंद माना जाता है।

दोपहर के भोजन में- सब्जी या सलाद के रूप में गाजर शामिल करें।