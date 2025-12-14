Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
diabetes patients should avoid these 5 habits for excape high blood sugar doctor akhila reveals
ज्यादातर डायबिटीज के मरीज करते हैं ये काम, डॉक्टर ने गिनाई खराब आदतें जो बढ़ा देती हैं ब्लड शुगर

संक्षेप:

डायबिटीज के मरीजों को अपने खान-पान का खास ख्याल रखना पड़ता है, वरना उनका शुगर लेवल तेजी से बढ़ सकता है। डायबिटीज होने से कई अन्य बीमारियों के होने का खतरा रहता है। डॉक्टर अखिला जोशी का कहना है कि कुछ ऐसी आदतें है, जिनसे आपको बचना चाहिए। वरना आपका ब्लड शुगर हमेशा हाई रहेगा और इंसुलिन लेना पड़ेगा।

Dec 14, 2025 05:54 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
डायबिटीज की बीमारी आजकल काफी आम हो चुकी है। कम उम्र में ही लोगों को ये बीमारी हो रही है और इसका सीधा कनेक्शन खराब लाइफस्टाइल और गलत खान-पान से है। डायबिटीज होने के बाद मरीजों को कई चीजों से परहेज पड़ता है और इसमें ब्लड शुगर को भी कंट्रो में रखना पड़ता है। अगर आपका ब्लड शुगर बढ़ जाता है, तो ये सेहत के लिए काफी खतरनाक साबित हो सकता है। बेंगलुरु की डॉक्टर अखिला जोशी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर एक वीडियो शेयर किया है, जिसमें वह हाई ब्लड शुगर करने वाली 5 खराब आदतों के बारे में बता रही हैं। अगर आप इन आदतों से खुद को बचा लेते हैं, तो डायबिटीज होने के बाद भी कभी ब्लड शुगर हाई नहीं होगी।

क्या हैं खराब आदतें

1- कम पानी पीना- डॉक्टर अखिला का कहना है कि वैसे तो आमतौर पर लोग कम पानी पीते हैं लेकिन डायबिटीज के मरीजों के लिए पानी की मात्रा ज्यादा रखना जरूरी है। अगर आप कम पानी पीते हैं, तो ब्लड शुगर हाई रहता है और शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है। शरीर में पानी की कमी होने पर किडनी को ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है, जिससे इसके फेल होने का खतरा रहता है।

2- ज्यादा खाना- आप परहेज कर रहे हैं और हेल्दी खाना खाते हैं लेकिन ज्यादा खा रहे हैं। तो ब्लड शुगर हमेशा बढ़ा हुआ रहेगा। हमेशा कम लेकिन हेल्दी खाना खाएं। ज्यादा चावल या रोटी खाने से आपकी शुगर तेजी से बढ़ेगी और इसे कंट्रोल करना मुश्किल होगा।

3- कम नींद- डायबिटीज के मरीजों के लिए नींद पूरी होना काफी जरूरी है। अगर आप 6 घंटे से भी कम सोते हैं, तो शुगर लेवल बढ़ा रहेगा और इंसुलिन लेना पड़ेगा। कम नींद लेने से खाने की इच्छा बढ़ती है और स्ट्रेस बना रहता है। साथ ही कम नींद से शरीर में दर्द भी होता है और थकान भी महसूस होती है।

4- मील स्किप- डायबिटीज पेशेंट्स को कभी भी अपना नाश्ता, लंच या फिर डिनर स्किप नहीं करना चाहिए। इसे स्किन करने से आपकी शुगर स्पाइक हो सकती है। खाना नहीं खाने से मेटाबॉलिज्म पर असर होता है और आप ओवरईटिंग करने लगते हैं। ओवरईटिंग करने से शुगर बढ़ती है।

5- रूटीन चेकअप- ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट्स को लगता है कि परहेज करने से शुगर कंट्रोल में रहेगी और वह अपना रूटीन चेकअप नहीं करवाते हैं। रूटीन चेकअप डायबिटीज पेशेंट्स को जरूर कराना चाहिए, इससे पता चलता है कि आपकी डायबिटीज किस लेवल पर है और इससे किसी और बॉडी पार्ट पर तो असर नहीं हो रहा। इसे टाइम से करवाएं।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

