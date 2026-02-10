डायबिटीज में चावल छोड़ने की जरूरत नहीं! डाइट में 3 बदलाव कंट्रोल कर सकते हैं शुगर लेवल

डायबिटीज में चावल छोड़ने की जरूरत नहीं! डाइट में 3 बदलाव कंट्रोल कर सकते हैं शुगर लेवल
चावल भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है, लेकिन यह हाई-ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, कुछ छोटे और आसान बदलाव अपनाकर चावल खाने के बाद होने वाले शुगर स्पाइक्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
अगर आप मधुमेह रोगी हैं और राइस लवर होने की वजह से चावल खाते हुए ब्लड शुगर को कंट्रोल रखना चाहते हैं तो इसका एक आसान उपाय है। हाल के अध्ययनों, जिनमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान में प्रकाशित अध्ययन भी शामिल हैं, से पता चलता है कि सफेद चावल खाने से रक्त शर्करा का स्तर काफी बढ़ सकता है, खासकर अगर इसे बार-बार या अधिक मात्रा में खाया जाए। इसलिए, आपको अपनी खान-पान की आदतों में भी सचेत रूप से बदलाव लाने की आवश्यकता है। आइए देखें कि यह कैसे किया जा सकता है।
क्या कहते हैं एक्सपर्ट
शारदा केयर हेल्थसिटी में आंतरिक चिकित्सा विभाग के निदेशक डॉ. चिराग टंडन, कहते हैं कि डायबिटीज रोगियों को सेहत अच्छी बनाए रखने के लिए अपने खानपान का सही चुनाव करना बेहद जरूरी होता है, खासकर उन खाद्य पदार्थों का जिनका ग्लाइसेमिक इंडेक्स (GI) ज्यादा होता है। चावल भारतीय भोजन का अहम हिस्सा है, लेकिन यह हाई-ग्लाइसेमिक फूड माना जाता है, जिससे ब्लड शुगर तेजी से बढ़ सकता है। हालांकि, कुछ छोटे और आसान बदलाव अपनाकर चावल खाने के बाद होने वाले शुगर स्पाइक्स को काफी हद तक कम किया जा सकता है।
डायबिटीज कंट्रोल रखने के लिए चावल पूरी तरह छोड़ने की जरूरत नहीं
डॉ. चिराग टंडन बताते हैं कि शुगर कंट्रोल रखने के लिए चावल पूरी तरह से छोड़ना जरूरी नहीं है, बल्कि उसे सही तरीके से पकाकर तैयार करना और संतुलित मात्रा में खाना अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए आप सबसे पहले, सफेद चावल की जगह ब्राउन राइस, हाथ से कुटा चावल या बासमती जैसे विकल्प चुनना बेहतर हो सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका ग्लाइसेमिक प्रभाव तुलनात्मक रूप से कम होता है।
चावल पकाने के तरीके में करें बदलाव
दूसरा, चावल का सेवन करते हुए डायबिटीज कंट्रोल रखने के लिए पकाने के तरीके में बदलाव करना भी फायदेमंद हो सकता है। उदाहरण के लिए, चावल को पकाने से पहले अच्छी तरह धोकर और कुछ समय भिगोकर रखने से अतिरिक्त स्टार्च कम किया जा सकता है। इसके अलावा, चावल पकाकर ठंडा करने और फिर दोबारा गर्म करने से उसमें 'रेजिस्टेंट स्टार्च' की मात्रा बढ़ सकती है, जो शुगर के अवशोषण की गति को धीमा करने में मदद करता है।
प्रोटीन और फाइबर करें शामिल
सिर्फ चावल खाने की जगह उसमें प्रोटीन और फाइबर युक्त चीजें जैसे दाल, सब्जियां, सलाद या दही शामिल करने से ब्लड शुगर का स्तर कंट्रोल हो सकता है। फाइबर और प्रोटीन पाचन की प्रक्रिया को धीमा करते हैं, जिससे ग्लूकोज धीरे-धीरे रिलीज होता है।
पोर्शन कंट्रोल
ब्लड शुगर कंट्रोल रखने के लिए पोर्शन कंट्रोल भी बेहद जरूरी है। बड़ी मात्रा में चावल खाने से शुगर स्पाइक होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए प्लेट का संतुलन बनाए रखना चाहिए-आधी प्लेट सब्जियां, एक चौथाई प्रोटीन और सीमित मात्रा में कार्बोहाइड्रेट लें।
सलाह
डॉ. टंडन सलाह देते हैं कि हर व्यक्ति की बॉडी अलग तरह से प्रतिक्रिया करती है, इसलिए डायबिटीज के मरीजों को अपने डॉक्टर या डाइटीशियन से सलाह लेकर ही डाइट प्लान बनाना चाहिए। सही तैयारी और समझदारी से किए गए छोटे बदलाव न केवल चावल का आनंद बनाए रखते हैं, बल्कि बेहतर ग्लूकोज कंट्रोल में भी मदद कर सकते हैं।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
शॉर्ट बायो
मंजू ममगाईं पिछले 18 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
मंजू ममगाईं वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिख रही हैं। बीते साढ़े 6 वर्षों से इस महत्वपूर्ण भूमिका में रहते हुए उन्होंने न केवल डिजिटल कंटेंट के बदलते स्वरूप को करीब से देखा है, बल्कि यूजर बिहेवियर और पाठकों की बदलती रुचि को समझते हुए कंटेंट को नई ऊंचाइयों तक भी पहुंचाया है। पत्रकारिता के तीनों मुख्य स्तंभों— टीवी, प्रिंट और डिजिटल में कुल 18 वर्षों का लंबा अनुभव उनकी पेशेवर परिपक्वता का प्रमाण है।
करियर का सफर (प्रिंट की गहराई से डिजिटल की रफ्तार तक)
एचटी डिजिटल से पहले मंजू ने 'आज तक' (इंडिया टुडे ग्रुप), 'अमर उजाला' और 'सहारा समय' जैसे देश के शीर्ष मीडिया संस्थानों में अपनी सेवाएं दी हैं। 'आज तक' में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन को लीड करने का उनका अनुभव आज भी उनकी रिपोर्टिंग में झलकता है। वे केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि पाठकों के साथ एक 'कनेक्ट' भी पैदा करती हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि और विशेषज्ञता:
दिल्ली विश्वविद्यालय से अंग्रेजी (ऑनर्स) और भारतीय विद्या भवन से मास कम्युनिकेशन करने वाली मंजू, साल 2008 से ही मेडिकल रिसर्च और हेल्थ विषयों पर अपनी लेखनी चला रही हैं। उनकी सबसे बड़ी ताकत जटिल वैज्ञानिक तथ्यों और मेडिकल रिसर्च को 'एक्सपर्ट-वेरिफाइड' मेडिकल एक्सप्लेनर स्टोरीज के रूप में सरल भाषा में प्रस्तुत करना है। स्वास्थ्य से जुड़ी उनकी हर खबर डॉक्टरों द्वारा प्रमाणित होती है, जो डिजिटल युग में विश्वसनीयता की कसौटी पर खरी उतरती है।
बहुमुखी प्रतिभा और विजन
उनका पत्रकारीय जुनून केवल स्वास्थ्य तक सीमित नहीं है। वे आधुनिक जीवन की भागदौड़ में रिलेशनशिप की जटिलताएं, ब्यूटी ट्रेंड्स, फैशन, ट्रैवलिंग और फूड जैसे विषयों को भी एक्सपर्ट के नजरिए से कवर करती हैं। मंजू का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी 'फैक्ट-चेकिंग' और प्रमाणिक जानकारी प्रदान करना है, ताकि पाठक जागरूक और बेहतर जीवन निर्णय ले सकें।
कोर एक्सपर्टीज (Core Expertise)
हेल्थ एवं वेलनेस: मेडिकल एक्सप्लेनर, फिटनेस और रिसर्च-आधारित स्वास्थ्य लेख।
लाइफस्टाइल: रिलेशनशिप, ब्यूटी, फैशन, ट्रैवल और किचन हैक्स।
एस्ट्रोलॉजी: अंकज्योतिष, राशिफल और व्रत-त्योहारों का ज्ञान।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।