क्या डायबिटीज से बढ़ रहा है पेट के कैंसर का खतरा? शुगर कंट्रोल करने के लिए Oncologist ने दी ये सलाह

संक्षेप: डायबिटीज को अब साइलेंट किलर बीमारी माना जा रहा है। ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्पित बंसल का कहना है कि हाई ब्लड शुगर कैंसर होने के खतरे को तेजी से बढ़ा रहा है। ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखना आपको लंबे समय तक स्वस्थ रख सकता है।

हाई बीपी, हाई ब्लड शुगर, कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों के नाम अब काफी आम हो चुके हैं। हर दूसरा व्यक्ति इन बीमारियों से घिरा हुआ है और जूझ रहा है। कैंसर शरीर को ऐसे जकड़ रहा है, जैसो कोई बुखार फैल रहा हो। शरीर में कहां पर कैंसर बन रहा है, तो शुरू में पता नहीं चलता। कैंसर जानलेवा बीमारी बन चुकी है, जिसका कारण खराब लाइफस्टाइल, खान-पान और कुछ अन्य बीमारियां भी हैं। जी हां, कैंसर के सीनियर सर्जन और ऑन्कोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्पित बंसल ने बताया कि डायबिटीज शरीर के लिए साइलेंट किलर बनती जा रही है। हाई ब्लड शुगर का सीधा कनेक्शन पेट के कैंसर से बन रहा है, चलिए जानते हैं कैसे?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

डायबिटीज का खतरा डायबिटीज की बीमारी होने पर लोग ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में लग जाते हैं। शुगर की क्रेविंग भी होती है लेकिन लोग मीठा खाना बंद कर देते हैं। डॉक्टर के मुताबिक, अगर आप ब्लड शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, तो सिर्फ डायबिटीज से ही छुटकारा नहीं मिलेगा बल्कि ये कैंसर होने से भी बचाएगा। डॉक्टर कहते हैं जब शुगर लेवल बढ़ता है, तो शरीर में सूजन हो जाती है। शरीर में सूजन होना एक अलार्म की घंटी की तरह है, जो हमें बड़े खतरे से बचाने के लिए होता है। ज्यादा लंबे समय तक सूजन बनी रहती है, तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। हाई ब्लड शुगर से सीधा नुकसान पेट की हेल्थ को पहुंचता है।

पेट के कैंसर का खतरा पेट में मौजूद छोटी-बड़ी आंत पेट के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में खास रोल निभाते हैं। आंतों में अच्छे और बुरे दोनों बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, जो पाचन को बेहतर करते हैं और इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। जब आपकी ब्लड शुगर बढ़ती है, तो बैड बैक्टीरिया आंतों में फैलने लगते हैं। ऐसे में लीकी गट नामक स्थिती पैदा होती है। ऐसा तब ही होता है, जब आंत की सेक्योरिटी सिस्टम में कोई दिक्कत आती है और फिर खराब बैक्टीरिया आपके खून में पहुंच जाते हैं। ऐसा होने पर शुरू में शरीर में सूजन दिखाई देती है लेकिन लोग इसे नजरअंदाज कर देते हैं। आगे चलकर ये कोलन या पेट का कैंसर बन जाता है

ब्लड शुगर कंट्रोल कैसे करें अगर आपको डायबिटीज हो गई है, तो कुछ चीजों के द्वारा अपना ब्लड शुगर कंट्रोल में रख सकते हैं। दवाई से ब्लड शुगर मैनेज हो सकता है लेकिन अन्य चीजें आपके शरीर के लिए भी फायदेमंद होती है। चलिए बताते हैं क्या करना चाहिए-

- हरी सब्जियां, जामुन, अमरूद, संतरा, ओट्स, बीन्स, अलसी, साबुत अनाज, लीन प्रोटीन और फायबर युक्त चीजें खाना शुरू करें।

- मीठे में सफेद शक्कर, पैकेट जूस, केक, तला भुना, सफेद आटा खाना बिल्कुल बंद करें।

- रोजाना 30 मिनट तक योगा या वर्कआउट करें। इसके साथ ही टहलना भी शुरू करें।

- स्ट्रेस कम लें और नींद पूरी करें। कम नींद और तनाव शुगर लेवल को तेजी से बढ़ाता है।

- समय-समय पर शुगर की जांच करें और ज्यादा समस्या होने पर फौरन डॉक्टर से मिलें।