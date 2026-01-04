डायबिटीज में पानी पीने की टाइमिंग का रखना होगा ध्यान, गलत समय पर पीने से बढ़ जाएगा ब्लड शुगर

सुनने में अजीब लग सकता है लेकिन पानी पीने की टाइमिंग आपके ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करती है। पर्याप्त मात्रा में पानी पीना शरीर के लिए बेहद जरूरी होता है। ये ना केवल शरीर को थकान, कमजोरी से बचाता है बल्कि ब्लड सर्कुलेट करने में भी मदद करता है। लेकिन पानी पीने की टाइमिंग ब्लड शुगर को भी प्रभावित करती है। डायबिटीज के मरीजों को खानपान की बाकी चीजों की तरह ही पानी पीते समय भी सावधानी रखने की जरूरत होती है। इंस्टाग्राम पर क्लीनिकल न्यूट्रीकेयर पर शेयर वीडियो में बताया गया है कैसे पानी पीने की मात्रा और टाइमिंग ब्लड शुगर लेवल को प्रभावित करती है इसलिए डायबिटीज वालों को सावधानी रखनी चाहिए।