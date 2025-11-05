डायबिटीज डॉक्टर ने बताया प्रीमेनोपॉज के टाइम बढ़ रहे वजन को कैसे घटाएं

संक्षेप: Diet and Exercise Tips for Premenousal Weight Loss: प्रीमेनोपॉज और मेनोपॉज के टाइम वेट लॉस करना मुश्किल होता है। ऐसे में पुणे के डॉक्टर ने बताया इस टाइम पर किस तरह से वेट को बढ़ने से रोका जाए। इस काम में ये डाइट और एक्सरसाइज टिप काम आएंगे।

महिलाओं में मेनोपॉज होना नेचुरल प्रोसेस है। इस प्रोसेस में महिलाओं के पीरियड्स धीरे-धीरे बंद होने लगते हैं। जिसकी वजह से हार्मोंस में उतार-चढ़ाव होता है। हार्मोंस में होने वाले इंबैलेंस अक्सर मेनोपॉज के पहले दिखने लगते हैं। जिसे प्रीमेनोपॉज कहते हैं। इसके साथ ही कई सारी समस्याएं महिलाओं को होती है। हॉट फ्लैशेज, मूड स्विंग्स, चिड़चिड़ापन, हड्डियों और जोड़ों में दर्द। लेकिन इसके साथ ही ज्यादातर महिलाएं बढ़ते हुए वजन से परेशान हो जाती है। जिसे कम करना काफी मुश्किल लगता है। महिलाओं में हो रहे इस वेट लॉस के लिए डायबिटीज और ओबेसिटी के डॉक्टर मल्हार गानला ने इंस्टाग्राम पर 3 डाइट और 2 एक्सरसाइज टिप्स दी है।

मेनोपॉज के वक्त बढ़ रहे वेट लॉस को कैसे रोकें मेनोपॉज के टाइम बढ़ रहा वजन कई बार जीन्स पर डिपेंट करता है और थोड़ा सा बढ़ने के बाद रुक जाता है। इसलिए प्री मेनोपॉज और मेनोपॉज के टाइम पर महिलाओं को ध्यान रखना है कि बढ़ रहा फैट शरीर के अंगों पर ना चढ़े। जिससे किसी दूसरी बीमारी का डर ना हो। इसके लिए दो डाइट टिप्स और दो एक्सरसाइड टिप्स फॉलो करें।

बॉडी का एनर्जी एक्सपोजर कम डाइट से कार्बोहाइड्रेट की मात्रा कम करना जरूरी है। दिनभर खाते रहने की आदत, मीठा, स्नैक्स ये सब बंद करें। काफी सारी महिलाएं मूड को सही रखने के लिए मीठा खाती है या फिर स्नैकिंग करती है। इससे बचने के लिए दिनभर खाना बंद करें। रोटी या चावल को दिनभर में एक या दो बार ही खाना है। ज्यादा कार्बोहाइड्रेट इनटेक का प्रेशर थायराइड पर आता है और थायराइड बढ़ने लगता है।

फास्टिंग जरूरी है सप्ताह में एक दिन की फास्टिंग जरूर करें। दिनभर नींबू पानी या ब्लैक कॉफी पीकर पूरा दिन गुजार लो। हेल्दी फास्टिंग के प्रोसेस को फॉलो करें।