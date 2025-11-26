बिना एक्सरसाइज, बिना कैलोरी काउंट के डायबिटीज डॉक्टर ने घटाए 3 महीने में 12 किलो, शेयर की पूरी डिटेल

संक्षेप: Weight loss without exercise: वेट लॉस करना काफी सारे लोगों के लिए मुश्किल टास्क होता है। लेकिन सही तरीके से अगर इसे किया जाए तो वेट लॉस करना आसान हो जाएगा। डायबिटीज डॉक्टर ने शेयर किया है कि आखिर कैसे बगैर एक्सरसाइज, कैलोरी काउंट और बिना मसल्स लॉस किए अपना वजन 3 महीने में 12 किलो घटाया।

Wed, 26 Nov 2025 07:13 AM

वजन घटाना अक्सर लोगों के लिए बड़ी समस्या होती है। काफी सारे लोग जमकर एक्सरसाइज करते हैं तो कुछ कैलोरी काउंट करते हैं। लेकिन फिर भी वजन घटाने में मुश्किल होती है। दरअसल, वजन बढ़ने के लिए ओवरऑल हेल्थ इश्यू जिम्मेदार होते हैं। जिन्हें सॉल्व करने के बाद ही वेट लॉस करना आसान होता है। डायबिटीज रिवर्सल डॉक्टर मल्हार गानला ने अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर की है। जिसमे उन्होंने बताया कि आखिर कैसे उन्होंने 3 महीने में 12 किलो के लगभग वजन घटा लिया है।

3 महीने में 12 किलो वजन कैसे घटाया डायबिटीज के डॉक्टर मल्हार गानला ने इंस्टाग्राम पर वीडियो शेयर कर अपने वेट लॉस की जर्नी शेयर की है। उन्होंने वजन घटाने के लिए किसी एक्सरसाइज को फॉलो नहीं किया और ना ही दिनभर कैलोरी काउंट की। जबकि उन्होंने केवल सिंपल सा ब्लड टेस्ट करवाकर डॉक्टर की प्रिसक्राइब मेडिसिन और डाइट को फॉलो किया।

क्रेविंग्स बढ़ने और नींद ना आने पर करवाया ब्लड टेस्ट सबसे पहले रात को ठीक से नींद ना आने और क्रेविंग्स बढ़ने पर डॉक्टर ने ब्लड टेस्ट करवाया। जिससे कि समस्या का सही पता चल सके। ब्लड टेस्ट में पता चला कि फास्टिंग इंसुलिन 12-13 के बीच हो गया है। साथ ही शरीर में विटामिन बी 12 और विटामिन डी 3 की कमी हो गई है। जिसके बाद उन्होंने डॉक्टर से कंसल्ट किया। ब्लड टेस्ट में इन चीजों का हुआ टेस्ट

ब्लड शुगर

हीमोग्राम

एचबीएवनसी (HbA1c)

यूरिन रूटीन

आयरन स्टडी

लिपिड प्रोफाइल

फास्टिंग इंसुलिन

HS-C रिएक्टिव प्रोटीन

विटामिन डी3

विटामिन बी 12

किडनी फंक्शन टेस्ट

थायराइड फंक्शन टेस्ट

लिवर फंक्शन टेस्ट

वेट लॉस के लिए फॉलो किया ये रूटीन विटामिन बी12 और डी3 के सप्लीमेंट्स के साथ डॉक्टर ने स्मूदी और सलाद लेना स्टार्ट किया। साथ ही सॉल्ट, शुगर और तेल को बिल्कुल बंद किया। जिससे बाहर खाने वाले सारे फूड्स पर रोक लग गई।