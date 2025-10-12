डायबिटीज डॉक्टर ने बांटी मिठाईयों की कैटेगरी, जान लें कौन सी है सेफ और किससे बढ़ेगी शुगर

Safe Sweets For Diabetes: त्योहारों का सीजन है तो मिठाईयां घर में आएंगी ही तो डायबिटीज वाले कैसे खुद को कंट्रोल करें। ऐसे में डायबिटीज के डॉक्टर ने सेफ से लेकर ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करने वाली मिठाईयों की कैटेगरी बांटी है। जिसकी मदद से आप स्वीट एंज्वॉय कर सकते हैं।

त्योहारों का सीजन मिठाई के बिना अधूरा लगता है। लेकिन ये मिठाईयां डायबिटीज पेशेंट के लिए तो हार्मफुल होती ही हैं। साथ ही वजन भी बढ़ाती है। लेकिन बिना मिठाई खाए त्योहार अधूरा सा लगता है। ऐसे में आप हेल्दी ऑप्शन को चुन सकते हैं। जिससे ना केवल फेस्टिवल एंज्वॉय कर सके बल्कि ब्लड शुगर भी ना स्पाइक हो। डायबिटीज रिवर्सल डॉक्टर ने इंस्टाग्राम पेज पर वीडियो शेयर कर मिठाईयों की कैटेगरी डिवाइड की है। जिसमे सेफ से लेकर डेंजरस शामिल है। जिसे आप भी जरूर जान लें और मुंह मीठा करने के साथ त्योहार का मजा लें।

ब्लड शुगर तेजी से बढाएंगी ये मिठाईयां ब्लड शुगर तेजी से स्पाइक करने के मामले में ये मिठाईयां पहले नंबर पर हैं। इसमे शामिल है जलेबी, इमरती और सोनपापड़ी। जलेबी, इमरती में हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स 75 के करीब होता है। वहीं सोनपापड़ी काफी सॉफ्ट और फ्लेकी सी होती है। जो बड़े आसानी से पूरे मुंह में घुल जाती है और ब्लड शुगर तेजी से बढ़ाती है। चमचम, रसगुल्ला और गुलाब जामुन इनमे भी शुगर सिरप भरा होता है जो शुगर लेवल को अचानक से स्पाइक करता है।

इन मिठाईयों को मॉडरेट लेवल में करें एंज्वॉय सूजी लड्डू, चूरमा लड्डू, नारियल की बर्फी या लड्डू और मैसूर पाक। ये मिठाईयां मॉडरेट लेवल में सेफ होती हैं। क्योंकि इनमे घी की मात्रा ज्यादा होती है जो शुगर के अब्जॉर्ब्शन को स्लो कर देती हैं। लेकिन इसमे घी ज्यादा होता है तो ये वेट वॉचर लोगों के लिए अनहेल्दी है। वहीं डायबिटीज के पेशेंट को भी इन मिठाईयों को डेंजरस मिठाईयों की तुलना में मॉडरेट लेवल में खाया जा सकता है।

डायबिटीज वालों के लिए सेफ है ये मिठाईयां फेस्टिव सीजन में मिठाईयां एंज्वॉय करना चाहते हैं तो ये तीन से चार मिठाईयां सेफ हैं। जिन्हें आप कुछ पीस खा सकते हैं। इसमे अंजीर रोल, काजू कतली, बादाम कतली और पिस्ता रोल शामिल है। इन मिठाईयों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 40 के करीब होता है। वहीं नट्स और फाइबर शुगर लेवल को तेजी से बढ़ने से रोकते हैं। इसलिए ये मिठाईयां सेफ जोन में आती हैं।