शुगर के मरीज बस 20 दिन ले कर देखें ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला, डॉक्टर बोलीं हैरान रह जाएंगे!

संक्षेप: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा बताती हैं कि अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो 20 दिनों तक एक आयुर्वेदिक नुस्खा जरूर ट्राई कर के देखें। ये नुस्खा प्राकृतिक रूप से आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है।

Fri, 17 Oct 2025 06:32 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। बदलता लाइफस्टाइल, खराब खानपान, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव; इसके पीछे कई वजह जिम्मेदार हो सकती हैं। हालांकि एक बार डायबिटीज हो जाए, तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। खानपान का ध्यान रखने के बाद भी कई लोगों की शुगर मैनेज नहीं हो पाती। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा बताती हैं कि अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो 20 दिनों तक एक आयुर्वेदिक नुस्खा जरूर ट्राई कर के देखें। ये नुस्खा प्राकृतिक रूप से आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

शुगर के मरीज 20 दिनों तक ट्राई कर के देखें ये नुस्खा

डॉ सुगंधा बताती हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, तो 20 दिनों तक नियमित रूप से आपको एक होम रेमेडी ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए एक चम्मच गिलोय का रस लें। बेहतर होगा कि आप इसे घर पर फ्रेश बनाएं, इसके लिए गिलोय की जड़ को कूटकर और निचोड़कर निकाल सकते हैं। इसके साथ एक चम्मच शुद्ध शहद लेना है। ध्यान रहे बाजार का मिलावटी शहद आपको इस्तेमाल नहीं करना है।

त्रिफला के पानी के साथ लें

गिलोय के रस और शहद को आप सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं। हालांकि डॉ सुगंधा कहती हैं कि त्रिफला के पानी से इन्हें लेना ज्यादा असरदार और फायदेमंद है। त्रिफला का पानी बनाने के लिए एक कप पानी में आधा चम्मच त्रिफला पाउडर को लगभग 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है।

इस्तेमाल करने का सही समय क्या है?

डॉ बताती हैं कि इस नुस्खे को रोजाना सुबह-शाम, खाने से पहले लेना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि रेमेडी शुरू करने से पहले एक बार शुगर लेवल टेस्ट कर लें, फिर बाद में टेस्ट कर के देखें ताकि पता चल सके कि ये आपके लिए वर्क कर भी रही है या नहीं। डॉक्टर कहती हैं कि ये नुस्खा वाकई शुगर कंट्रोल करने में काफी मदद करता है लेकिन साथ में परहेज करना भी काफी जरूरी है।

इस आयुर्वेदिक नुस्खे के फायदे जान लें

डॉ सुगंधा बताती हैं कि त्रिफला अपने आप में डायबिटीज के लिए अमृत समान है। इसके अलावा गिलोय को आयुर्वेद में तीनों धातुओं को बैलेंस करने वाला रसायन माना गया है। गिलोय उन लोगों के लिए भी फायदेमंद है, जिन्हें एसिडिटी की समस्या रहती है या बार-बार बुखार आता रहता है। नियमित रूप से जब आप इन सभी चीजों को लेते हैं, तो शुगर मैनेजमेंट में काफी मदद मिलती है।

Anmol Chauhan

लेखक के बारे में

Anmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखती हैं। अनमोल नोएडा की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। अनमोल को उपन्यास पढ़ना और कविता लिखना पसंद है। और पढ़ें
