शुगर के मरीज बस 20 दिन ले कर देखें ये आयुर्वेदिक फॉर्मूला, डॉक्टर बोलीं हैरान रह जाएंगे!

संक्षेप: आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा बताती हैं कि अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो 20 दिनों तक एक आयुर्वेदिक नुस्खा जरूर ट्राई कर के देखें। ये नुस्खा प्राकृतिक रूप से आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है।

डायबिटीज यानी शुगर की बीमारी आजकल बहुत कॉमन हो गई है। बदलता लाइफस्टाइल, खराब खानपान, फिजिकल एक्टिविटी का अभाव; इसके पीछे कई वजह जिम्मेदार हो सकती हैं। हालांकि एक बार डायबिटीज हो जाए, तो इसे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। खानपान का ध्यान रखने के बाद भी कई लोगों की शुगर मैनेज नहीं हो पाती। आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉ सुगंधा शर्मा बताती हैं कि अगर आपको शुगर की बीमारी है, तो 20 दिनों तक एक आयुर्वेदिक नुस्खा जरूर ट्राई कर के देखें। ये नुस्खा प्राकृतिक रूप से आपकी शुगर कंट्रोल करने में मदद करता है। तो चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं।

शुगर के मरीज 20 दिनों तक ट्राई कर के देखें ये नुस्खा डॉ सुगंधा बताती हैं कि अगर आपको डायबिटीज है, तो 20 दिनों तक नियमित रूप से आपको एक होम रेमेडी ट्राई करनी चाहिए। इसके लिए एक चम्मच गिलोय का रस लें। बेहतर होगा कि आप इसे घर पर फ्रेश बनाएं, इसके लिए गिलोय की जड़ को कूटकर और निचोड़कर निकाल सकते हैं। इसके साथ एक चम्मच शुद्ध शहद लेना है। ध्यान रहे बाजार का मिलावटी शहद आपको इस्तेमाल नहीं करना है।

त्रिफला के पानी के साथ लें गिलोय के रस और शहद को आप सादे पानी के साथ भी ले सकते हैं। हालांकि डॉ सुगंधा कहती हैं कि त्रिफला के पानी से इन्हें लेना ज्यादा असरदार और फायदेमंद है। त्रिफला का पानी बनाने के लिए एक कप पानी में आधा चम्मच त्रिफला पाउडर को लगभग 1 घंटे के लिए भिगोकर रख देना है।

इस्तेमाल करने का सही समय क्या है? डॉ बताती हैं कि इस नुस्खे को रोजाना सुबह-शाम, खाने से पहले लेना चाहिए। इसके अलावा ध्यान रखें कि रेमेडी शुरू करने से पहले एक बार शुगर लेवल टेस्ट कर लें, फिर बाद में टेस्ट कर के देखें ताकि पता चल सके कि ये आपके लिए वर्क कर भी रही है या नहीं। डॉक्टर कहती हैं कि ये नुस्खा वाकई शुगर कंट्रोल करने में काफी मदद करता है लेकिन साथ में परहेज करना भी काफी जरूरी है।