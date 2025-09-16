भारतीयों में हृदय रोग और मधुमेह से बढ़ा मौत का खतरा, लैंसेट की स्टडी ने महिलाओं को डराया Diabetes and heart disease increase the risk of death in Indians Lancet study scares women, हेल्थ टिप्स - Hindustan
भारतीयों में हृदय रोग और मधुमेह से बढ़ा मौत का खतरा, लैंसेट की स्टडी ने महिलाओं को डराया

भारत में 2010 और 2019 के बीच कैंसर, मधुमेह, और हृदय रोग जैसे NCDs से होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। बता दें, NCDs में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और श्वसन संबंधी पुरानी बीमारियां शामिल हैं।

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानTue, 16 Sep 2025 12:21 AM
भारतीयों में हृदय रोग और मधुमेह से बढ़ा मौत का खतरा, लैंसेट की स्टडी ने महिलाओं को डराया

आजकल की भागती दौड़ती जिंदगी में बढ़ता तनाव, खराब जीवनशैली , खानपान की गलत आदतें, और वर्कआउट की कमी, लोगों के लिए सेहत से जुड़ी कई गंभीर चुनौतियां साथ लेकर आ रही हैं। हाल ही में 'द लांसेट' जर्नल में प्रकाशित एक स्टडी के अनुसार, साल 2000 से 2019 के बीच 204 देशों में गैर-संचारी रोगों (NCDs) से होने वाली मौतों का विश्लेषण किया गया है। जिसमें पता चला कि एक तरफ जहां वैश्विक स्तर पर इन बीमारियों से होने वाली मौतों की संभावना में कमी आई है, वहीं भारत में यह संभावना बढ़ी है। जिसका मतलब है कि भारत में 2010 और 2019 के बीच कैंसर, मधुमेह, और हृदय रोग जैसे NCDs से होने वाली मृत्यु दर में वृद्धि हुई है। बता दें, NCDs में हृदय रोग, कैंसर, मधुमेह और श्वसन संबंधी पुरानी बीमारियां शामिल हैं। यह शोध विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर किया गया।

लिंग आधारित असमानता

भारत में 2019 में, जन्म से 80 वर्ष की उम्र तक NCDs से मरने की संभावना महिला के लिए लगभग 48.7 प्रतिशत थी, जबकि यह आंकड़ा पुरुषों में 57.9 प्रतिशत था। हालांकि, 2001 में महिलाओं में यह संभावना 46.7 प्रतिशत और 2010 में 46.6 प्रतिशत था, जो 2019 में बढ़कर 48.7 प्रतिशत हो गया, जबकि पुरुषों में भी यह आंकड़ा 2001 में 56 प्रतिशत, 2010 में 57.8 प्रतिशत और 2019 में 57.9 प्रतिशत रहा। शोध में कहा गया है कि चीन, मिस्र, नाइजीरिया, रूस और ब्राज़ील जैसे देशों में दोनों लिंगों के लिए गैर-संचारी रोगों से होने वाली मृत्यु दर में कमी आई, जबकि भारत और पापुआ न्यू गिनी में दोनों लिंगों के लिए वृद्धि हुई। शोधकर्ताओं ने कहा कि अधिकांश देशों में, कैंसर और हृदय रोग से होने वाली मौतों में कमी आई है, जो दीर्घकालिक रोगों से होने वाली मृत्यु दर में गिरावट का सबसे बड़ा कारण थे।

भारत में NCD रोगों का कारण

भारत में NCDs से होने वाली मौतों का सबसे बड़ा कारण हृदय रोग और मधुमेह है, और इन दोनों से होने वाली मौतों में वृद्धि हो रही है। इसके अलावा वायु प्रदूषण के कारण श्वसन संबंधी पुरानी बीमारियों का खतरा भी बढ़ रहा है। स्टडी में सामने आया कि खराब आहार, शारीरिक गतिविधि की कमी, तम्बाकू और शराब का सेवन, और वायु प्रदूषण जैसे कारक NCDs के जोखिम को बढ़ा रहे हैं। भारत की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली अभी भी संचारी रोगों (जैसे मलेरिया, टीबी) पर अधिक केंद्रित है, जबकि NCDs पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया जा रहा है।

NCD रोगों से निपटने के लिए अधिक निवेश की मांग

शोधकर्ताओं का कहना है कि संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य के तहत 2030 तक एनसीडी से समयपूर्व मौतों को एक-तिहाई कम करने का वादा किया गया है, लेकिन भारत जैसे देशों में निवेश की जरूरत है। आगामी चौथी हाई-लेवल मीटिंग ऑफ यूएन जनरल एसेंब्ली (25 सितंबर) से पहले, यह अध्ययन पुरानी बीमारियों से निपटने के लिए अधिक निवेश और जरूरतमंद तक पहुंच सुनिश्चित करने की मांग करता है।

बता दें, यह अध्ययन यूके के मेडिकल रिसर्च काउंसिल, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर हेल्थ एंड केयर रिसर्च (एनआईएचआर) और एनसीडी एलायंस द्वारा वित्तपोषित था, जिसमें डब्ल्यूएचओ के शोधकर्ता भी शामिल थे। यह पहला वैश्विक विश्लेषण है जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरानी स्थितियों से जुड़ी मौतों में बदलाव को ट्रैक करता है।

