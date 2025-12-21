डायबिटीज: बढ़ती शुगर दिल की सेहत को कैसे पहुंचाती है नुकसान, कार्डियोलॉजिस्ट ने बताया
हृदय की सुरक्षा की पहली शर्त ही शुगर पर नियंत्रण रखना होता है। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, (शालीमार बाग) के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अनियंत्रित डायबिटीज दिल की सेहत पर कैसे बुरा डाल सकती है।
डायबिटीज की समस्या सिर्फ शरीर में शुगर का बढ़ना मात्र नहीं होता है, बल्कि यह हमारे हृदय के स्वास्थ्य के लिए भी एक गंभीर चेतावनी होती है। रक्त में जब शुगर का स्तर लंबे समय तक अनियंत्रित बना रहता है, तो यह चुपचाप उन नसों और सूक्ष्म रक्त वाहिकाओं को खोखला करने लगता है जो हृदय को सक्रिय बनाए रखती हैं। यही वजह है कि एक डायबिटिक व्यक्ति के लिए हृदय रोग का जोखिम किसी सामान्य व्यक्ति की तुलना में 2 से 4 गुना तक अधिक बढ़ जाता है। वास्तविकता यह है कि हृदय की सुरक्षा की पहली शर्त ही शुगर पर नियंत्रण रखना होता है। मैक्स सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, (शालीमार बाग) के कार्डियोलॉजिस्ट डॉ. नवीन भामरी से आइए जानने की कोशिश करते हैं कि अनियंत्रित डायबिटीज दिल की सेहत पर कैसे बुरा डाल सकती है।
अनियंत्रित डायबिटीज दिल की सेहत पर कैसे डालती है असर
- बढ़ी हुई शुगर की मात्रा रक्त वाहिकाओं की अंदरूनी परत को नुकसान पहुंचाकर धमनियों को सख्त और संकरी बना सकता है। जिससे हृदय तक रक्त प्रवाह कम हो जाता है और कोरोनरी आर्टरी डिजीज का खतरा बढ़ता है।
- डायबिटीज में अक्सर LDL (खराब कोलेस्ट्रॉल) और ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ जाते हैं, जबकि HDL (अच्छा कोलेस्ट्रॉल) कम हो जाता है। इससे धमनियों में प्लाक जमा होता है और हार्ट अटैक का खतरा बढ़ता है।
- डायबिटीज के साथ अक्सर हाई ब्लड प्रेशर भी होता है। दोनों मिलकर हृदय पर अतिरिक्त दबाव डालते हैं और हार्ट फेल्योर जैसी समस्याओं का खतरा बढ़ा देते हैं।
- डायबिटीज से नसों को नुकसान पहुंचता है, जिससे हृदय की धड़कन और ब्लड प्रेशर का नियंत्रण प्रभावित हो सकता है। कई बार हार्ट अटैक के सामान्य लक्षण छिप जाते हैं, जिससे स्थिति और भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है।
- लंबे समय तक बढ़ी हुई शुगर शरीर में सूजन (इन्फ्लेमेशन) बढ़ाती है, जो हृदय और रक्त वाहिकाओं को और नुकसान पहुंचाती है।
डायबिटीज रोगियों के लिए हृदय रोग से बचने के 7 असरदार उपाय
ब्लड शुगर को नियंत्रित रखें
प्रतिदिन या डॉक्टर की सलाह अनुसार शुगर चेक करें, विशेषकर फास्टिंग और पीपी (खाने के बाद)। HbA1c स्तर को 7% से कम रखने का लक्ष्य बनाएं। इससे हृदय के साथ-साथ पूरे शरीर की सुरक्षा होती है।
अन्य बीमारियों और जोखिम कारकों को नियंत्रित करें
हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल और मोटापा भी हृदय रोग का खतरा बढ़ाते हैं। इन सभी को डायबिटीज के साथ नियंत्रित करना बेहद जरूरी है।
हृदय के लिए स्वस्थ आहार लें
फल, सब्जियां, साबुत अनाज, कम वसा वाला प्रोटीन और स्वस्थ वसा (जैसे नट्स, बीज और मछली) को अपने आहार में शामिल करें। ज्यादा तला-भुना, ट्रांस फैट, सैचुरेटेड फैट और प्रोसेस्ड शुगर से बचें। नमक का सेवन सीमित रखें ताकि ब्लड प्रेशर नियंत्रित रहे।
नियमित व्यायाम करें
रोजाना व्यायाम करने से शुगर कंट्रोल में रहती है और दिल मजबूत होता है। सप्ताह के ज्यादातर दिनों में कम से कम 30 मिनट तेज चलना, तैराकी या साइकिल चलाना लाभदायक है।
अच्छी नींद लें
अच्छी नींद हृदय और डायबिटीज दोनों के लिए जरूरी है। रोजाना 7–9 घंटे की गुणवत्ता वाली नींद लेने की कोशिश करें।
तनाव कम करें, धूम्रपान और शराब से बचें
ज्यादा तनाव से शुगर बढ़ सकती है और धूम्रपान व शराब हृदय के लिए बहुत हानिकारक हैं। ध्यान, योग और गहरी सांस लेने जैसे उपाय अपनाएं। धूम्रपान छोड़ना हृदय के लिए सबसे अच्छा निर्णय है। शराब का सेवन भी सीमित रखें।
नियमित डायबिटीज और हृदय जांच कराएं
डॉक्टर से नियमित जांच करवाते रहना बहुत जरूरी है। ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और हृदय की जांच से समस्याओं का समय रहते पता चल सकता है।
सलाह
डॉ. नवीन भामरी कहते हैं कि डायबिटीज का सही प्रबंधन हृदय की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सही जीवनशैली और सावधानियां अपनाकर हृदय रोग के खतरे को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यदि डायबिटीज नियंत्रण में न आ रही हो या सीने में दर्द, सांस लेने में तकलीफ, सीने में भारीपन, या हाथ, जबड़े या गर्दन में दर्द जैसे लक्षण हों, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंManju Mamgain
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।