89 की उम्र में भी बुढ़ापे को मात देते थे बॉलीवुड के 'ही-मेन', ये था उनकी फिटनेस का मूलमंत्र!

89 की उम्र में भी बुढ़ापे को मात देते थे बॉलीवुड के 'ही-मेन', ये था उनकी फिटनेस का मूलमंत्र!

संक्षेप:

बॉलीवुड के 'ही-मेन' धर्मेंद्र हमारे बीच भले ही ना रहे हों, लेकिन उनका जीवन जीने का तरीका लोगों के लिए इंस्पिरेशन है। 89 की उम्र में भी वो काफी फिट और हेल्दी थे। आइए जानते हैं उनकी कुछ हेल्दी हैबिट्स के बारे में।

Tue, 25 Nov 2025 09:35 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
बॉलीवुड के 'ही-मेन' धर्मेंद्र अब पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं। उन्हें देखकर हमेशा एक ही ख्याल दिमाग में आता था कि उम्र से कुछ नहीं होता, दिल जवां होना चाहिए। पूरे 89 की उम्र तक भी धर्मेद्र काफी एक्टिव और फिट रहे। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर वो अक्सर अपने फैंस के लिए कुछ ना कुछ पोस्ट करते रहते थे, जिन्हें देखकर पता चलता था कि इस उम्र में भी वो कितने एक्टिव थे। धर्मेंद्र ने अपनी लाइफ को ले कर हमेशा पॉजिटिव नजरिया रखा और हेल्थ उनकी प्रायोरिटी थी। अपने फॉर्म हाउस की खुली हवा में सांस लेना, डेली योगा और कुछ फिजिकल एक्टिविटीज करना, बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने कई हेल्दी हैबिट्स को अपने लाइफस्टाइल का हिस्सा बना लिया था। आइए जानते हैं उनकी फिटनेस से जुड़ी ऐसी ही कुछ आदतों के बारे में।

योगा और वर्कआउट हमेशा रहा उनके लाइफस्टाइल का पार्ट

धर्मेंद्र ने बढ़ती उम्र के बाद भी अपना वर्कआउट नहीं छोड़ा था। वो रोजाना किसी ना किसी तरह की फिजिकल एक्विटी जरूर करते थे। कभी योग, साइकलिंग, कभी स्विमिंग और छोटे-मोटे वर्कआउट, उनके डेली रूटीन का हिस्सा हमेशा बने रहे। वो रोजाना कम से कम 30 मिनट का वर्कआउट जरूर करते थे और इससे जुड़े कई वीडियो फैंस के साथ भी साझा करते थे।

हेल्दी डाइट थी उनकी हेल्थ का राज

धर्मेंद्र अपना ज्यादातर समय अपने फॉर्म हाउस में बिताते थे। उनकी डाइट में फार्म में उगे ऑर्गेनिक फल, सब्जियां, हर्ब्स और मसालों का ही इस्तेमाल होता था। इसके अलावा उन्होंने 20 सालों से चीनी को हाथ तक नहीं लगाया था, जिसकी जगह वो गुड़, शहद जैसे नेचुरल स्वीटनर्स का इस्तेमाल करते थे। उनकी डाइट में हेल्दी फैट्स जैसे सरसों का तेल और देसी घी भी शामिल थे। उन्हें घर का बना सादा और शुद्ध खाना ही पसंद था।

प्रकृति से जुड़ाव है सेहत का मूलमंत्र

धर्मेंद्र का मानना था कि सेहत का असली मूलमंत्र प्रकृति के साथ तालमेल बनाकर रखना है। यही वजह है कि वो अपना ज्यादातर समय अपने फॉर्म हाउस की ठंडी, साफ और शुद्ध हवा में बिताते थे। वहां धर्मेंद्र खेती में भी हाथ बंटाते थे। इसके अलावा रात में जल्दी सो जाना और सुबह 4 बजे उठ जाना, उनके रूटीन का अहम हिस्सा था।

पॉजिटिविटी से भरे रहते थे धर्मेंद्र

धर्मेंद्र हमेशा ही काफी पॉजिटिव रहते थे। अक्सर उन्हें मजाक-मस्ती करते हुए देखा जाता था। लाइफ को ले कर उनका ये सकारात्मक नजरिया उन्हें मेंटली फिट रखता था। इसके अलावा उनका अपने फैंस और परिवार से भी काफी गहरा जुड़ाव रहा। जिस वजह से इमोशनली वो काफी बैलेंस और सुलझे हुए रहते थे।

