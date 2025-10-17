धनतेरस पर क्यों खरीदा जाता है धनिया और झाड़ू, धर्म ही नहीं सेहत से भी जुड़े हैं तार

संक्षेप: अगर अब तक आप यही सोचते आए हैं कि धनतेरस के दिन धनिया और झाडू खरीदने का सिर्फ धार्मिक महत्व होता है तो आपको बता दें, इन दोनों चीजों के तार धर्म ही नहीं बल्कि सेहत से भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे-

दीपावली 2025 के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस को हिंदू परंपरा में धन, स्वास्थ्य और समृद्धि का प्रतीक माना जाता है।धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन नए बर्तन, सोना-चांदी, झाड़ू, धनिया, लक्ष्मी-गणेश की मूर्ति जैसी चीजों की खरीदारी करना बेहद शुभ माना जाता है। माना जाता है कि ऐसा करने से पूरे साल माता लक्ष्मी और कुबेर जी की कृपा घर पर बनी रहती है। इस दिन लोग खासतौर पर धनिया और झाड़ू खरीदते हैं। अगर अब तक आप यही सोचते आए हैं कि धनतेरस के दिन धनिया और झाडू खरीदने का सिर्फ धार्मिक महत्व होता है तो आपको बता दें, इन दोनों चीजों के तार धर्म ही नहीं बल्कि सेहत से भी जुड़े हुए हैं। आइए जानते हैं कैसे-

धनिया खरीदने के पीछे वैज्ञानिक कारण पाचन तंत्र को रखें दुरुस्त धनिया में फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स और एसेंशियल ऑयल्स प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं, जो पाचन को सुधारकर गैस, अपच और कब्ज जैसी समस्याओं से राहत देते हैं। दिवाली के 5 दिवसीय त्योहारों के बीच लोग अकसर हैवी-फ्राइड फूड का सेवन कर लेते हैं, जिसका सीधा असर पाचन तंत्र पर पड़ता है। ऐसे में धनिया का सेवन पेट की सफाई करके शरीर से विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मदद करता है।

एंटी-इंफ्लेमेटरी और एंटी-बैक्टीरियल गुण वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार, धनिया में लिनालूल नामक यौगिक होता है, जो शरीर की सूजन कम करके बैक्टीरिया से लड़ता है। यह दिवाली के आसपास बढ़ती ठंड में इम्यूनिटी बढ़ाकर सर्दी-जुकाम से बचाव करता है। पूजा के बाद धनिया को तिजोरी में रखने या मिट्टी में बोने की परंपरा वास्तव में इसके बीजों को अंकुरित कर पोषण बढ़ाने का तरीका है।

पर्यावरणीय लाभ धनिया के बीजों को मिट्टी में बोने से मिट्टी की उर्वरता बढ़ती है। यह नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है, जो मिट्टी को पोषक बनाता है। धनतेरस के समय (अक्टूबर-नवंबर) मौसम ठंडा होने लगता है, तब धनिया उगाना आसान होता है।

धनतेरस पर झाड़ू खरीदने के पीछे छिपे वैज्ञानिक कारण झाड़ू को स्वच्छता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक रूप से स्वच्छता के साथ मानसिक स्वास्थ्य से जुड़े कारण भी हैं।

सफाई के साथ सांस संबंधी समस्याओं का खतरा करें कम झाड़ू धूल, कचरा और एलर्जेंस को हटाकर हवा में बैक्टीरिया और वायरस को फैलने से रोकने में मदद करती है। झाड़ू लगाने से ये कण जमीन से उठकर हवा में नहीं घुलते, जिससे हवा की गुणवत्ता बेहतर होती है और सांस संबंधी समस्याओं का खतरा कम होता है।

तनाव कम करती है पुरानी झाड़ू से सफाई करने पर धूल हवा में उड़ती है, जो तनाव बढ़ा सकती है। नई झाड़ू से सफाई एक प्रकार की 'रिचुअल क्लीनिंग' है, जो मनोविज्ञान में 'फ्रेश स्टार्ट' के रूप में जानी जाती है। यह एंडोर्फिन्स रिलीज करती है, जो तनाव कम करती है और मानसिक स्वास्थ्य सुधारती है।