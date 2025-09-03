हेल्दी खाने के बावजूद महिला को हुआ स्टेज-4 कैंसर, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती? Despite Eating Healthy, This Woman Got Stage-4 Cancer Are You Making the Same Mistake?, हेल्थ टिप्स - Hindustan
हेल्दी खाने के बावजूद महिला को हुआ स्टेज-4 कैंसर, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?

Cancer: हाल ही में एक कैंसर पेशेंट की पोस्ट काफी वायरल हुई, जिसमें उन्होंने बताया कि कैसे हेल्दी खानपान के बावजूद भी उन्हें स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज हुआ। आइए जानते हैं इसके पीछे उन्होंने किन कारणों को जिम्मेदार बताया है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान Wed, 3 Sep 2025
हेल्दी खाने के बावजूद महिला को हुआ स्टेज-4 कैंसर, कहीं आप तो नहीं कर रहे ये गलती?

हेल्दी रहना है तो अच्छा खानपान काफी है। बाहर का खाना अवॉइड करो और घर का बना हुआ हेल्दी खाना खाओ, फिर सब ठीक रहेगा। क्या आपको भी ऐसा ही लगता है? क्या सही में सिर्फ हेल्दी खानपान काफी है। ऐसे सवाल हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि हाल ही में एक कैंसर पेशेंट की पोस्ट काफी वायरल हुई। 29 साल की मोनिका ने बताया कि कैसे वो हमेशा हेल्दी खाना खाती रहीं, यहां तक कि उन्होंने कभी जंक और ऑयली फूड को हाथ तक नहीं लगाया। लेकिन इसके बाद भी उन्हें स्टेज 4 कैंसर डायग्नोज हुआ। मोनिका का केस वाकई काफी शॉकिंग है लेकिन सोच में डालने वाला भी है। आइए जानते हैं आखिर मोनिका के साथ जो हुआ, इसके पीछे उनके हिसाब से क्या वजह हो सकती है।

सिर्फ हेल्दी डाइट नहीं, हेल्दी लाइफस्टाइल है जरूरी

मोनिका से अपनी इंस्टाग्राम पोस्ट में बताया कि हेल्दी खानपान तो ठीक है, लेकिन उनका लाइफस्टाइल हेल्दी नहीं रहा। वो बताती हैं कि घंटों तक बैठकर काम करना, स्ट्रेस लेना, शरीर को आराम ना देना ऐसे कई चीजें थीं, जो वो करती जा रही थीं। मोनिका बताती हैं कि पहले वो इवनिंग वॉक पर जाती थीं लेकिन जैसे-जैसे वर्क प्रेशर बढ़ा, उनका सारा दिन स्क्रीन के आगे बीतने लगा। हमेशा तनाव में रहना, काम की चिंता करना, कहीं ना कहीं उनकी मेंटल और फिजिकल हेल्थ पर असर डालने लगा।

शुरुआती लक्षणों को करती रहीं नजरअंदाज

मोनिका बताती हैं कि वो शुरुआती लक्षणों को हमेशा नजरंदाज करती रहीं। उन्हें हमेशा लगा कि ये थकान, अजीब सा महसूस करना और डिस्कंफर्ट, सब कुछ कहीं ना कहीं ज्यादा काम करने और ठीक से नींद ना लेने की वजह से था। उनके काम का प्रेशर इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि मोनिका अपनी मेंटल और फिजिकल हेल्थ को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहीं थीं। यहां तक कि उन्होंने बॉडी को आराम देने के लिए पूरी नींद लेना भी बंद कर दिया था।

नींद और स्ट्रेस हैं बड़े फैक्टर

इस पूरे केस के बारे में डॉक्टर रेबेका कहती हैं नींद और स्ट्रेस दो बड़े फैक्टर हैं। सिर्फ हेल्दी खानपान ही काफी नहीं है, बल्कि आपका ओवरऑल लाइफस्टाइल भी हेल्दी होना चाहिए। जरूरत से ज्यादा तनाव लेना, पर्याप्त नींद ना लेना, काम के चक्कर में मेंटल हेल्थ को इग्नोर रखना और फिजिकली एक्टिव ना रहना, ऐसे कई कारण हैं जो आपकी हेल्थ को इफेक्ट करते हैं। डॉक्टर कहती हैं कि सही मायने में हेल्थ वो है, जैसा आप जीते हैं। इसलिए खानपान के साथ बाकी चीजों का भी ध्यान रखें।

