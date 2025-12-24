Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDesi Kitchen Hack Why Salt is Rubbed on Coconut
किचन हैक: नारियल पर नमक रगड़ने से क्या सच में फायदा होता है?

किचन हैक: नारियल पर नमक रगड़ने से क्या सच में फायदा होता है?

संक्षेप:

भारतीय रसोई में कई छोटे-छोटे देसी नुस्खे सदियों से अपनाए जाते रहे हैं। उन्हीं में से एक है नारियल पर हल्का सा नमक लगाना- जो स्वाद बढ़ाने के साथ-साथ ताजगी और पाचन से भी जुड़ा माना जाता है।

Dec 24, 2025 08:30 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

भारतीय रसोई सिर्फ स्वाद की नहीं, बल्कि समझदारी और अनुभव की भी पहचान है। यहां अपनाए जाने वाले कई छोटे-छोटे किचन हैक्स पीढ़ियों से चले आ रहे हैं, जिनके पीछे सरल लेकिन असरदार तर्क छिपे होते हैं। ऐसा ही एक देसी नुस्खा है—नारियल पर चुटकीभर नमक रगड़ना। देखने में यह आदत मामूली लग सकती है, लेकिन इसका असर स्वाद से लेकर ताजगी तक साफ महसूस होता है। नारियल की हल्की प्राकृतिक मिठास जब नमक के साथ मिलती है, तो उसका फ्लेवर और संतुलित हो जाता है। यही कारण है कि कई घरों में कच्चा या कसा हुआ नारियल इस्तेमाल करने से पहले यह तरीका अपनाया जाता है। इसके अलावा, नमक नमी को कंट्रोल करने में मदद करता है जिससे नारियल जल्दी खराब नहीं होता। कुछ पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार, यह पाचन को भी बेहतर बनाता है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

1. स्वाद को करता है और बेहतर: नारियल की प्राकृतिक मिठास जब हल्के नमक के साथ मिलती है, तो उसका फ्लेवर और उभरकर आता है। यही वजह है कि नारियल की चटनी, सब्ज़ी या स्नैक में नमक लगाने से स्वाद ज्यादा संतुलित लगता है।

2. ताजगी बनाए रखने में मदद: कसा हुआ नारियल जल्दी खराब हो सकता है। उस पर थोड़ा नमक लगाने से नमी कंट्रोल रहती है जिससे नारियल कुछ समय तक ताजा बना रहता है और आपस में चिपकता भी नहीं है।

3. टेक्सचर रहता है सही: नमक लगाने से कसा हुआ नारियल ढीला रहता है जिससे उसे चटनी, मिठाई या सब्जी में मिलाना आसान हो जाता है।

ये भी पढ़ें:नरम-नरम रोटियों का राज: आटे में बस ये एक चीज मिला दीजिए!

4. पाचन के लिए माना जाता है फायदेमंद: कुछ घरों में माना जाता है कि नारियल पर हल्का नमक लगाने से वह पेट में भारी नहीं लगता और पाचन बेहतर होता है। खासतौर पर कच्चे नारियल के साथ यह तरीका अपनाया जाता है।

5. पारंपरिक और वैज्ञानिक सोच का मेल: देसी किचन हैक्स अक्सर अनुभव और प्रकृति के संतुलन से निकले होते हैं। नमक नमी सोखता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ को धीमा करता है- यही वजह है कि यह ट्रिक आज भी काम की है।

नोट: नारियल पर चुटकीभर नमक लगाना एक छोटा सा देसी नुस्खा है जो स्वाद, ताजगी और उपयोग- तीनों को बेहतर बनाता है। अगली बार नारियल इस्तेमाल करें, तो यह ट्रिक जरूर आजमाएं- फर्क खुद महसूस होगा। इसके अलावा विशेष जानकारी के लिए विशेषज्ञ से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Kitchen Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।