Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थDentist reveals 10 foods that are bad for your teeth and gums in hindi
दांतों में सड़न और दर्द पैदा कर देती हैं खाने की ये 10 चीजें, डेंटिस्ट बोले- छोड़ दें वरना...

दांतों में सड़न और दर्द पैदा कर देती हैं खाने की ये 10 चीजें, डेंटिस्ट बोले- छोड़ दें वरना...

संक्षेप: सभी चाहते हैं कि हमारी मुस्कान खूबसूरत और दांत मजबूत रहें। इसके लिए लोग कई महंगे टूथब्रश या पेस्ट पर पैसा लगाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कुछ खाने की चीजें भी आपके दांतों को खराब कर सकती हैं।

Thu, 20 Nov 2025 04:31 PMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

आजकल दांतों में सड़न, सेंसिटिविटी, गड्ढे होना काफी आम समस्या हो चुकी है। छोटे बच्चों के भी दांतों में सड़न की समस्या पैदा हो जाती है। ऐसे में ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से ये हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिर्फ मीठा ही नहीं बल्कि कई ऐसे फूड्स हैं, जो आपके दांतों और मसूड़ों को खराब कर सकते हैं। डेंटिस्ट डॉक्टर विश्वास भाटिया ने अपने ब्लॉग में ऐसे खाद्य पदार्थों के बारे में बताया है, जो दांतों को खराब कर सकते हैं। अगर आप या आपका बच्चा ये चीजें खाता है, तो आज से ही बंद करने की कोशिश करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1- चॉकलेट-टॉफी- बहुत ज्यादा टॉफी और चॉकलेट खाने से दांत खराब हो जाते हैं। चॉकलेट में मौजूद चीनी दांतों में चिपक जाती है और फिर वो सड़न पैदा कर देती हैं।

2- कोल्ड ड्रिंक्स- कोका कोला या पेप्सी अक्सर हम मजे-मजे में पी लेते हैं लेकिन ये दांतों के लिए बुरा है। इसमें मौजूद शुगर न सिर्फ दांतों में सड़न पैदा करती है बल्कि इसके ठंडेपन से झनझनाहट होने लगती है।

3- तली चीजें- ज्यादा तली-भुनी हुई चीजें भी दांतों को खराब कर सकती हैं। तली हुई चीजें खाने से ये दांतों पर चिपक जाती है। ऐसे में दांतों में गड्डे पड़ने लगते हैं।

4- खट्टे फल- ज्यादा खट्टे फल या चीजें खाने से भी दांतों को नुकसान होता है। खट्टी चीजों में साइट्रिक एसिड होता है, जो दांतों की ऊपरी परत एनामेल को घिसने लगता है और फिर दांत कमजोर हो जाते हैं।

5- आइसक्रीम- आइसक्रीम, दांतों की सेंसिटिविटी बढ़ा सकती हैं और इसमें मौजूद शक्कर कैविटी पैदा कर सकती हैं। आइसक्रीम खाने से सेंसिटिविटी भी होने लगती है।

6- चाय-कॉफी- ज्यादा चाय या कॉफी पीने से भी दांतों को नुकसान पहुंचता है। इसमें मौजूद कैफीन से दांत पीले पड़ जाते हैं और उनकी चमक खो जाती है।

7- पिज्जा-बर्गर- पिज्जा-बर्गर ज्यादा खाना भी सेहत और दांतों के लिए नुकसानदायक है। इससे दांतों के बीच में गंदगी घुस जाती है और फिर वही कीड़े लग जाते हैं।

8- बर्फ- जो लोग ज्यादा ठंडा पानी पीते हैं या बर्फ चबाते हैं, उनके दांतों को भी नुकसान होता है। ठंडी चीजों से दांतों में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है और ये दांतों की इनेमल को तोड़ देती है।

9- शराब- शराब का सेवन करने वाले लोगों के भी दांत खराब हो जाते हैं। शराब में ऐसे कई केमिकल होते हैं, जो दांतों के लिए अच्छे नहीं होते।

10- गुटखा- गुटखा, तंबाकू, सुपारी खाते हैं, तो भी आपके दांतों की चमक खो सकती है। साथ ही दांत कमजोर हो जाते हैं। फिर कुछ भी खाने में दर्द होगा।

ये भी पढ़ें:इमरान हाशमी लेते हैं अजीब डायट, इसमें छिपा है उनकी फिटनेस का राज
Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Health Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।