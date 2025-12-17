दांतों में कीड़े लगने का कारण है सिर्फ 1 गलती, डेंटिस्ट बोले- ज्यादातर लोग ब्रश के बाद नहीं करते ये काम

संक्षेप: Dental Care Tips: दांतों की सड़न, पीलापन, मुंह की बदबू आपकी ओरल हेल्थ को दर्शाता है। दांत में कीड़े लग जाए, तो खाना-पीना मुश्किल हो जाता है और दर्द भी होता है। डेंटिस्ट का कहना है कि ब्रश करने के बाद ज्यादातर लोग 1 काम करना भूल जाते हैं।

दांतों का स्वस्थ रहना उतना ही जरूरी है, जितना शरीर का सेहतमंद होना। दांत में सड़न, पीलापन, मुंह से बदबू, मसूड़ों से खून बहना जैसी समस्या आपकी खराब ओरल हेल्थ को दर्शाता है। आजकल हर डॉक्टर दिन में दो बार ब्रश करने की सलाह देता है। लेकिन कई लोग सिर्फ 1 ही बार ब्रश करते हैं। ब्रशिंग से न सिर्फ दांत साफ होते हैं, बल्कि अन्य गम प्रॉब्लम्स भी दूर रहती हैं। अच्छी ओरल हेल्थ से आपका पाचन बेहतर होता है और मुंह से बदबू नहीं आती। इसके लिए क्या आप सही से ब्रश करते हैं, डेटिंस्ट मार्क बेंटले का कहना है कि ज्यादातर लोग ब्रश के बाद एक गलती करते हैं और उसी से दांतों में कीड़ा लग जाता है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

क्यों होती है कैविटी जब भी हम कुछ खाते हैं, तो उसके महीन कण दांतों के कोने, बीच में फंस जाते हैं। अगर इन कणों को समय पर निकाला नहीं गया, तो यही कण सड़न पैदा करने लगते हैं। इन जगहों पर बैक्टीरिया लग जाते हैं, तो धीरे-धीरे दांतों को खाने लगते हैं और ऐसे में कालापन हो जाता है। इसके लिए दिन में दो बार ब्रश, 1 बार फ्लॉसिंग, 1 बार टंग क्लीनिंग की सलाह दी जाती है।

क्या काम नहीं करते डेंटिस्ट के मुताबिक, ज्यादातर लोग ब्रश तो कर लेते हैं लेकिन फ्लॉसिंग करना भूल जाते हैं। फ्लॉसिंग करने से दांतों के बीच में फंसी हुई सड़न भी निकल जाती है और इससे आपके दांत कैविटी से बचेंगे और पीलापन भी नहीं होगा। कई लोगों को फ्लॉसिंग करने का सही तरीका भी नहीं पता होता है।

सही तरीका फ्लॉस करने का सही तरीका है कि आप फ्लॉस को दांतों के बीच में ले जाएं और हल्के हाथों से C आकार में इसे घुमाएं। फ्लॉस हल्के से करें, ताकि मसूड़ों पर चोट न लगें। यही प्रक्रिया अपने आगे-पीछे के दांतों के साथ रिपीट करें। फ्लॉसिंग के जरिए दांतों के बीच में फंसा हुआ खाना निकाला जा सकता है। इससे कभी भी सड़न नहीं होगी और दांत हमेशा साफ रहेंगे। पीलापन भी इससे दूर रहता है, मुंह से बदबू नहीं आएगी, मसूड़े भी हेल्दी रहेंगे। कम से कम दिन में 1 बार इसे जरूर करें।

डेंटर केयर टिप्स -सबसे पहले सॉफ्ट ब्रश की मदद से अच्छे से ब्रशिंग करें। दांतों के आगे-पीछे ब्रश को घुमाएं

-फिर कुल्ला करने के बाद फ्लॉस करें। इसे कम से कम 1 मिनट तक करें।

-इसके बाद जीभ को साफ करें। फिर अच्छे से कुल्ला करें और आप चाहें तो माउथ क्लीनर से कुल्ला कर सकते हैं।

-हर 6 महीने में 1 बार डेंटल चेकअप जरूरी होता है। कई बार दांतों में सड़न लग जाती है, पता नहीं चलता।