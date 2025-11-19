Hindustan Hindi News
ठंडा-गर्म खाने से हो रही दांतों में झनझनाहट, इस सफेद पाउडर से करें कुल्ला, मिलेगा आराम

संक्षेप: दांतों में झनझनाहट की समस्या किसी को भी आजकल हो जाती है। ठंडा, गर्म खाने से ये ज्यादा होता है। दांतों में सेंसिटिविटी क्यों होती है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या करें, चलिए आपको बताते हैं।

Wed, 19 Nov 2025 09:17 AMDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
दांतों में किसी भी तरह की परेशानी हो, तो सबसे ज्यादा तकलीफ खाने-पीने में होती है। ऐसे में मन खराब रहता है और दिमाग दांतों पर ही लगा रहता है। दांतों में कीड़ों के अलावा झनझनाहट की समस्या भी आजकल आम हो चुकी है। ठंडा, गर्म, खट्टा, मीठा खाने से दांतों में सेंसिटिविटी की समस्या होने लगती है, ऐसे में कुछ भी खाना मुश्किल हो जाता है। ये परेशानी तब होती है, जब दांत की सुरक्षा करने वाली बाहरी परत, जिसे एनामेल कहते हैं, वह घिस या कमजोर होने लगती है। अगर मसूड़े पीछे हट जाते हैं, तब दातों की जड़ें खुल जाती हैं, जो सीधा नसों से जुड़ी होती है। नसें जब बाहरी चीजों के संपर्क में आती है, तब झनझनाहट पैदा होती है।

अन्य कारण

गुड़गांव में मिरेकल्स मेडिक्लिनिक की वरिष्ठ दंत चिकित्सक डॉ. दिव्याक्षी चौहान के अनुसार, दांतों में झनझनाहट के कुछ और भी कारण हो सकते हैं जैसे ब्रश सही से न करना। दांतों को पीसना या फिर किट-किट करना। सही से सफाई न होगा। एसिडिक फूड्स और ड्रिंक्स का ज्यादा सेवन करना। दांतों में कैविटी या क्रैक होना। अगर आप भी झनझनाहट की समस्या से तंग आ चुके हैं, तो कुछ घरेलू तरीके अपना सकते हैं।

सफेद पाउडर से कुल्ला

1 ग्लास गुनगुने पानी में 1 चम्मच सफेद नमक डालकर घोल बनाएं। फिर इस पानी से कुल्ला करें। दिन में तीन बार इस पानी से कुल्ला करेंगे, तो सेंसिटिविटी से आराम मिल जाएगा। इसके अलावा मसूड़ों को मजबूत करने के लिए सरसों के तेल में नमक मिलाएं और लगाएं। इससे मसूड़े मजबूत होंगे और झनझनाहट कम होगी।

क्या करें

- सेंसिटिव टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें, जो दांतों की जड़ों तक दर्द का संकेत नहीं पहुंचने देते।

- ज्यादा ठंडा या गर्म खाने से बचें। खासतौर पर बाहरी चीजें जैसे कोल्ड ड्रिंक या कोई गर्म स्नैक्स।

- सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश लें और धीरे-धीरे ब्रश करें ताकि एनामेल घिसे नहीं।

- दिन में दो बार ब्रश करने की आदत अपनाएं। इससे दांत सही से साफ होंगे और समस्या खत्म होगी।

नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।

