दिल्ली-एनसीआर में AQI 300 पार, पल्मोनोलॉजिस्ट ने बताए प्रदूषण से बचने के 8 असरदार तरीके

संक्षेप: दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा में सांस लेना मुश्किल हो चुका है। लोग बिना मास्क के बाहर नहीं निकल रहे और खांसी-जुकाम की समस्या लगातार बनी हुई हैं। ऐसे में पल्मोनोलॉजिस्ट डॉक्टर ने प्रदूषण से बचने और घर की हवा को साफ करने के लिए कुछ आसान तरीके बताए हैं।

दिवाली के बाद से ही दिल्ली की हवा में जहर घुल चुका है। लोगों का बिना मास्क के बाहर निकलना मुश्किल हो चुका है और सांस लेने में तकलीफ हो रही है। दिल्ली का AQI हर दिन बढ़ता जा रहा है और ऐसे में कई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो रही हैं। खासतौर पर सांस और फेफड़ों की समस्या से परेशान मरीजों की लंबी लाइन डॉक्टर्स के पास लगी है। बाहर के साथ घर के अंदर की हवा भी दूषित हो रही है, लोगों को जुकाम-खांसी बनी हुई है। इसी कड़ी में बेंगलुरु के पल्मोनोलॉजिस्ट सचिन कुमार ने हिंदुस्तान टाइम्स से बात करते हुए बताया कि प्रदूषण से बचने के लिए घर की हवा को साफ कैसे करें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

1- अगर आप सिगरेट पीते हैं, तो बाहर जाकर पिएं। घर के अंदर सिगरेट बिल्कुल न पिएं। घर के अंदर सिगरेट का धुआं हवा को जहरीला बना देगा और फिर आपको सांस लेने में समस्या होगी।

2- घर के फर्नीचर, ग्लास डोर, कंबल, रजाई या कालीन आप साफ कर रहे हैं, तो मास्क पहन लें। इन्हें साफ करने से धूल उठेगी, जो सीधा आपके फेफड़ों तक पहुंचेगा। ऐसे में आपकी एलर्जी हो सकती है।

3- अगर आप एयर प्यूरीफायर खरीद रहे हैं, तो HEPA का ही खरीदें। हेपा एयर प्यूरीफायर हवा से 99 प्रतिशत पॉल्यूशन साफ कर देता है। इससे घर की हवा बिल्कुल साफ हो जाएगी और आपको समस्या नहीं होगी।

4- घर में पालतू जानवर पाल रखे हैं, तो उन्हें रोजाना अच्छे से क्लीन करें। कुत्ते-बिल्ली के बालों में खूब धूल जमा होती है। जब पेट्स बालों में खुजली करते हैं, तो ये डस्ट पार्टिकल्स हमारी सांस के माध्यम फेफड़े तक पहुंच जाते हैं।

5- घर के खिड़की-दरवाजे सुबह थोड़ी देर के लिए खोल लें। घर को बिल्कुल बंद रखने से खराब हवा अंदर ही बंद रहेगी और आपको घुटन महसूस होगी। ऐसे में करीब 1 घंटे तक डोर-विंडो खुला रखें।

6- घर का कचरा या लकड़ी जलाने से बचें। अगर आप इस समय कुछ भी जलाते हैं, तो ये खराब धुएं में बदल जायेगा। ये प्रदूषण बढ़ायेगा और आपकी इम्यूनिटी कमजोर करेगा।

7- खराब हवा के साथ आपको घर में जमा नमी भी नुकसान पहुंचा सकती है। ऐसे में जरूरी है कि आप चेक करें कि घर में कही नमी न हो। कही सीलन या पानी से लीकेज तो नहीं है। अगर ऐसा है, तो उसे सही करवाएं।