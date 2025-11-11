Hindustan Hindi News
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़हेल्थdelhi red fort bomb blast near lal qila metro station safety tips how to keep yourself safe during an emergency
लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास तेज धमाका, जानें आपात स्थिति में कैसे रखें खुद को सुरक्षित

संक्षेप: Delhi Blast : कई बार डरने से आपकी समस्या कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस तरह की किसी आपात स्थिति में कुछ सही कदम उठाकर अपनी और दूसरों की जान बचाएं।

Tue, 11 Nov 2025 03:02 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Safety Tips To Stay Calm During Emergency : दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार धमाके ने लोगों के बीच अफरा-तफरी का माहौल पैदा कर दिया। बताया जा रहा है कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास खड़े कई वाहनों के परखच्चे तक उड़ गए। इस हादसे में 11 लोगों की मौत और 20 से अधिक लोग घायल बताए जा रहे हैं। हादसे की सूचना मिलते ही दमकल की 7 गाड़ियों ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। खबरों की मानें तो दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की एक टीम घटना की जांच में जुट गई है। फिलहाल विस्फोट के बाद दिल्ली में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अचानक ऐसी किसी आपात स्थिति में एक आम व्यक्ति का डरना या पैनिक होना स्वाभाविक बात है। लेकिन कई बार डरने से आपकी समस्या कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ जाती है। ऐसे में जरूरी है कि आप इस तरह की किसी आपात स्थिति में कुछ सही कदम उठाकर अपनी और दूसरों की जान बचाएं। आइए, जानते हैं कि ऐसी स्थिति में व्यक्ति को अपने साथ दूसरों को भी सुरक्षित रखने के लिए क्या जरूरी कदम उठाने चाहिए।

शांत रहें

अचानक हुए किसी धमाके या हादसे के समय व्यक्ति का घबराहट महसूस करना, स्वाभाविक है। लेकिन ऐसी स्थिति में जरूरी है कि आप अपना संयम और शांति बनाए रखें। याद रखें, डर या पैनिक की स्थिति में लोग अक्सर गलत फैसले कर बैठते हैं। ऐसे में इस स्थिति से निपटने के लिए सबसे पहले कुछ गहरी सांस लेकर खुद को संभालने की कोशिश करें। आपके ऐसा करने से दिमाग शांत रहेगा और आप खुद के लिए सही निर्णय ले पाएंगे।

खतरे वाली जगह से दूर हो जाएं

याद रखें, जिस जगह धमाका हुआ है, वहां दोबारा भी विस्फोट या आग लगने का खतरा बना रह सकता है। ऐसे में सबसे पहले खुद को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाएं। जिस तरफ धुआं दिख रहा है, उसकी विपरीत दिशा में चलें। ऐसी जगह पहुंचने की कोशिश करें जो खुला और हवादार हो।

स्थिति को समझकर निर्णय लें

हादसे के समय भावनाओं की जगह स्थिति को अच्छी तरह समझकर ही कोई निर्णय लें। उदाहरण के लिए कहां खतरा है, कौन सी जगह ज्यादा सुरक्षित रहेगी, लोग कैसा व्यवहार कर रहे हैं, इन सब बातों पर ध्यान देते हुए सोच-समझकर स्थिति का आंकलन करके समय रहते सही दिशा में कदम उठाएं।

हेल्पलाइन नंबर पता करें

ऐसी परिस्थितियों में आपको अपने लिए या फिर दूसरे व्यक्तियों के लिए हेल्पलाइन नंबर की आवश्यकता पड़ सकती है। अगर आपको अपने आसपास कोई घायल दिखे तो फौरन पुलिस, एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड को कॉल करके उसकी सूचना उन्हें दें। ताकि घायल व्यक्ति को प्राथमिक इलाज तुरंत मिल सके।

Manju Mamgain

लेखक के बारे में

Manju Mamgain
मंजू ममगाईं लाइव हिन्दुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। मंजू ने अपना पीजी डिप्लोमा भारतीय विद्या भवन, नई दिल्ली और ग्रेजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया हुआ है। इन्हें पत्रकारिता जगत में टीवी, प्रिंट और डिजिटल का कुल मिलाकर 16 साल का अनुभव है। एचटी डिजिटल से पहले मंजू आज तक, अमर उजाला, सहारा समय में भी काम कर चुकी हैं। आज तक में लाइफस्टाइल और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन लीड करने के बाद अब मंजू एचटी डिजिटल में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए काम कर रही हैं। और पढ़ें
