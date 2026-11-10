AQI खराब हो तो मॉर्निंग वॉक करें या नहीं? डॉक्टर से जानें सही तरीका
सुबह की सैर सेहत के लिए अच्छी है, लेकिन खराब हवा में बाहर निकलना नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसे में मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले डॉक्टर की बताई ये 8 बातें जरूर जान लें।
सुबह उठकर पार्क में टहलना कई लोगों की रोज की आदत होती है। किसी को इससे दिन की अच्छी शुरुआत मिलती है, तो कोई खुद को फिट रखने के लिए मॉर्निंग वॉक करता है। लेकिन दिल्ली-एनसीआर समेत कई शहरों में बढ़ते प्रदूषण के बीच सुबह की सैर हमेशा सेहत के लिए अच्छी हो, ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार सुबह भी हवा इतनी खराब होती है कि बाहर टहलने से सेहत को फायदा होने के बजाय नुकसान हो सकता है। जुपिटर हॉस्पिटल, ठाणे के पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. तरंग कुलकर्णी ने बताया कि मॉर्निंग वॉक छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन बाहर जाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है।
खराब हवा में मॉर्निंग वॉक पर जाने से पहले ध्यान रखें ये 8 बातें
1. घर से निकलने से पहले AQI चेक करें
सुबह उठते ही सीधे जूते पहनकर वॉक पर निकलने के बजाय सबसे पहले अपने इलाके का AQI चेक करें। कई लोग सोचते हैं कि सुबह की हवा साफ होती है, लेकिन ऐसा हर दिन नहीं होता। अगर AQI 201 से 300 के बीच है या इससे भी ज्यादा है, तो बाहर टहलने के बजाय घर के अंदर एक्सरसाइज करना बेहतर है। खासकर उन लोगों को ज्यादा सावधान रहने की जरूरत है, जिन्हें सांस या दिल से जुड़ी परेशानी है।
2. सिर्फ सुबह 5-6 बजे का समय देखकर न निकलें
कई लोगों को लगता है कि सुबह 5 से 6 बजे के बीच हवा सबसे साफ होती है। इसी वजह से वे रोज इसी समय वॉक पर जाते हैं। लेकिन डॉक्टर के मुताबिक, हर दिन ऐसा नहीं होता। ठंड के मौसम में कई बार हवा जमीन के पास ही रुक जाती है और प्रदूषण भी आसपास जमा हो सकता है। इसलिए किसी तय समय पर जाने के बजाय पहले उस समय की हवा की क्वालिटी चेक करें।
3. वॉक के लिए सही जगह चुनें
आप कहां टहलने जा रहे हैं, इसका भी सेहत पर असर पड़ता है। ऐसी सड़कें जहां गाड़ियों की आवाजाही ज्यादा हो, बस स्टैंड, ट्रैफिक सिग्नल और कंस्ट्रक्शन वाली जगहों पर टहलने से बचें। इन जगहों पर धूल और गाड़ियों का धुआं ज्यादा हो सकता है। कोशिश करें कि किसी ऐसी जगह जाएं, जो बड़ी सड़कों और ट्रैफिक से दूर हो। पार्क में पेड़ होने का मतलब यह नहीं है कि वहां की हवा पूरी तरह साफ ही होगी।
4. खराब हवा में तेज वॉक और दौड़ने से बचें
जब हवा में प्रदूषण ज्यादा हो, तो तेज चलना, जॉगिंग और रनिंग जैसी एक्सरसाइज बाहर न करें। ऐसी एक्सरसाइज के दौरान सांस तेजी से चलती है और हम ज्यादा हवा अंदर लेते हैं। इसके साथ प्रदूषण वाले कण भी फेफड़ों तक ज्यादा पहुंच सकते हैं। ऐसे दिनों में वॉक का समय कम रखें या एक्सरसाइज घर के अंदर ही करें।
5. अस्थमा और सांस के मरीज रहें ज्यादा सावधान
जिन लोगों को अस्थमा या सीओपीडी जैसी सांस की बीमारी है, उन्हें खराब हवा में खास सावधानी रखनी चाहिए। प्रदूषण बढ़ने पर खांसी, सांस लेते समय सीटी जैसी आवाज, सीने में जकड़न या सांस फूलने की परेशानी बढ़ सकती है। अगर आपको पहले से ऐसी कोई परेशानी है, तो बाहर वॉक करने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें।
6. बच्चों और बुजुर्गों को लेकर न करें लापरवाही
बच्चों और बुजुर्गों पर प्रदूषण का असर जल्दी पड़ सकता है। इसलिए AQI खराब होने पर उन्हें बाहर टहलने या खेलने के लिए न ले जाएं। खासकर छोटे बच्चों और उन बुजुर्गों का ध्यान रखें, जिन्हें पहले से सांस या दिल से जुड़ी परेशानी है। ऐसे दिनों में घर के अंदर ही उनके लिए हल्की-फुल्की एक्टिविटी रख सकते हैं।
7. परेशानी होने पर वॉक जारी न रखें
अगर टहलते समय अचानक खांसी आने लगे, सांस फूलने लगे, सीने में जकड़न महसूस हो या सांस लेते समय परेशानी हो, तो वहीं रुक जाएं। खुद को जबरदस्ती चलने के लिए मजबूर न करें। ऐसी स्थिति में किसी साफ हवा वाली इनडोर जगह पर चले जाएं। अगर परेशानी बनी रहती है या बढ़ती है, तो डॉक्टर से संपर्क करें।
8. घर के अंदर एक्सरसाइज का विकल्प रखें
खराब AQI का मतलब यह नहीं है कि उस दिन आपको एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अगर बाहर की हवा ठीक नहीं है, तो घर के अंदर टहल सकते हैं। ट्रेडमिल पर चलना, स्टेशनरी साइकिल चलाना या घर में हल्की एक्सरसाइज करना अच्छे विकल्प हो सकते हैं। इससे आपकी रोज की एक्टिविटी भी बनी रहेगी और प्रदूषण वाली हवा में जाने से भी बच सकेंगे।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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