Delhi Pollution: एयर प्यूरीफायर, पौधे या बंद खिड़कियां- डॉक्टर से जानें क्या है सही
दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के बीच घर के अंदर भी साफ हवा में सांस लेना मुश्किल हो रहा है। ऐसे में क्या एयर प्यूरीफायर, इनडोर पौधे या खिड़कियां बंद रखना प्रदूषण से बचा सकता है? डॉक्टर से जानें सही तरीका।
सर्दियां शुरू होते ही दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ने लगता है। कई बार हवा इतनी खराब हो जाती है कि बाहर निकलने का मन तक नहीं करता। ऐसे में लोग घर के अंदर रहकर खुद को सुरक्षित रखने की कोशिश करते हैं। कोई खिड़की-दरवाजे बंद रखता है, तो कोई एयर प्यूरीफायर खरीदता है। कुछ लोग घर में ज्यादा पौधे भी लगाते हैं, ताकि हवा साफ रहे। लेकिन क्या ये तरीके सच में काम करते हैं? सीके बिरला हॉस्पिटल, गुरुग्राम के डॉक्टर कुलदीप कुमार ग्रोवर से जानते हैं कि प्रदूषण के दिनों में घर की हवा साफ रखने के लिए क्या करना चाहिए।
क्या एयर प्यूरीफायर सच में हवा साफ करता है?
प्रदूषण के दिनों में घर के लिए एयर प्यूरीफायर खरीदने के बारे में कई लोग सोचते हैं। डॉ. कुलदीप कुमार ग्रोवर के अनुसार, सही एयर प्यूरीफायर घर के अंदर हवा में मौजूद पीएम 2.5 जैसे छोटे प्रदूषण कणों को कम करने में मदद कर सकता है। ये इतने छोटे होते हैं कि सांस के साथ फेफड़ों के अंदर तक पहुंच सकते हैं।
एयर प्यूरीफायर खरीदते समय उसमें ये फीचर्स जरूर चेक करें-
- हेपा फिल्टर: ऐसा एयर प्यूरीफायर चुनें जिसमें ट्रू हेपा फिल्टर लगा हो। यह हवा में मौजूद छोटे कणों को पकड़ने में मदद करता है।
- कमरे के हिसाब से कैपेसिटी: एयर प्यूरीफायर की कैपेसिटी कमरे के साइज के हिसाब से होनी चाहिए। बड़े कमरे के लिए छोटा प्यूरीफायर लेने से हवा ठीक से साफ नहीं होगी।
- सीएडीआर रेटिंग: यह बताती है कि प्यूरीफायर कितनी तेजी से हवा साफ कर सकता है। इसलिए इसे खरीदते समय इस रेटिंग पर भी ध्यान दें।
क्या घर में पौधे लगाने से प्रदूषण कम होता है?
घर को सुंदर बनाने के लिए लोग मनी प्लांट, स्नेक प्लांट और दूसरे इनडोर प्लांट्स लगाते हैं। कई लोगों का मानना है कि ये पौधे घर की हवा को साफ रखते हैं। लेकिन प्रदूषण के दिनों में सिर्फ पौधों के भरोसे रहना ठीक नहीं है।
डॉ. ग्रोवर के अनुसार, कुछ पौधे लैब में किए गए टेस्ट के दौरान हवा में मौजूद कुछ प्रदूषकों को कम करने में मददगार दिखे हैं। लेकिन आम घरों में कुछ पौधे लगाने से पीएम 2.5 जैसे प्रदूषण के कणों में कोई खास कमी आने के पर्याप्त सबूत नहीं हैं। इसलिए घर में पौधे जरूर लगाएं, लेकिन उन्हें एयर प्यूरीफायर का विकल्प न समझें। पौधे घर को अच्छा लुक दे सकते हैं, लेकिन गंभीर प्रदूषण के दौरान सिर्फ इनसे साफ हवा मिलने की उम्मीद करना सही नहीं है।
क्या पूरे दिन खिड़की-दरवाजे बंद रखने चाहिए?
जब बाहर की हवा खराब हो, तो खिड़कियां और दरवाजे बंद रखना सही कदम हो सकता है। इससे बाहर मौजूद प्रदूषण के कण घर के अंदर कम आते हैं। खासकर उन घंटों में जब प्रदूषण सबसे ज्यादा हो, तब खिड़कियां खोलने से बचना चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि घर को हर समय बंद ही रखें।
डॉ. ग्रोवर बताते हैं कि घर के अंदर भी प्रदूषण फैल सकता है। खाना बनाते समय निकलने वाला धुआं, अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाली क्वॉइल, मोमबत्ती और कुछ सफाई वाले प्रोडक्ट हवा को खराब कर सकते हैं। अगर घर में हवा आने-जाने का रास्ता बिल्कुल बंद रहेगा, तो ये प्रदूषक अंदर ही जमा हो सकते हैं। इसलिए जब बाहर का ए-क्यू-आई बेहतर हो, तब कुछ समय के लिए खिड़कियां खोलकर घर में हवा आने दें।
आखिर क्या करें?
घर की हवा साफ रखने के लिए सिर्फ खिड़कियां बंद करना या पौधे लगाना काफी नहीं है। सही एयर प्यूरीफायर चलाना, घर के अंदर धुएं को कम करना और बाहर की हवा साफ होने पर खिड़कियां खोलना भी जरूरी है। इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखकर घर के अंदर की हवा को कुछ हद तक साफ रखा जा सकता है।
प्रदूषण के इफेक्ट को कम करने के लिए 5 जरूरी स्टेप्स
- बाहर जाने से बचें: जब प्रदूषण बहुत ज्यादा हो, तो बिना जरूरत घर से बाहर न निकलें।
- खराब हवा के समय खिड़कियां बंद रखें: जब बाहर प्रदूषण ज्यादा हो, तब खिड़की-दरवाजे बंद रखें। एक्यूआई बेहतर होने पर ही घर में ताजी हवा आने दें।
- सही एयर प्यूरीफायर चलाएं: अपने कमरे के साइज के हिसाब से हेपा फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर चुनें।
- घर के अंदर धुआं न करें: अगरबत्ती, मच्छर भगाने वाली क्वॉइल, मोमबत्ती और सिगरेट के धुएं से बचें। खाना बनाते समय किचन का एग्जॉस्ट फैन चलाएं।
- बाहर निकलते समय एन95 मास्क पहनें: अगर प्रदूषण के दौरान बाहर जाना जरूरी है, तो अच्छी फिटिंग वाला एन95 मास्क पहनें। बाहर एक्सरसाइज करने से बचें और एक्यूआई पर नजर रखें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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