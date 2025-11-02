हो सके तो 8 हफ्तों के लिए छोड़ दें दिल्ली! पलूशन का हाल देख एम्स के पूर्व डॉक्टर ने क्यों कही ये बात
संक्षेप: Air Pollution In Delhi: दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण की स्थिति दिन पर दिन खराब होती जा रही है। गहरे होते जा रहे स्मोग के बीच सांस के मरीज बढ़ रहे हैं। ऐसे में एम्स के पूर्व डॉक्टर ने लोगों को दिल्ली कुछ हफ्तों के लिए छोड़ देने की सलाह दी…
दिल्ली में प्रदूषण की हालत दिन पर दिन खराब हो रही है। दिवाली के दिन दिल्ली की एयर क्वालिटी 345 थी तो कि बेहद खराब है। वहीं 2 नवंबर को दिल्ली की एवरेज एयर क्वालिटी 377 पहुंच चुकी हैं। यहीं नहीं कई इलाकों में तो ये 421 और 432 पहुंच चुकी है। इन आंकड़ों को देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदूषण का हाल शहर में कितना ज्यादा खराब है। धुएं और धूल की परत जिसे स्मोग बोलते हैं, गहराता जा रहा है। ऐसे में लोगों के शरीर पर इस जहरीले धुएं का बहुत ही गहरा और खराब असर हो रहा है। कई सारी रिपोर्ट और डॉक्टरों के अनुभव से पता चल रहा है कि पलूशन की वजह से लोग बुरी तरह प्रभावित हैं। रिसर्च के मुताबिक केमिकल वाला ये जहरीला धुआं लंग्स के साथ शरीर में प्रवेश करता है और ब्लड के जरिए ट्रैवल करते हुए ब्रेन तक पहुंच रहा है। जिसकी वजह से इंफ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, हार्मोन इंबैलेंस को बढ़ा रहा है।
वहीं 'द इंडियन एक्सप्रेस'अखबार को दिए इंटरव्यू में पीएसआरआई इंस्टीट्यूट ऑफ पल्मोनरी, क्रिटिकल केयर एंड स्लीप मेडिसिन के चेयरमैन डॉ. गोपी चंद खिलनानी, जो एम्स में प्रोफेसर रह चुके हैं, कहा कि जो लोग क्रॉनिक हार्ट डिसीज, क्रॉनिग लंग डिसीज के मरीज हैं या जो ऑक्सीजन पर हैं और जिनके पास मौका है वो किसी कम पॉल्यूशन वाली जगह पर या विदेश चले जाएं। ये मेरी सलाह है कि उन्हें कम से कम 6 से 8 हफ्तों के लिए दिल्ली छोड़ देना चाहिए।
वायु प्रदूषण के कारण हो रहे गंभीर रोग
एयर पलूशन की वजह से केवल लंग्स ही नहीं बल्कि हार्ट, ब्रेन, किडनी, इंटेस्टाइन, एंडोक्राइन सिस्टम और बड़े लेवल पर इम्यूनिटी पर बुरा असर हो पड़ रहा है। प्रदूषण की वजह से हार्ट अटैक और ब्रेन अटैक के साथ हाइपरटेंशन और डायबिटीज के मरीज बढ़े हैं।
एयर पलूशन में लंबे समय तक रहने से लंग्स पर क्या होता है असर?
डॉक्टर गोपी चंद के अनुसार एयर पलूशन के कारण लंग्स पर लांग टर्म और शार्ट टर्म दोनों तरह से असर पड़ता है। यहां तक कि ये हमारे दूसरे नर्वस पर भी असर डालता है। बच्चे अगर वायु प्रदूषण के संपंर्क में रहते हैं तो उनके लंग्स की ग्रोथ कम हो सकती है। वहीं प्रदूषण वाली जगहों पर रहने वाले बच्चों में अस्थमा के मामले में ज्यादा पाए जाते हैं।
डॉक्टर बताते हैं कि 30-40 साल पहले एडल्ट में क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज (COPD) के 90% मामलों का मेन कारण स्मोकिंग या तंबाकू का खाना हुआ करता था। वहीं अब तो लगभग 50 फीसदी COPD के मामले घरेलू और बाहरी एयर पलूशन के कारण हो रहे हैं। इतना ही नहीं, पहले 80% से अधिक फेफड़ों के कैंसर के मामले तंबाकू खाने से जुड़े होते थे, लेकिन आज के आंकड़ों के अनुसार, 40% लंग कैंसर ऐसे लोगों में देखे जा रहे हैं, जिन्होंने कभी स्मोकिंग नहीं किया।
शरीर के दूसरे अंगों को कर रहा इफेक्ट
एयर पलूशन का असर केवल लंग्स पर नही है बल्कि ये दिल, दिमाग, आंत, किडनी, एंडोक्राइन सिस्टम और इम्यूनिटी को बुरी तरह प्रभावित कर सकता है। जिसकी वजह से हार्ट अटैक, ब्रेन स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, आर्थराइटिस के मामले भी बढ़े है।
दिल्ली-एनसीआर वाले कैसे खुद को बचाएं
वायु प्रदूषण से खुद को बचाने के लिए डॉक्टर ने सलाह दी है कि जिन लोगों को क्रॉनिक लंग डिसीज, क्रॉनिक हार्ट डिसीज या फिर ऑक्सीजन सपोर्ट पर जो लोग है, अगर उनके पास मौका है और वो सामर्थ्य हैं तो कम पलूशन वाली जगह या विदेश चले जाना चाहिए। ताकि सांस फूलने, फेफड़ों की बीमारी और अस्थमा ना हो।
क्या एयर प्यूरीफायर रखना फायदेमंद है?
अच्छी क्वालिटी का एयर प्यूरीफयर घर में रख सकते हैं। जो पूरे कमरे को कवर कर सके। इसके साथ ही जिसके लिए एयर प्यूरीफायर लगा है उसकी तरफ ही घुमाकर रखें। साथ ही दरवाजे, खिड़कियों को बंद रखकर हमेशा ऑन रखें।
