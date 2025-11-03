दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट ने बताए किचन के 4 हीरो, मल्टी-विटमिन्स से ज्यादा फायदेमंद

संक्षेप: शरीर में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो इसके लिए लोग अक्सर सप्लिमेंट्स लेने लगते हैं। 40 साल का अनुभव रखने वाले कार्डियोलॉजिस्ट ने किचन की ऐसी चार चीजें बताई हैं जो आपके लिए सप्लिमेंट्स जैसे फायदेमेंद हो सकते हैं।

हेल्दी रहने के लिए लोग बहुत से लोग दिन में कई सारे सप्लिमेंट्स खाने लगे हैं। शरीर में अगर किसी चीज की कमी है तो डॉक्टर की सलाह पर सप्लिमेंट लेने में कोई बुराई नहीं। हालांकि अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं तो आपको कई उपयोगी चीजें किचन में ही मिल जाएंगी। दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर आलोक चोपड़ा ने किचन के 4 हीरोज बताए हैं जो आपको हेल्दी रख सकते हैं। डॉक्टर चोपड़ा को 40 साल से ज्यादा का अनुभव है।

कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर चोपड़ा ने अपने इंस्टाग्राम पर किचन के 4 हीरोज पोस्ट किए हैं। उन्होंने बताया कि हेल्दी रहने के लिए जरूरी नहीं है कि हमेशा सप्लिमेंट्स लिए जाएं। ये आपको किचन के स्टोव पर भी मिल सकते हैं।

A2 घी डॉक्टर ने पहला नंबर दिया है A2 गाय के घी को। उन्होंने इसे शरीर और दिमाग का शुद्ध ईधन बताया है।

मसाले दूसरे नंबर पर हर्ब्स और मसालों की अहमियत बताई है। उन्होंने बताया कि पूर्वजों के पास ये ज्ञान था। इसीलिए वह मसालों को खाने में इस्तेमाल करते थे। काली मिर्च, लौंग, जीरा, अजवाइन, मेथी, लहसुन, अदरक, जायफल, इलायची, सौंफ, हींग वगैरह मसाले हेल्थ के लिए फायदेमंद हैं। साथ ही तुलसी,करी पत्ता, धनिया वगैरह हर्ब्स हैं जो हमारे लिए फायदेमंद हैं।

नट्स, ड्राई फ्रूट्स डॉक्टर चोपड़ा ने ड्राई फ्रूट्स और नट्स को भी इसी कैटिगरी में रखा है। इनसे हेल्दी फैट्स मिलते हैं, सेल्स को रिपेयर करने के साथ ये दिमाग भी तेज करते हैं।

दालें दालें, राजमा, चने ये सब वेजिटेरियन प्रोटीन हैं। ये हमें दिनभर का ईधन देते हैं और मसल हेल्थ को सपोर्ट करते हैं।



