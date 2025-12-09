ये 3 चीजें कम कर सकती हैं हार्ट अटैक का खतरा, दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट ने दी ये जरूरी सलाह

संक्षेप: Heart Attack: हार्ट अटैक का खतरा अब किसी भी उम्र में हो सकता है। अचानक से दिल का दौरा पड़ता है और व्यक्ति की मौत हो जाती है। इससे बचने के लिए दिल्ली के कार्डियोलॉजिस्ट ने 3 चीजों का ध्यान रखने की सलाह दी है।

आजकल हार्ट अटैक किसी को भी कभी भी पड़ सकता है। दिल का दौरा अब 50 की कम उम्र वाले लोगों को भी पड़ रहा है और खासतौर पर ठंड के मौसम में ये संख्या बढ़ जाती है। बदलते खान-पान, लाइफस्टाइल से भी दिल की सेहत पर बुरा असर पड़ रहा है। दिल्ली के सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट शैलेश सिंह का कहना है कि अगर समय रहते आप कुछ बातों पर ध्यान देते हैं, तो हार्ट अटैक का रिस्क 99% तक कम हो सकता है। चलिए बताते हैं दिल के डॉक्टर ने क्या सलाह दी है।

1- डॉक्टर सिंह का कहना है हाई ब्लड प्रेशर को हार्ट के लिए साइलेंट किलर माना जाता है। अगर आपकी बीपी बढ़ा हुआ रहता है या कभी भी बढ़ जाता है, तो उसे चेक करवाइये। बल्कि हाई बीपी की समस्या से जूझ रहे लोगों को रोजाना इसे चेक करवाना चाहिए या घर पर खुद करें।

2- दूसरी चीज है हाई कोलेस्ट्रॉल। कार्डियोलॉजिस्ट का कहना है कि बाहर का खराब, तला, भुना खाना खाते हैं, तो जाहिर है कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा। कोलेस्ट्रॉल जब बढ़ जाता है, तो हार्ट तक पहुंचने वाली खून की नसें ब्लॉक होने लगती है। ऐसे में अचानक दिल का दौरा पड़ जाता है।

3- तीसरी चीज है डायबिटीज। आजकल हर दूसरा व्यक्ति शुगर का मरीज बन चुका है और इसका असर दिल की सेहत पर भी हो रहा है। डॉक्टर का कहना है कि बढ़ी हुई शुगर हार्ट अटैक का रिस्क बढ़ा देता है। हाई ब्लड शुगर हार्ट आर्टरी को नुकसान पहुंचाता है, उनमें सूजन और कोलेस्ट्रॉल जमा कर ब्लॉकेज बना देता है। इससे हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बनता है।