बिना जिम गए भी घटाया जा सकता है बैली फैट, दीपिका पादुकोण की फिटनेस ट्रेनर ने शेयर किए सीक्रेट्स

संक्षेप: No Gym Abs Exercises: अगर आपको भी लगता है कि लंबे समय तक बैठकर काम करने से निकला हुआ बैली फैट आप सिर्फ जिम जाकर ही कम कर सकती हैं, जिसके लिए आपके पास समय नहीं तो आप गलत हैं। दीपिका पादुकोण की फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने बैली फैट को कम करने के आसान तरीके शेयर किए हैं।

Wed, 22 Oct 2025 11:12 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
Deepika Padukone's Trainer Shares No Gym Abs Exercises: भागदौड़ भरी व्यस्त जिंदगी में खुद को फिट रखना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं है। ऑफिस के लंबे वर्किंग ऑवर्स के साथ घर की छोटी-बड़ी जिम्मेदारियों में उलझा थका हुआ व्यक्ति अकसर दो पल सुकून के बिताने के लिए जिम ना जाने के बहाने ढूंढता रहता है। नतीजा, मोटापा और सेहत से जुड़ी कई समस्याएं व्यक्ति को घेरने लगती हैं। अगर आपको भी लगता है कि लंबे समय तक बैठकर काम करने से निकला हुआ बैली फैट आप सिर्फ जिम जाकर ही कम कर सकती हैं, जिसके लिए आपके पास समय नहीं तो आप गलत हैं। जी हां, दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट जैसे सेलेब्स को फिट रखने वालीं ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने हाल ही में अपने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करके बैली फैट को कम करने के आसान तरीके शेयर किए हैं, वो भी बिना जिम का दरवाजा खटखटाए।

सोशल मीडिया पर शेयर किए अपने इस पोस्ट में सेलेब्रिटी फिटनेस ट्रेनर यास्मिन कराचीवाला ने बैली फैट घटाने के लिए नो-जिम एब्स वर्कआउट शेयर किया है, जिसे कोई भी आसानी से घर पर कर सकता है। यास्मिन का यह रूटीन दो लेवल बिगिनर और एडवांस्ड में बंटा हुआ है। जिसे आप अपनी फिटनेस के अनुसार पसंद कर सकते हैं। हर मूव आपके एब्स के अलग हिस्से को टारगेट करते हुए कोर को मजबूत बनाने में मदद करता है। इस पोस्ट में यास्मिन ने एक्सरसाइज के हर सेट को कम से कम 3 और 15 रेप्स करने की सलाह दी है।

बिगिनर लेवल के लिए

कर्ल-अप

कर्ल-अप करने के लिए आपको जमीन पर लेटते हुए घुटने मोड़ते हुए पैर जमीन पर टिकाने हैं। ऐसा करते हुए आप हाथ सिर के पीछे रखें और धीरे-धीरे ऊपरी पीठ को ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज को करने से अपर एब्स मजबूत बनता है।

रिवर्स कर्ल्स

रिवर्स कर्ल्स एक्सरसाइज करने के लिए पीठ के बल लेटते हुए घुटनों को सीने की तरफ लाएं और निचले कोर की मदद से कूल्हों को हल्का ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज का टारगेट लोअर एब्स को मजबूत करना होता है।

क्रिसक्रॉस

क्रिसक्रॉस एक्सरसाइज करने के लिए पीठ के बल लेटकर दोनों पैरों को ऊपर उठाकर पैरों को कैंची जैसी मूवमेंट में हिलाएं और कोर को टाइट रखें। इस एक्सरसाइज को करने से कोर की मांसपेशियां मजबूत बनती है।

एडवांस लेवल

कर्ल-अप

कर्ल-अप एक्सरसाइज को करने के लिए जमीन पर लेटकर पैरों को 90 डिग्री पर उठाएं। इसके साथ कोर को टाइट रखते हुए ऊपरी शरीर को ऊपर उठाएं। इस एक्सरसाइज को करने का टारगेट पेट की मांसपेशियों को मजबूत बनाकर कोर मांसपेशियों की सहनशक्ति को बढ़ाना है।

स्ट्रेट लेग लिफ्ट्स

स्ट्रेट लेग लिफ्ट्स, को करने के लिए पीठ के बल लेटकर पैरों को सीधा फैलाएं। अब दोनों पैरों को धीरे-धीरे ऊपर की ओर उठाते हुए वापस नीचे लाते समय जमीन को न छुएं। ऐसा करने से लोअर एब्स और हिप फ्लेक्सर को मजबूत करना है। यह कोर को मजबूत करने वाला एक बेहतरीन व्यायाम है जो पेट की निचली मांसपेशियों, कूल्हे के फ्लेक्सर्स और कुछ हद तक हैमस्ट्रिंग पर काम करता है।

अल्टरनेट हील

अल्टरनेट हील, को करने के लिए पीठ के बल लेटकर घुटनों को मोड़ते हुए पैर जमीन पर रखें। इसके बाद बारी-बारी से बाएं और दाएं झुककर एड़ी को छूने की कोशिश करें। यह व्यायाम कोर को स्थिर रखने में मदद करता है, जिससे पीठ की मांसपेशियों पर कम दबाव पड़ता है।

