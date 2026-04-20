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दीपिका से दिव्यांका तक 40 की उम्र के बाद मां बन रहीं एक्ट्रेसेस, डॉक्टर से जानें लेट प्रेग्नेंसी कितनी सुरक्षित?

Apr 20, 2026 03:02 pm ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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दीपिका पादुकोण से लेकर दिव्यांका त्रिपाठी तक कई एक्ट्रेसेस 40 की उम्र में प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं। आजकल लेट प्रेग्नेंसी का ट्रेंड काफी बढ़ चुका है, पहले इसे खराब माना जाता था। अब महिलाएं करियर-लाइफ के बाद प्रेग्नेंसी प्लान करती हैं लेकिन क्या ये महिलाओं की सेहत के लिए सुरक्षित है?

दीपिका से दिव्यांका तक 40 की उम्र के बाद मां बन रहीं एक्ट्रेसेस, डॉक्टर से जानें लेट प्रेग्नेंसी कितनी सुरक्षित?

दीपिका पादुकोण ने 40 की उम्र में दूसरी बार मां बनने जा रही हैं। साल 2024 में उन्होंने बेटी दुआ को जन्म दिया था, जो अभी डेढ़ साल की है। पहले कहा जाता था कि बच्चा करने की सही उम्र 30 तक होती है लेकिन अब ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब महिलाएं 40 से 45 की उम्र में भी नैचुरल तरीके से मां बन रही हैं। खासतौर पर एक्ट्रेसेस ने इस काफी नॉर्मल कर दिया है। दीपिका पादुकोण से पहले टीवी एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने भी 41 की उम्र में प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी। कटरीना कैफ, सोनम कपूर जैसी कई हसीनाएं 40 के बाद मां बन चुकी हैं लेकिन क्या वाकई इस उम्र में मां बनना आसान है। क्या लेट प्रेग्नेंसी में कोई रिस्क नहीं होता? इस बारे में नोएडा की प्रसूति एवं स्त्रीरोग विशेषज्ञ रौनक खंडेलवाल से हमने बात की। तो चलिए डॉक्टर से जानते हैं आखिर लेट प्रेग्नेंसी कितनी सुरक्षित है?

किस उम्र में एक्ट्रेसेस हुईं प्रेग्नेंट?

किस उम्र में एक्ट्रेसेस हुईं प्रेग्नेंट

एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण की उम्र 40 हो चुकी हैं और अब वह दूसरी बार प्रेग्नेंट हैं। कुछ दिनों पहले टीवी की फेमस एक्ट्रेस दिव्यांका त्रिपाठी ने 41 की उम्र में पहली प्रेग्नेंसी अनाउंस की थी, वह जल्द ही जुड़वां बच्चों का वेलकम करने वाली हैं। सोनम कपूर भी 40 की उम्र में दूसरी बार बेटे की मां बनी हैं। कटरीना कैफ भी 40 की उम्र में मां बनीं। सभी हसीनाओं की प्रेग्नेंसी 40 की उम्र के आस-पास हुई और नेचुरल तरीके से।

लेट प्रेग्नेंसी में खतरा

डॉक्टर रौनक का कहना है कि लेट प्रेग्नेंसी कुछ मामलों में जोखिम भरी हो सकती है। अगर 30 की उम्र के बाद आपके शरीर में भारी बदलाव आए हैं या फिर आपको कुछ हेल्थ इश्यू बने रहते हैं। साथ ही 35 की उम्र के बाद फर्टिलिटी धीरे-धीरे कम होती है और अंडों की गुणवत्ता ज्यादा अच्छी नहीं होती। ऐसे में लेट प्रेग्नेंसी कई रिस्क से भरी हो सकती है।

रिस्क क्या हो सकते हैं?

अगर आपको पहले से ही स्वास्थ्य समस्याएं हैं, तो प्रेग्नेंसी के दौरान इसका असर मां के साथ बच्चे पर भी पड़ेगा। अगर आपका शरीर पूरी तरह से स्वस्थ नहीं है, तो गर्भावस्था के दौरान हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, मिसकैरेज या फिर समय से पहले डिलीवरी होने की संभावना भी रहती है। ऐसे में कई बार मां के साथ बच्चे को भी जोखिम उठाने पड़ते हैं। लेट प्रेग्नेंसी हमेशा डॉक्टर की खास देख-रेख में ही प्लान करनी चाहिए और आजकल डॉक्टर्स पहले ही सभी टेस्ट कर लेते हैं और जरूरत पड़ने पर प्रेग्नेंसी से पहले ही मल्टी-विटामिन्स खाने की सलाह देते हैं।

मां की सेहत पर असर

अगर आप शारीरिक रूप से स्वस्थ नहीं हैं और प्रेग्नेंसी लेट प्लान कर रही हैं, तो डिलीवर के बाद कमर, पीठ, पैर में दर्द, थकान, कमजोरी और नींद की कमी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। 30 की उम्र में शरीर जल्दी रिकवर कर लेता है और वापिस से एक्टिव मोड में आ जाता है। लेट प्रेग्नेंसी में आपका शरीर पहले जैसे नहीं रहता, ऐसे में आपको ज्यादा आराम की जरूरत होती है। जो ज्यादातर औरतों को मां बनने के बाद नहीं मिल पाता है। एक्ट्रेसेस लेट प्रेग्नेंसी इसलिए भी प्लान कर लेती हैं, क्योंकि उनका खान-पान, एक्सरसाइज का रूटीन पहले से बना होता है और वह उसी हिसाब से चलती रहती हैं। साथ ही डिलीवरी के बाद उनकी बॉडी को आराम भी मिल जाता है, उनके पास कई बेहतर ऑप्शन होते हैं, जो आम महिलाओं के पास नहीं होते। अगर आप लेट प्रेग्नेंसी प्लान कर रही हैं, तो पहले किसी अच्छी डॉक्टर से सलाह लें।

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सुरक्षित कितनी है?

लेट प्रेग्नेंसी उन औरतों के लिए सुरक्षित हैं, जो अपने खान-पान और लाइफस्टाइल का खास ख्याल रखती हैं। अगर आप एक्सरसाइज करती हैं, हेल्दी डायट लेती हैं और एक्टिव हैं, तो आपको स्वास्थ्य से जुड़ी ज्यादा समस्याएं नहीं होंगी। प्रेग्नेंसी के दौरान शरीर में कई कमियां हो जाती हैं, अगर आपका खान-पान पहले से बेहतर होता है तो ज्यादा परेशानी नहीं होती। महिलाओं को हमेशा प्रोटीन, कैल्शियम और आयरन से भरपूर चीजें खानी चाहिए, जिससे प्रेग्नेंसी के दौरान मां और बच्चे को कोई कमी ना हो। अगर आप सभी चीजों का ख्याल रख रही हैं, तो 35-40 के बाद भी प्रेग्नेंसी सुरक्षित हो सकती है।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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