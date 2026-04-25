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डियर लेडीज! पब्लिक वॉशरूम यूज करने का सही तरीका पता कर लें, मेंटेन रहेगा हाइजीन

Apr 25, 2026 09:17 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
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महिलाओं को इंटीमेट एरिया के संक्रमण से बचना है तो पब्लिक टॉयलेट या वॉशरूम को यूज करने का सही तरीका जरूर पता होना चाहिए। जिससे सेहत से खिलवाड़ करने की बजाय वो खुद को साफ-सुथरा और बीमारियों से दूर रख सकें।

डियर लेडीज! पब्लिक वॉशरूम यूज करने का सही तरीका पता कर लें, मेंटेन रहेगा हाइजीन

महिलाओं में यूरिन इंफेक्शन की समस्या सबसे ज्यादा कॉमन हो रही। यूटीआई के कई कारणों में से एक है गंदे टॉयलेट यूज करना और दूसरा बहुत देर तक पेशाब को होल्ड करके रखना। जिसकी वजह से जब वो काफी टाइम बाद यूरिन पास करती हैं तो उनका ब्लैडर पूरी तरह से खाली नहीं होता और उस यूरिन की वजह से बैक्टीरिया पनपते हैं। ऐसे में जब भी वो किसी पब्लिक टॉयलेट को यूज करें तो हाइजीन के लिए इन स्टेप को जरूर फॉलो करें। जिससे वो ना केवल यूटीआई से बची रहें बल्कि गंदे हाथों की वजह होने वाले पेट के इंफेक्शन से भी बचने में मदद मिल सकेगी। आजकल शॉपिंग मॉल से लेकर ज्यादातर पब्लिक एरिया में वेस्टर्न टॉयलेट ही मिलते हैं। जिन्हें अगर सही हाइजीन के साथ यूज किया जाए तो इंटीमेट एरिया की बीमारियों से कुछ हद तक बचा जा सकता है।

टिश्यू का यूज करें

सबसे पहले तो कभी भी वॉशरूम के डोर को डायरेक्ट हाथ से टच करते हुए ना खोलें। एक टिशू लें और उसके सहारे खोलें।

फ्लश करना है जरूरी

जैसे ही टॉयलेट में एंट्री लें तो सबसे पहले टॉयलेट पेपर से सीट के कवर को ढंक दें। फिर उसे फ्लश करें। ऐसा करने से पानी में तैर रहे बैक्टीरिया फ्लश होने के चांस बढ़ जाएंगे। साथ ही कवर को ढंकने से ये बैक्टीरिया हवा में नहीं फैलेंगे।

टॉयलेट पेपर को सीट पर बिछाएं

इसके बाद टॉयलेट पेपर को लेकर सीट पर बिछा लें। इसके लिए पेपर के बड़े पार्ट को निकालें और बिछाएं। जिससे आप डायरेक्ट सीट के संपंर्क में नहीं आएंगी और आपको इंफेक्शन होने के चांस कम हो सकते हैं।

फ्लश में डालें टॉयलेट पेपर

इसके अलावा सीट के अंदर भी कुछ टॉयलेट पेपर डाल दें। जिससे आपके कंटेमिनेटेड होने का खतरा कम हो जाए।

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सीट कवर करें

यूरिन पास करने के बाद दोबारा से कमोड की सीट के कवर को टिश्यू या टॉयलेट पेपर से पकड़कर बंद करें और फ्लश करें। ऐसा करने से किसी भी तरह के बैक्टीरिया के हवा में फैलने का डर नहीं होगा और आपके संक्रमित होने का खतरा भी कम होगा।

हर बार जब आप पब्लिक टॉयलेट यूज कर रहीं हो या बच्ची को यूज करवा रहीं हो तो इतने पूरे प्रोसेस को फॉलो करें, जिससे फ्यूचर में किसी भी तरह के कंटेमिनेशन से आप बची रह सकें।

Aparajita

लेखक के बारे में

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अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।


परिचय एवं अनुभव


अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।


लेखन शैली और दृष्टिकोण


सरल और बेहद सामान्य भाषा में सेहत, फिटनेस और खान-पान के विषय में जानकारी देने के साथ बॉलीवुड फैशन पर निगाह रखती हैं। एक्टर-एक्ट्रेसेज के फैशन सेंस को आम लड़के-लड़कियों की पसंद-नापसंद के साथ कंफर्ट से जोड़कर टिप्स देना खासियत है। वहीं ट्रेंड में चल रहे विषयों के साथ रोजमर्रा की जिंदगी में काम आने वाले हैक्स और टिप्स को अपने पाठकों तक पहुंचाना पसंद करती हैं।


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