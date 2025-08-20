बेकार समझकर फेंक देते हैं खजूर के बीज, सेहत को देते हैं ये 5 बेमिसाल फायदे date seeds are not useless gives these 5 amazing health benefits khajur ke beej ke fayde diabetes weight loss, हेल्थ टिप्स - Hindustan
बेकार समझकर फेंक देते हैं खजूर के बीज, सेहत को देते हैं ये 5 बेमिसाल फायदे

Manju Mamgain लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:49 PM
Health Benefits Of Eating Date Seed Powder : शरीर में खून की कमी हो या कमजोर इम्यूनिटी को बनाना हो स्ट्रांग, लोग अकसर अच्छी सेहत के लिए डाइट में खजूर शामिल करते हैं। खजूर का सेवन सेहत को कई गजब के फायदे देता है। लेकिन ज्यादातर घरों में लोग खजूर का सेवन करने के बाद उसके बीज बेकार समझकर फेंक देते हैं। क्या आप जानते हैं, खजूर की ही तरह उसके बीज भी कई तरह के पोषक तत्व से भरपूर होते हैं। खजूर के बीज का पाउडर फाइबर, फैटी एसिड के साथ एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भी भरपूर होता है। इसका सेवन करने से सेहत को कई तरह के लाभ मिलते हैं। आइए जानते हैं खजूर के बीज का पाउडर बनाकर खाने से सेहत को मिलते है कौन-कौन से फायदे और क्या है इन्हें खाने का सही तरीका।

खजूर के बीज का पाउडर खाने से सेहत को मिलते हैं ये 5 फायदे

पाचन के लिए फायदेमंद

खजूर का बीज पेट के लिए बेहद फायदेमंद होता है। इसमें मौजूद डाइटरी फाइबर की अच्छी मात्रा पाचन को दुरुस्त करके बाउल मूवमेंट को बढ़ावा देता है। जिससे कब्ज से बचाव और गट हेल्थ के सुधार में मदद मिलती है।

डायबिटीज रखें कंट्रोल

खजूर के बीजों का पाउडर ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में मदद कर सकता है। दरअसल, खजूर के बीज के पाउडर में फाइबर की अच्छी मात्रा मौजूद होती है। जो ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रखने में मदद कर सकत है।

वेट लॉस

खजूर के बीज के पाउडर में मौजूद पोषक तत्व मेटाबॉलिज्म बूस्ट करने, शरीर में जमा कैलोरी को बर्न करने, पेट को लंबे समय तक भरा रखने, ओवरईटिंग से बचाव, और शरीर के टॉक्सिन्स बाहर निकालकर बॉडी को डिटॉक्स करके वेट लॉस में मदद करते हैं।

इम्यूनिटी बूस्ट

खजूर के बीज का यूज खासतौर पर इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए भी किया जाता है। इसके बीज से बना पाउडर डिजीज रेसिस्टेंस को मजबूत करता है। जिससे इम्यूनिटी बूस्ट होती है और व्यक्ति बार-बार बीमार नहीं पड़ता है।

दिल की सेहत के लिए फायदेमंद

खजूर के बीज में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट्स और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण ब्लड प्रेशर को नियंत्रित करके, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने और हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करते हैं। जिससे दिल से जुड़ी समस्याओं में बचाव होता है।

