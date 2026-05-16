स्वाद भी, आराम भी! पीरियड्स में ट्राई करें चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का हेल्दी कॉम्बो
Relieve Period Pain Naturally: पीरियड्स के दौरान होने वाले दर्द और क्रैम्प्स से राहत पाने के लिए चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बो फायदेमंद माना जाता है। यह स्वादिष्ट होने के साथ शरीर को आराम देने में भी मदद कर सकता है।
पीरियड्स के दौरान ज्यादातर महिलाओं को पेट दर्द, क्रैम्प्स, मूड स्विंग्स और थकान जैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समय कई महिलाओं को मीठा खाने की क्रेविंग भी बहुत ज्यादा होती है। अक्सर लोग इसे सिर्फ खाने की इच्छा समझते हैं, लेकिन कई बार शरीर खुद उन चीजों की मांग करता है, जो उसे आराम पहुंचा सकें।
इन्हीं में से एक है चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का कॉम्बो। यह सिर्फ स्वाद में अच्छा नहीं लगता, बल्कि पीरियड्स के दौरान शरीर को राहत देने में भी मदद कर सकता है। खासकर डार्क चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी का साथ पीरियड क्रैम्प्स को कम करने में फायदेमंद माना जाता है।
कैसे काम करता है यह कॉम्बो?
डार्क चॉकलेट क्यों है फायदेमंद?
- डार्क चॉकलेट में मैग्नीशियम और फ्लेवोनॉल्स अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं। मैग्नीशियम मांसपेशियों को रिलैक्स करने में मदद करता है। पीरियड्स के दौरान गर्भाशय की मांसपेशियों में सिकुड़न होती है, जिसकी वजह से दर्द महसूस होता है।
- डार्क चॉकलेट इन मांसपेशियों को आराम देने में मदद कर सकती है, जिससे क्रैम्प्स कम महसूस हो सकते हैं। इसके अलावा चॉकलेट खाने से मूड भी बेहतर होता है और स्ट्रेस कम करने में मदद मिल सकती है।
स्ट्रॉबेरी क्यों है खास?
- स्ट्रॉबेरी में विटामिन C और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। यह शरीर में सूजन कम करने और ब्लड फ्लो को बेहतर बनाने में मदद कर सकते हैं।
- पीरियड्स के दौरान शरीर में कमजोरी और थकान महसूस होना आम बात है। ऐसे में स्ट्रॉबेरी शरीर को ताजगी देने में भी मदद करती है। साथ ही इसका स्वाद मीठा और हल्का खट्टा होने की वजह से यह क्रेविंग को भी शांत कर सकती है।
पीरियड्स में कैसे खाएं?
- पीरियड्स के दौरान आप डार्क चॉकलेट में स्ट्रॉबेरी डुबोकर खा सकती हैं। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी और चॉकलेट स्मूदी भी बना सकती हैं।
- ध्यान रखें कि ज्यादा मीठी मिल्क चॉकलेट की बजाय डार्क चॉकलेट चुनें। इसमें कोको की मात्रा ज्यादा होती है, जो शरीर को ज्यादा फायदे पहुंचा सकती है।
किन चीजों का रखें ध्यान?
सिर्फ चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी खाने से ही पूरा आराम नहीं मिलता। पीरियड्स के दौरान कुछ और बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है।
- खूब पानी पिएं
- हल्की एक्सरसाइज करें
- ज्यादा ऑयली खाना ना खाएं
- अच्छी नींद लें
- ज्यादा कैफीन लेने से बचें
क्या हर किसी के लिए सही है यह तरीका?
डार्क चॉकलेट और स्ट्रॉबेरी सिर्फ हल्के दर्द और मूड बेहतर करने में मदद कर सकते हैं। इन्हें किसी मेडिकल ट्रीटमेंट का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। अगर पीरियड्स में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा हो या हर महीने परेशानी बढ़ रही हो, तो डॉक्टर से सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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