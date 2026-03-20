दादी-नानी का घरेलू नुस्खा: सूखी खांसी में मलाई-इलायची से पाएं राहत
सूखी खांसी से परेशान हैं? दादी-नानी का आसान नुस्खा मलाई और इलायची आपको राहत दे सकता है। यह घरेलू उपाय गले को आराम देता है और खांसी को कम करने में मदद करता है।
मौसम में बदलाव आते ही सूखी खांसी की समस्या बहुत आम हो जाती है। गले में खुजली, जलन और बार-बार खांसने से दिनचर्या भी प्रभावित होने लगती है। ऐसे में लोग तुरंत दवाइयों की ओर रुख करते हैं, लेकिन कई बार आसान घरेलू नुस्खे भी उतने ही असरदार साबित होते हैं। दादी-नानी के समय से चला आ रहा मलाई और इलायची का यह नुस्खा आज भी काफी लोकप्रिय है। यह ना केवल गले के सूखेपन को कम करता है, बल्कि अंदर से आराम भी देता है। मलाई गले को मुलायम बनाती है, जबकि इलायची अपने एंटी-बैक्टीरियल गुणों से राहत पहुंचाती है। सही तरीके से इसका सेवन करने पर सूखी खांसी में जल्दी आराम मिल सकता है।
मलाई के फायदे
मलाई में नेचुरल फैट होता है, जो गले के सूखापन को कम करता है। यह गले को कोटिंग देकर उसे मुलायम बनाती है। इससे खांसी के दौरान होने वाली जलन और दर्द में राहत मिलती है। खासकर सूखी खांसी में यह बहुत फायदेमंद माना जाता है।
इलायची क्यों है जरूरी?
इलायची में एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-बैक्टीरियल गुण होते हैं। यह गले की इंफेक्शन को कम करने में मदद करती है। साथ ही इसकी खुशबू और स्वाद गले को ताजगी देते हैं और सांस को भी बेहतर बनाते हैं।
कैसे करें इस्तेमाल?
इस नुस्खे को बनाने के लिए एक चम्मच ताजी मलाई लें और उसमें चुटकी भर इलायची पाउडर मिलाएं। इसे अच्छे से मिक्स करके धीरे-धीरे खाएं। बेहतर असर के लिए इसे रात में सोने से पहले लें, ताकि यह गले में लंबे समय तक असर करे।
कब और कितनी बार लें?
आप इसे दिन में 1-2 बार ले सकते हैं। खासकर रात में लेने से ज्यादा फायदा मिलता है क्योंकि उस समय गले को आराम करने का मौका मिलता है। लगातार 2-3 दिन इस्तेमाल करने से खांसी में आराम महसूस हो सकता है।
किन लोगों को सावधानी बरतनी चाहिए?
अगर आपको दूध या डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, तो इस नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर की सलाह जरूर लें। छोटे बच्चों को देने से पहले भी सावधानी रखें।
क्यों अपनाएं घरेलू नुस्खे?
दादी-नानी के नुस्खे प्राकृतिक होते हैं और इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आसानी से घर में उपलब्ध चीजों से बन जाते हैं और शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए फायदा देते हैं।
जरूरी सलाह! अगर खांसी लंबे समय तक बनी रहती है या ज्यादा बढ़ जाती है, तो डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। घरेलू नुस्खे हल्की समस्या में ही ज्यादा असर करते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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