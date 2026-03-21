दादी-नानी का देसी इलाज: सिरदर्द में दवा छोड़ें, मखाना-दूध का मिश्रण अपनाएं
सिरदर्द होने पर तुरंत दवा लेने के बजाय दादी-नानी का यह नुस्खा अपना सकते हैं। मखाना और गर्म दूध का मिश्रण शरीर को आराम देता है और सिरदर्द में प्राकृतिक राहत पहुंचाता है। यहां पढ़ें पूरी जानकारी-
आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में सिरदर्द एक आम समस्या बन गई है। लोग अक्सर हल्का सा दर्द होते ही तुरंत दवा ले लेते हैं, लेकिन बार-बार दवाइयों का सेवन करना सही नहीं माना जाता। ऐसे में दादी-नानी के घरेलू नुस्खे एक सुरक्षित और असरदार विकल्प बन सकते हैं।
मखाना और गर्म दूध का यह खास मिश्रण ऐसा ही एक पारंपरिक उपाय है, जो शरीर और दिमाग दोनों को आराम देने में मदद करता है। इसमें मौजूद ड्राई फ्रूट्स और पोषक तत्व तनाव को कम करने और अच्छी नींद लाने में सहायक होते हैं। अगर इसे सही तरीके से नियमित लिया जाए, तो यह सिरदर्द को कम करने के साथ-साथ शरीर को भी मजबूत बना सकता है।
कैसे बनाएं यह हेल्दी मिश्रण?
इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको कुछ सूखी चीजों की जरूरत होगी:
- 1 कप भुना हुआ मखाना
- 1 कप सूखा कद्दूकस किया नारियल
- 3–4 चम्मच खसखस
- 5–6 चम्मच भुने हुए खरबूजे के बीज
- 1/2 कप भुने हुए अखरोट
- 1/2 कप धागा मिश्री
इन सभी चीजों को अच्छे से पीसकर एक पाउडर तैयार कर लें और एयरटाइट डिब्बे में स्टोर कर लें।
सेवन करने का तरीका
रोजाना एक गिलास गुनगुने दूध में इस मिश्रण का 1 चम्मच डालें। इसे अच्छे से मिलाएं और पी लें। चाहें तो इसमें 1-2 बूंद बादाम रोगन भी डाल सकते हैं, जिससे इसका पोषण और बढ़ जाता है।
सिरदर्द में कैसे करता है काम?
मखाना और ड्राई फ्रूट्स में मैग्नीशियम और अन्य पोषक तत्व होते हैं, जो दिमाग को शांत करने में मदद करते हैं। गर्म दूध शरीर को रिलैक्स करता है और नींद को बेहतर बनाता है। जब शरीर और दिमाग दोनों शांत होते हैं, तो सिरदर्द में राहत मिल सकती है।
शरीर को मिलते हैं और भी फायदे!
- यह मिश्रण शरीर को ताकत देता है
- दिमाग को शांत और फोकस्ड बनाता है
- नींद को बेहतर करता है
- कमजोरी और थकान को कम करता है
क्यों है यह नुस्खा खास?
यह पूरी तरह प्राकृतिक और बिना किसी केमिकल के बना हुआ उपाय है। इसे बनाना आसान है और यह लंबे समय तक स्टोर भी किया जा सकता है। साथ ही, यह सिर्फ सिरदर्द ही नहीं बल्कि पूरे शरीर को फायदा पहुंचाता है।
किन लोगों को सावधानी रखनी चाहिए?
अगर आपको दूध या किसी ड्राई फ्रूट से एलर्जी है, तो इस नुस्खे को अपनाने से पहले डॉक्टर से सलाह जरूर लें। ज्यादा मात्रा में सेवन करने से भी बचें।
हेल्थ नोट: अगर सिरदर्द बार-बार हो रहा है या बहुत ज्यादा बढ़ रहा है, तो इसे नजरअंदाज ना करें और डॉक्टर से जरूर संपर्क करें। घरेलू नुस्खे हल्की समस्या में ही ज्यादा असर करते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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