बार-बार उल्टी आ रही है? दादी-नानी के पिटारे से ये देसी उपाय अपनाएं
उल्टी की समस्या होने पर तुरंत दवा लेने के बजाय कुछ आसान घरेलू नुस्खे भी राहत दे सकते हैं। जानिए दादी-नानी के 5 ऐसे उपाय, जो पेट को शांत करने में मदद कर सकते हैं।
उल्टी या मतली की समस्या कभी भी और किसी को भी हो सकती है। यह अक्सर खराब खानपान, पेट में गड़बड़ी, फूड पॉइजनिंग, यात्रा के दौरान या मौसम बदलने की वजह से होती है। कई बार यह परेशानी इतनी बढ़ जाती है कि व्यक्ति को कमजोरी और बेचैनी महसूस होने लगती है। ऐसे में लोग तुरंत दवाइयों का सहारा लेते हैं, लेकिन हल्की समस्या में दादी-नानी के घरेलू नुस्खे भी काफी असरदार साबित हो सकते हैं। रसोई में मौजूद अदरक, सौंफ, नींबू और पुदीना जैसी चीजें पेट को शांत करने और उल्टी की भावना को कम करने में मदद करती हैं। सही समय पर इन आसान उपायों को अपनाकर आप बिना दवा के भी राहत पा सकते हैं।
दादी-नानी के 5 असरदार नुस्खे
1. अदरक का इस्तेमाल: अदरक को उल्टी रोकने के लिए बहुत फायदेमंद माना जाता है। आप अदरक का छोटा टुकड़ा चबा सकते हैं या अदरक की चाय पी सकते हैं। यह पेट को शांत करता है और उल्टी की भावना को कम करता है।
2. नींबू पानी: नींबू की खुशबू और उसका खट्टापन उल्टी की समस्या को कम करने में मदद करता है। एक गिलास पानी में थोड़ा नींबू और चुटकी भर नमक मिलाकर पीने से राहत मिल सकती है।
3. पुदीना (मिंट): पुदीना पेट को ठंडक देता है और उल्टी को कम करता है। आप पुदीने की चाय पी सकते हैं या इसके पत्ते चबा सकते हैं। यह पाचन को भी बेहतर बनाता है।
4. सौंफ का पानी: सौंफ पेट को शांत करने में मदद करती है। एक चम्मच सौंफ को पानी में उबालकर ठंडा कर लें और धीरे-धीरे पिएं। इससे उल्टी और मतली में राहत मिल सकती है।
5. ठंडा पानी या नारियल पानी: शरीर में पानी की कमी भी उल्टी का कारण बन सकती है। ऐसे में थोड़ा-थोड़ा ठंडा पानी या नारियल पानी पीते रहें। यह शरीर को हाइड्रेट रखता है और पेट को आराम देता है।
किन बातों का रखें ध्यान?
- भारी और तला-भुना खाना ना खाएं: यह खाना पचने में समय लेता है और पेट में जलन या बेचैनी पैदा कर सकता है। इसलिए इस समय हल्का और आसानी से पचने वाला खाना जैसे खिचड़ी, दलिया या सूप लेना बेहतर होता है।
- थोड़ा-थोड़ा करके पानी पीते रहें: उल्टी होने पर शरीर में पानी की कमी हो सकती है, जिससे कमजोरी और चक्कर आने लगते हैं। इसलिए एक बार में ज्यादा पानी पीने के बजाय थोड़ी-थोड़ी मात्रा में पानी पीते रहें।
- आराम करें और ज्यादा हिलना-डुलना ना करें: उल्टी के समय शरीर को आराम की जरूरत होती है। ज्यादा चलने-फिरने या हिलने-डुलने से मतली और बढ़ सकती है। इसलिए शांत जगह पर लेटें और सिर को थोड़ा ऊंचा रखें।
जरूरी डिस्क्लेमर
दादी-नानी के ये आसान घरेलू नुस्खे उल्टी की समस्या में राहत दे सकते हैं। सही तरीके से और सही समय पर इनका इस्तेमाल करने से आपको आराम मिल सकता है। अगर उल्टी बार-बार हो रही है या ज्यादा परेशानी हो रही है, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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