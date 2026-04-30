Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

क्या आप खीरा गलत तरीके से खा रहे हैं? डाइटिशियन ने बताया सही तरीका

Apr 30, 2026 02:27 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share

गर्मी के मौसम में खीरा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। यह जूसी, ठंडा और हल्का होता है जिससे शरीर को तुरंत राहत मिलती है। लेकिन कई लोग इसे खाने से पहले छील देते हैं, बिना यह जाने कि इससे उसके फायदे कम हो सकते हैं।

क्या आप खीरा गलत तरीके से खा रहे हैं? डाइटिशियन ने बताया सही तरीका

गर्मियों में खीरा हर किसी की डाइट का अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ज्यादातर लोग इसे सलाद या स्नैक के रूप में खाते हैं, लेकिन एक आम सवाल हमेशा रहता है—क्या खीरा छीलकर खाना चाहिए या छिलके के साथ?

कई लोग बिना सोचे-समझे इसका छिलका हटा देते हैं, जबकि यहीं पर इसके कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर आप खीरे को गलत तरीके से खा रहे हैं, तो आप इसके पूरे फायदे नहीं ले पा रहे हैं। सही तरीके से खीरा खाने से ना सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि स्किन और शरीर को भी पूरा पोषण मिलता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि खीरा खाने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।

एक्सपर्ट क्या कहते हैं?

डाइटिशियन Shweta J. Panchal के अनुसार, खीरे का छिलका ही उसका सबसे पोषक हिस्सा होता है। अगर आप इसे छील देते हैं, तो इसके कई जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं।

ये भी पढ़ें:गन्ने का जूस पीने से पहले जान लें ये छिपे नुकसान, गरुग्राम के डॉक्टर की चेतावनी

खीरे का छिलका क्यों है इतना जरूरी?

  1. फाइबर से भरपूर: खीरे के छिलके में इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है।
  2. सिलिका का अच्छा स्रोत: छिलके में मौजूद सिलिका शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है जिससे स्किन, बाल और जोड़ों की सेहत बेहतर रहती है।
  3. विटामिन K मिलता है: खीरे का छिलका विटामिन K से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और खून के सही क्लॉटिंग में मदद करता है।
  4. एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना: छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में सूजन कम करने और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।

ये भी पढ़ें:तेज धूप में बाइक चलाने वालों को पता होने चाहिए ये 5 रूल्स, हादसे से बचे रहेंगे

कब छीलना जरूरी है?

हर बार छिलका खाना जरूरी नहीं है। कुछ स्थितियों में खीरा छीलना बेहतर हो सकता है:

  • अगर खीरे पर वैक्स (मोम) लगा हो
  • अगर छिलका बहुत सख्त या कड़वा लगे

ऐसे में खीरे को गर्म पानी से धोकर या ब्रश से साफ करके खाना चाहिए।

सही तरीका क्या है?

  • खीरे को अच्छी तरह धोकर खाएं
  • अगर संभव हो तो छिलके के साथ ही खाएं
  • ऑर्गेनिक या बिना वैक्स वाले खीरे को प्राथमिकता दें

ये भी पढ़ें:तपती-झुलसाती गर्मी में स्कूल जा रहे बच्चे, पेरेंट्स ऐसे रखें उनकी सेहत का ख्याल

क्या छिलके के बिना खीरा बेकार है?

ऐसा नहीं है कि बिना छिलके का खीरा बेकार है, लेकिन छिलका हटाने से उसके कई पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा फायदे के लिए इसे छिलके के साथ खाना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta

परिचय एवं अनुभव

शुभांगी गुप्ता एक अनुभवी जर्नलिस्ट हैं जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 5 वर्षों से अधिक का अनुभव है। वह पिछले 4+ वर्षों से देश के प्रतिष्ठित डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म लाइव हिंदुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) से जुड़ी हुई हैं। यहां वह बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर कार्यरत हैं। इससे पहले शुभांगी लगभग एक साल अमर उजाला डिजिटल में भी काम कर चुकी हैं।


करियर का सफर

लाइव हिंदुस्तान में शुभांगी लाइफस्टाइल टीम का हिस्सा हैं, जहां वह हेल्थ, फिटनेस, फैशन, ब्यूटी, फूड और रिश्तों जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर लगातार पाठक-केंद्रित कंटेंट तैयार कर रही हैं।


विशेषज्ञता

शुभांगी की लेखन शैली की खास बात यह है कि वह जटिल विषयों को भी बेहद सरल और समझने योग्य भाषा में प्रस्तुत करती हैं। उनका मानना है कि अच्छी पत्रकारिता केवल जानकारी देने तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को बेहतर और आसान बनाने में भी सहायक होनी चाहिए। इसी सोच के साथ वह एक्सपर्ट्स की राय, रिसर्च और अपने व्यक्तिगत अनुभवों को जोड़कर ऐसे ‘हैंडी टिप्स’ साझा करती हैं जिनसे पाठक खुद को सीधे जुड़ा हुआ महसूस करते हैं।


पुरस्कार

लाइव हिंदुस्तान में काम करते हुए शुभांगी को ज्यादा रीडर एंगेजमेंट के लिए मंथली अवॉर्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है, जो उनके कंटेंट की लोकप्रियता और प्रभाव को दर्शाता है। डिजिटल ट्रेंड्स और ऑडियंस की पसंद को समझना उनकी बड़ी ताकत है।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

शुभांगी ने जर्नलिज्म के साथ-साथ एल.एल.बी की पढ़ाई भी की है, जिससे उनके कंटेंट में तथ्यात्मक मजबूती और संतुलित दृष्टिकोण देखने को मिलता है। वह पत्रकारिता को सिर्फ एक पेशा नहीं, बल्कि समाज से जुड़ने और लोगों की जिंदगी में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम मानती हैं।

और पढ़ें
Health Tips Healthy Eating Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।