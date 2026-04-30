क्या आप खीरा गलत तरीके से खा रहे हैं? डाइटिशियन ने बताया सही तरीका
गर्मी के मौसम में खीरा सबसे ज्यादा खाया जाने वाला फल है। यह जूसी, ठंडा और हल्का होता है जिससे शरीर को तुरंत राहत मिलती है। लेकिन कई लोग इसे खाने से पहले छील देते हैं, बिना यह जाने कि इससे उसके फायदे कम हो सकते हैं।
गर्मियों में खीरा हर किसी की डाइट का अहम हिस्सा बन जाता है, क्योंकि यह शरीर को ठंडक देने और हाइड्रेट रखने में मदद करता है। ज्यादातर लोग इसे सलाद या स्नैक के रूप में खाते हैं, लेकिन एक आम सवाल हमेशा रहता है—क्या खीरा छीलकर खाना चाहिए या छिलके के साथ?
कई लोग बिना सोचे-समझे इसका छिलका हटा देते हैं, जबकि यहीं पर इसके कई जरूरी पोषक तत्व मौजूद होते हैं। अगर आप खीरे को गलत तरीके से खा रहे हैं, तो आप इसके पूरे फायदे नहीं ले पा रहे हैं। सही तरीके से खीरा खाने से ना सिर्फ पाचन बेहतर होता है, बल्कि स्किन और शरीर को भी पूरा पोषण मिलता है। इसलिए यह जानना जरूरी है कि खीरा खाने का सही तरीका क्या है और किन बातों का ध्यान रखना चाहिए।
एक्सपर्ट क्या कहते हैं?
डाइटिशियन Shweta J. Panchal के अनुसार, खीरे का छिलका ही उसका सबसे पोषक हिस्सा होता है। अगर आप इसे छील देते हैं, तो इसके कई जरूरी पोषक तत्व कम हो जाते हैं।
खीरे का छिलका क्यों है इतना जरूरी?
- फाइबर से भरपूर: खीरे के छिलके में इनसॉल्युबल फाइबर होता है, जो पाचन को बेहतर बनाता है और पेट को साफ रखने में मदद करता है।
- सिलिका का अच्छा स्रोत: छिलके में मौजूद सिलिका शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। यह कोलेजन बनाने में मदद करता है जिससे स्किन, बाल और जोड़ों की सेहत बेहतर रहती है।
- विटामिन K मिलता है: खीरे का छिलका विटामिन K से भरपूर होता है, जो हड्डियों को मजबूत बनाने और खून के सही क्लॉटिंग में मदद करता है।
- एंटीऑक्सीडेंट्स का खजाना: छिलके में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, जो शरीर में सूजन कम करने और कोशिकाओं को नुकसान से बचाने में मदद करते हैं।
कब छीलना जरूरी है?
हर बार छिलका खाना जरूरी नहीं है। कुछ स्थितियों में खीरा छीलना बेहतर हो सकता है:
- अगर खीरे पर वैक्स (मोम) लगा हो
- अगर छिलका बहुत सख्त या कड़वा लगे
ऐसे में खीरे को गर्म पानी से धोकर या ब्रश से साफ करके खाना चाहिए।
सही तरीका क्या है?
- खीरे को अच्छी तरह धोकर खाएं
- अगर संभव हो तो छिलके के साथ ही खाएं
- ऑर्गेनिक या बिना वैक्स वाले खीरे को प्राथमिकता दें
क्या छिलके के बिना खीरा बेकार है?
ऐसा नहीं है कि बिना छिलके का खीरा बेकार है, लेकिन छिलका हटाने से उसके कई पोषक तत्व कम हो जाते हैं। इसलिए ज्यादा फायदे के लिए इसे छिलके के साथ खाना बेहतर माना जाता है। इसके अलावा किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए अन्य डॉक्टर से उचित सलाह ले सकते हैं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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