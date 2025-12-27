Hindustan Hindi News
एक जैसी नजर आती हैं ये दो सब्जियां, न्यूट्रिशन से लेकर खाने का तरीका है बिल्कुल अलग

संक्षेप:

cucumber vs zucchini difference: जुकिनी और खीरा दोनों ही सब्जियां दिखने में एक जैसी लगती है। लेकिन दोनों के न्यूट्रिशन से लेकर खाने का तरीका, स्वाद सबकुछ अलग होता है। जानें वेट लॉस के लिए कौन सी सब्जी खाना ज्यादा फायदेमंद है। 

Dec 27, 2025 09:30 pm ISTAparajita लाइव हिन्दुस्तान
कभी आपने सोचा है कि दो हूबहू एक जैसी दिखने वाली 2 सब्जियां, जिन्हें खाने के तरीके से लेकर उनके फायदे और उनमे पाया जाने वाला न्यूट्रिशन भी बिल्कुल अलग होता है। जी हां!हम बात कर रहे हैं जुकिनी और खीरा की। खीरा और जुकिनी की बनावट से लेकर रंग तक लगभग एक जैसे दिखते हैं। लेकिन इन दोनों को खाने का तरीका एक दूसरे से बिल्कुल जुदा है। वहीं खीरा और जुकिनी में पाए जाने वाले न्यूट्रिशन भी बिल्कुल अलग-अलग होते हैं। तो चलिए जानें जुकिनी और खीरा में कौन से हैं जरूरी अंतर।

खीरा और जुकिनी पकाने का तरीका

खीरा को सलाद के तौर पर खाना है। ये सभी जानते हैं। रिफ्रेशिंग, ढेर सारा पानी, क्रंची होने के साथ खीरा हमेशा कच्चा ही खाया जाता है।

वहीं, जुकिनी को हमेशा पकाकर खाते हैं। सॉफ्ट टेक्सचर, माइल्ड फ्लेवर के साथ ये लो कैलोरी मील्स के लिए परफेक्ट होता है।

खीरा और जुकिनी में क्या है अंतर

साइटिंफिक रिव्यू में बताया गया है कि खीरा और जुकिनी दोनों एक ही बोटैनिकल फैमिल से हैं। लेकिन दोनों में अलग न्यूट्रिशन कंस्ट्रेशन और बायो एक्टिव कंपाउंड होते हैं। जो एंटीऑक्सीडेंट्स, एंटीइंफ्लेमेटरी और मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी को प्रभावित करते हैं।

रिसर्च में हाइलाइट किया गया है कि एक फैमिली की ये सब्जियां इंफ्लेमेशन कम करने, डाइजेशन इंप्रूव करने और ब्लड शुगर को सपोर्ट करने में मदद करती हैं।

जुकिनी और खीरे में कौन है ज्यादा हेल्दी और टेस्टी

खीरा और जुकिनी में ये अंतर है, जिनके आधार पर आप अपने लिए सही सब्जी को चुन सकते हैं।

हाइड्रेशन और कैलोरी कंटेंट

खीरे में 95 से 96 प्रतिशत पानी होता है। जो इसे हाइड्रेटिंग और लो कैलोरी वाला बनाता है। गर्म मौसम में रिहाइड्रेशन के लिए और लाइट स्नैक्स के लिए ये बेस्ट है।

वहीं, जुकिनी में हाई वाटर कंटेट होने के साथ ही न्यूट्रिशन भी ज्यादा होता है। इसमे 17 से 25 कैलोरी प्रति 100 ग्राम में होता है। साथ ही पेट को देर तक भरने में मदद करता है।

विटामिन और मिनरल्स

जुकिनी में विटामिन ए, सी, पोटैशियम, मैग्नीशियम और फोलेट होता है। जो कि इम्यूनिटी, हार्ट हेल्थ और सेल्स रिपेयर के लिए जरूरी है। वहीं खीरा में विटामिन के और कुछ मात्रा में पोटैशियम, मैग्नीशियम होता है। लेकिन खीरे का इस्तेमाल हाइड्रेशन के लिए ज्यादा होता है।

एंटीऑक्सीडेंट्स और एंटी इंफ्लेमेटरी फायदे

खीरा और जुकिनी दोनों में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। लेकिन, जुकिनी में स्ट्रांग एंटी इंफ्लामेटरी गुण होते हैं। जो मेटाबॉलिक हेल्थ के लिए फायदेमंद है। हार्ट फंक्शन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने के साथ डाइजेशन इंप्रूव करने के साथ सेलुलर प्रोटेक्शन में मदद करता है।

डाइजेस्टिव और फाइबर कंटेंट

जुकिनी में ज्यादा फाइबर होता है। जो बाउल मूवमेंट, डाइजेशन के साथ गट को बैलेंस करता है। खीरा में फाइबर केवल स्किन में होता है।

Aparajita

लेखक के बारे में

Aparajita
अपराजिता शुक्ला लाइव हिन्दुस्तान मैं बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। फैशन, ट्रैवल, हेल्थ एंड फिटनेस की खबरों पर उनकी अच्छी पकड़ है और पिछले 6 वर्षों से मीडिया में एक्टिव हैं। लाइव हिन्दुस्तान से पहले अपराजिता ने अमर उजाला में तीन साल काम किया है। पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन करने के साथ बी. कॉम में ग्रेजुएशन की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से ली है। और पढ़ें
