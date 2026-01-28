Hindustan Hindi News
खांसी का नेचुरल इलाज: घर पर बनाएं न्यूट्रिशनिस्ट किरण का कफ सिरप शॉट

संक्षेप:

बदलते मौसम में खांसी-जुकाम आम है। न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा द्वारा सुझाया गया यह आयुर्वेदिक Cough Syrup Shot इम्युनिटी को सपोर्ट करता है और गले को प्राकृतिक रूप से राहत देता है।

Jan 28, 2026 12:46 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आजकल बदलता मौसम, प्रदूषण और कमजोर इम्युनिटी के कारण खांसी-जुकाम की समस्या आम हो गई है। ऐसे में बार-बार केमिकल-युक्त कफ सिरप लेने से बेहतर है कि शरीर को प्राकृतिक सपोर्ट दिया जाए। न्यूट्रिशनिस्ट किरण कुकरेजा के अनुसार, सही जड़ी-बूटियों और मसालों का संयोजन खांसी को जड़ से शांत करने में मदद कर सकता है।

यह Cough Syrup Shot आयुर्वेदिक तत्वों से भरपूर है जो गले की खराश, सूखी या बलगम वाली खांसी और इम्युनिटी लो होने की स्थिति में फायदेमंद हो सकता है। अदरक, तुलसी, हल्दी और काली मिर्च जैसे तत्व शरीर में गर्माहट पैदा कर बलगम को ढीला करते हैं, जबकि शहद गले को कोट कर राहत देता है। यह रेसिपी खासतौर पर बदलते मौसम, ठंड या वायरल के शुरुआती लक्षणों में उपयोगी मानी जाती है।

Cough Syrup Shot Recipe (Step-by-Step)

सामग्री: 1 छोटा अदरक, 1 कप तुलसी के पत्ते, 1 टेबलस्पून सितोपलादि चूर्ण, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 2 टेबलस्पून शहद

बनाने की विधि:

  • सबसे पहले अदरक को हल्की आंच पर हल्का सा भून लें। इससे इसकी गर्म तासीर एक्टिव होती है और खांसी में यह आसानी से असर करता है।
  • भुने हुए अदरक और तुलसी के पत्तों को मिक्सर में पीस लें।
  • अब इस मिश्रण को छन्नी से छानकर रस निकाल लें।
  • इस रस में सितोपलादि चूर्ण, काली मिर्च पाउडर, हल्दी और शहद डालें।
  • सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स करें।
  • दिन में दो बार (सुबह और शाम) 1 चम्मच सेवन करें।
  • इसे 2–3 दिन तक फ्रिज में स्टोर किया जा सकता है।

फायदे:

  1. खांसी और गले की खराश में राहत: इस कफ सिरप में मौजूद अदरक, तुलसी और शहद गले को कोट करते हैं जिससे सूखी खांसी, जलन और इरिटेशन में तुरंत आराम मिलता है।
  2. बलगम को ढीला करने में मदद: काली मिर्च और हल्दी शरीर में गर्माहट बढ़ाकर जमा हुआ बलगम ढीला करती हैं जिससे कंजेशन कम होता है और सांस लेना आसान होता है।
  3. इम्युनिटी को मजबूत करता है: तुलसी, हल्दी और सितोपलादि चूर्ण शरीर की प्राकृतिक रोग प्रतिरोधक क्षमता को सपोर्ट करते हैं जिससे बार-बार होने वाले सर्दी-जुकाम से बचाव होता है।
  4. नेचुरल एंटी-इंफ्लेमेटरी असर: हल्दी और अदरक में मौजूद एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण गले और छाती की सूजन को कम करने में सहायक होते हैं।
  5. पाचन और गट हेल्थ को सपोर्ट करता है: यह मिश्रण पाचन अग्नि को संतुलित करता है जिससे खांसी के साथ होने वाली भारीपन या अपच की समस्या नहीं होती।
  6. बिना केमिकल, सुरक्षित विकल्प: बाजार के कफ सिरप की तुलना में यह पूरी तरह नेचुरल है जिससे लंबे समय तक लेने पर भी शरीर पर नकारात्मक असर नहीं पड़ता।

नोट: यह रेसिपी इम्युनिटी को सपोर्ट करने के लिए है। यह किसी भी बीमारी का इलाज या मेडिकल सलाह का विकल्प नहीं है। समस्या गंभीर होने पर डॉक्टर से परामर्श जरूर लें।

Shubhangi Gupta

Shubhangi Gupta
शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान वेबसाइट में चार साल से काम कर रही हैं। इससे पहले उन्होंने एक साल अमर उजाला में काम किया है। वह एक अनुभवी लाइफस्टाइल जर्नलिस्ट हैं जिन्होंने हेल्थ, फिटनेस से लेकर फैशन और रिश्तों की बारीकियों से जुड़ी जानकारी को आम जनता तक सरल भाषा में पहुंचाया है। शुभांगी केवल खबरें नहीं लिखतीं, बल्कि एक्सपर्ट्स की सलाह और व्यक्तिगत अनुभव के साथ ऐसे 'हैंडी टिप्स' साझा करती हैं जो पाठकों की रोजमर्रा की जिंदगी को आसान बनाने में मदद करते हैं। और पढ़ें
