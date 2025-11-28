Hindustan Hindi News
सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है सीओपीडी रोगियों के लिए खतरा, डॉक्टर विकास मित्तल ने दी ये 8 सलाह

सर्दियों में क्यों बढ़ जाता है सीओपीडी रोगियों के लिए खतरा, डॉक्टर विकास मित्तल ने दी ये 8 सलाह

संक्षेप:

Winters are becoming dangerous for COPD patients : सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा, बढ़ता प्रदूषण और हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया की मौजूदगी COPD मरीजों के लिए गंभीर संकट पैदा करने लगती है।

Fri, 28 Nov 2025 02:44 PMManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
COPD Awareness Month 2025 : हर साल नवंबर महीने को सीओपीडी जागरूकता माह 2025 (क्रॉनिक ऑब्सट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज) के रूप में मनाया जाता है। इस खास महीने को मनाने के पीछे का उद्देश्य फेफड़ों की इस गंभीर बीमारी के बारे में लोगों के बीच जागरूकता बढ़ाना और उसके लक्षणों, जैसे सांस फूलना, लगातार खांसी और घरघराहट, को पहचानने के लिए प्रोत्साहित करना है। हालांकि सीओपीडी का कोई इलाज नहीं है, लेकिन जल्दी निदान और उपचार से सीओपीडी से पीड़ित रोगियों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार जरूर किया जा सकता है। अकसर देखा जाता है कि सर्दियों के मौसम में ठंडी हवा, बढ़ता प्रदूषण और हवा में मौजूद वायरस और बैक्टीरिया की मौजूदगी COPD मरीजों के लिए गंभीर संकट पैदा करने लगती है। यही वजह है कि सर्दियों में COPD के मरीजों के बीच सांस की तकलीफ, खांसी, बलगम और अस्पताल में दाखिल होने के मामलों में तेजी आ जाती है। सीके बिड़ला अस्पताल के फेमस पल्मोनोलॉजिस्ट डॉ. विकास मित्तल से जानते हैं आखिर क्यों सर्दियों में सीओपीडी रोगियों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं।

सर्दियों में सीओपीडी रोगियों की मुश्किल बढ़ाने वाले कारण

-तापमान कम होते ही एयर पॉल्यूशन बढ़ जाता है।

-ठंडी हवा से सांस की नलियां सिकुड़ जाती हैं।

-बैक्टीरिया और वायरस हवा और सतहों पर ज्यादा वक्त तक जिंदा बने रहते हैं।

-इन सबका असर फेफड़ों पर उतनी ही तेजी से होता है, जितना पहले से कमजोर COPD मरीज सह नहीं पाते।

ठंड COPD को कैसे बिगाड़ती है?

COPD मरीजों में पहले से ही एयरवे संकरे और सूजे हुए होते हैं। ठंडी हवा इन्हें और ज्यादा नैरो कर देती है, जिससे उनकी सांस फूलने लगती है या ऑक्सीजन लेवल गिरने लगता है। इसी समय बढ़ा हुआ प्रदूषण भी फेफड़ों में और ज्यादा सूजन पैदा करने का कारण बनने लगता है, जिससे रोगी का बलगम बढ़ता है और सांस लेना और मुश्किल हो जाता है।

इन्फेक्शन का खतरा क्यों बढ़ता है?

सर्दी में हवा कम चलती है, जिसकी वजह से वायरस और बैक्टीरिया ज्यादा देर हवा में मौजूद रहते हैं। जिसकी वजह से COPD मरीज बार-बार इंफेक्शन, फ्लेयर-अप और अस्पताल में भर्ती होने जैसी स्थिति तक में पहुंच जाते हैं।

COPD मरीज सर्दियों में बरतें ये सावधानियां

- सुबह-सुबह और देर शाम बाहर जाने से बचें

- बाहर निकलें तो N95 मास्क पहनें

- घर के अंदर शुद्ध हवा रखें, जरूरत पड़े तो एयर प्यूरीफायर यूज करें

- हीटर का धुआं, धूप-अगरबत्ती, धूप, तंबाकू का धुआं कमरे में न आने दें।

- समय पर इनहेलर लेते रहें, बीच में बंद न करें

- पोषण और हाइड्रेशन बनाए रखने के लिए गर्म-गर्म चीजें पिएं।

- फ्लू और न्यूमोकोकल वैक्सीन जरूर लगवाएं।

- हल्के-फुल्की एक्सरसाइज और चेस्ट फिजियो, चेस्ट एक्सरसाइज करते रहें।

डॉक्टर की सलाह- सर्दियों में सावधानी ही COPD मरीजों के लिए जीवन रक्षक साबित हो सकती है।

