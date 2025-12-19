Hindustan Hindi News
वायरल किचन ट्रेंड: चावल पकाते वक्त नारियल तेल मिलाने से क्या होता है?

संक्षेप:

आजकल एक किचन हैक तेजी से वायरल हो रहा है- चावल पकाते समय उसमें थोड़ा नारियल तेल मिलाना। दावा है कि इससे चावल ज्यादा हेल्दी बनते हैं और ब्लड शुगर पर असर कम पड़ता है। लेकिन सच्चाई क्या है?

Dec 19, 2025 10:42 am ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
आज के समय में जब लोग ब्लड शुगर कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट और गट हेल्थ को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं, तब किचन से जुड़े छोटे-छोटे हेल्थ हैक्स तेजी से चर्चा में आ रहे हैं। ऐसा ही एक वायरल ट्रेंड है- चावल पकाते समय उसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाना। सोशल मीडिया और कुछ न्यूट्रिशन रिसर्च में यह दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से पकाए गए चावल शरीर में धीरे पचते हैं जिससे ब्लड शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इससे चावल में मौजूद स्टार्च की प्रकृति बदल जाती है, जो गट हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है और फैट स्टोरेज को कम करने में मददगार हो सकता है। हालांकि, यह सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या यह तरीका वाकई वैज्ञानिक रूप से प्रभावी है या सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड भर है? इसी पहलू को समझना बेहद जरूरी है।

यह कैसे काम करता है?

विशेषज्ञों के मुताबिक, नारियल तेल में मौजूद फैट चावल के स्टार्च अणुओं के साथ मिलकर उन्हें दोबारा सेट करता है।

  • इससे चावल धीरे-धीरे पचते हैं
  • ब्लड शुगर में अचानक स्पाइक कम हो सकता है
  • लंबे समय तक पेट भरा रहने का अहसास होता है
  • कुछ स्टडीज में यह भी देखा गया है कि ऐसे चावल शरीर में फैट स्टोरेज को थोड़ा कम कर सकते हैं।

क्या यह गट हेल्थ के लिए अच्छा है?

हां, रेजिस्टेंट स्टार्च को गट बैक्टीरिया पसंद करते हैं।

  • इससे पाचन बेहतर हो सकता है
  • सूजन कम हो सकती है
  • माइक्रोबायोम मजबूत होता है
  • हालांकि, इसका असर हर व्यक्ति में अलग-अलग हो सकता है।

जरूरी हैं सावधानियां

  • नारियल तेल बहुत कम मात्रा (½ से 1 चम्मच) में ही इस्तेमाल करें।
  • सिर्फ इस ट्रिक पर निर्भर ना रहें, डाइट बैलेंस जरूरी है।
  • डायबिटीज या मेटाबॉलिक समस्या होने पर डॉक्टर या न्यूट्रिशनिस्ट से सलाह लें।
  • यह कोई चमत्कारी उपाय नहीं है, बल्कि एक सपोर्टिंग किचन हैक है। विशेषज्ञ भी मानते हैं कि इस विषय पर अभी और रिसर्च की जरूरत है।

नोट: नारियल तेल के साथ चावल पकाना एक दिलचस्प और संभावित रूप से फायदेमंद किचन ट्रिक हो सकती है, लेकिन इसे हेल्दी लाइफस्टाइल का विकल्प नहीं माना जाना चाहिए। सही मात्रा, सही तरीका और संतुलित आहार ही असली कुंजी है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए हेल्थ एक्सपर्ट से उचित सलाह ले सकते हैं।

