वायरल किचन ट्रेंड: चावल पकाते वक्त नारियल तेल मिलाने से क्या होता है?

आज के समय में जब लोग ब्लड शुगर कंट्रोल, वेट मैनेजमेंट और गट हेल्थ को लेकर ज्यादा सजग हो रहे हैं, तब किचन से जुड़े छोटे-छोटे हेल्थ हैक्स तेजी से चर्चा में आ रहे हैं। ऐसा ही एक वायरल ट्रेंड है- चावल पकाते समय उसमें थोड़ा सा नारियल तेल मिलाना। सोशल मीडिया और कुछ न्यूट्रिशन रिसर्च में यह दावा किया जा रहा है कि इस तरीके से पकाए गए चावल शरीर में धीरे पचते हैं जिससे ब्लड शुगर का लेवल अचानक नहीं बढ़ता। साथ ही यह भी कहा जा रहा है कि इससे चावल में मौजूद स्टार्च की प्रकृति बदल जाती है, जो गट हेल्थ को सपोर्ट कर सकता है और फैट स्टोरेज को कम करने में मददगार हो सकता है। हालांकि, यह सवाल भी उतना ही जरूरी है कि क्या यह तरीका वाकई वैज्ञानिक रूप से प्रभावी है या सिर्फ एक हेल्थ ट्रेंड भर है? इसी पहलू को समझना बेहद जरूरी है।