स्वीट क्रेविंग कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर ने बताया 4 मेथड, फॉलो करने से मीठा खाना होगा कम

Tips to control sugar cravings: दिनभर मीठा खाने का मन होता रहता है। लेकिन स्वीट क्रेविंग मोटापा और डायबिटीज को न्योता दे रही। तो अपने मन को मीठा खाने से बचाने के लिए डॉक्टर ने 4 मेथड शेयर किए हैं। जिसकी मदद से स्वीट खाने की इच्छा कम होगी।

मीठा खाने की क्रेविंग से काफी सारे लोग परेशान रहते हैं। ज्यादा मात्रा में मीठा डायबिटीज जैसी खतरनाक बीमारी को न्योता देता है और साथ ही मोटापा, शरीर में इंफ्लेमेशन जैसी समस्या पैदा करने लगता है। अगर दिनभर कुछ ना कुछ मीठा खाने की इच्छा होती रहती है और आप इसे रोकना चाहते हैं तो डायबिटीज के डॉक्टर प्रमोद त्रिपाठी ने इंस्टाग्राम पर 4 मेथड शेयर किया है। जिसकी मदद से शुगर क्रेविंग को कंट्रोल किया जा सकता है।

सैंडविचिंग मेथड सैंडविचिंग मेथड का मतलब है कि अगर आपको मीठा खाना ही है तो खाने के आखिरी में ना खाकर खाने के बीच में ही खाएं। सबसे आखिरी में स्पाइसी, तीखा, चटपटा, खट्टा स्वाद रहने दीजिए। जब खाने के अंत में मुंह में मिठास का स्वाद रह जाता है तो बार-बार मीठा खाने का दिल करेगा। इसलिए सबसे पहले सलाद खाएं, सब्जी, दाल खाएं और इन सबके बीच में मीठा खाएं और फिर कुछ नमकीन खा लें। ऐसा करने से मीठे की क्रेविंग कम रहेगी।

प्री इप्टिंग आप जानते हैं कि मीठा खाने की इच्छा दिनभर होगी और आपको मीठे की क्रेविंग कम करनी है तो सुबह ही कुछ ना कुछ मीठा फल खा लें। जैसे एक केला खा लें या फिर कोई मीठा फल खाएं। जिससे कि दिनभऱ क्रेविंग कम हो।

पेसिफायिंग खुद को संतुष्ट करना जरूरी है। अगर आपको हमेशा स्वीट खाने का मन करता है को खुद को संतुष्ट करें। खाने के बाद एक खजूर को दो बादाम के साथ मिलाकर खाएं। ऐसा करने से मन और स्वाद संतुष्ट होंगे। इस मेथड को पेसिफायिंग मेथड कहते हैं।