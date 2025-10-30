कंटेट क्रिएटर ने फोटो शेयर कर बताया- ‘8 ईटिंग हैबिट ने कैसे बदल दी पूरी स्किन’

संक्षेप: 8 eating habit list share content creater for glowing skin: ग्लोइंग स्किन की चाह है तो जरा इस कंटेट क्रिएटर की सुन लें। जिसने बताया कि कैसे आखिर 8 हेल्दी ईटिंग हैबिट फॉलो करने से स्किन ही चेंज हो गई।

स्किन को ग्लोइंग और स्पॉटलेस बनाने के लिए महंगे क्रीम और स्किन केयर प्रोडक्ट के बजाय स्किन को जरूरी नरिश्मेंट देने की जरूरत होती है। बॉडी के बाकी अंगों की तरह स्किन को भी जरूरी पोषण चाहिए। तभी वो ग्लो करती है और उस पर एजिंग इफेक्ट कम दिखता है। ब्यूटी और स्किन केयर से जुड़े पोस्ट शेयर करने वाली कंटेट क्रिएटर संदीप्ता ने सालों तक ग्लो करने वाली स्किन के लिए कुछ टिप्स शेयर किए हैं। जो काफी हैरान करने वाले हैं।

हेल्दी स्किन के लिए हेल्दी ईटिंग हैबिट्स है जरूरी संदीप्ता ने अगस्त की पोस्ट में अपनी स्किन पर ग्लो बढ़ाने वाली सीक्रेट डाइट को शेयर किया। उसने 8 ईटिंग हैबिट को शेयर किया जो पूरी तरह से स्किन को बदल देगा।

1) दिन की शुरुआत लेमन-जिंजर वाटर से करें। इसके साथ ही कैफीन ड्रिंक को कम से कम पिएं। और साथ ही दिनभर में कम से कम 3-5 लीटर पानी पीना स्टार्ट किया। जिससे बॉडी हाइड्रेटेड रहे।ॉ

2) न्यूट्रिशन से भरपूर फूड खाना स्टार्ट किया। फल, सब्जियां, अनाज, लीन प्रोटीन और हेल्दी फैट्स जैसे उबले अंडे, केला, खजूर को डाइट में शामिल किया।

3) दिनभर में कम से कम कैफीन कंज्यूम करना शुरू किया। केवल एक कप कॉफी पिया। क्योंकि कैफीन स्किन को डिहाइड्रेट कर देती है। जिससे कॉम्प्लेक्शन डल दिखता है और स्किन पर ड्राईनेस हो जाती है।

4) एंटी इंफ्लेमेटरी फूड्स को डाइट में शामिल करें। ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड खाएं। डिनर के साथ एक चम्मच एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल लेना शुरू किया।

5) इसके साथ ही संदीप्ता ने बताया कि वो ओमेगा 3 फैटी एसिड रिच फूड को डाइट में जरूर लेती है। क्योंकि ये स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है और इन्फ्लेमेशन को कम करता है।

6) शुगर स्किन में इंफ्लेमेशन बढ़ाता है। इसलिए ज्यादातर टाइम वो शुगर को अवॉएड करती हैं और केवल नेचुरल स्वीटनर जैसे खजूर और शहद से रिप्लेस करती हैं।

7) पोर्शन कंट्रोल करना जरूरी है। माइंडफुल ईटिंग के लिए ध्यान रखना होगा बड़े साइज में खाना केवल ब्रेकफास्ट या फिर लंच में खाएं।