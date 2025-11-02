घर लौटकर पिएं ये डिटॉक्स ड्रिंक, प्रदूषण से बचने में मिलेगी मदद

संक्षेप: Natural Drinks to Protect from Air Pollution: दिल्ली शहर में बढ़े प्रदूषण के बीच हर दिन घर से बाहर मुश्किल होता है। मास्क लगाने के बाद भी घर लौटने के बाद गले में खराश और खांसी होती है। तो इन नेचुरल ड्रिंक को पी सकते हैं।

वायु प्रदूषण की वजह से पूरा दिल्ली शहर बेहाल है। हर दिन करोड़ों लोग घर से काम के लिए निकलते हैं और इसी प्रदूषण वाली जहरीली हवा में सांस लेते हैं। गहराते स्मोक और खराब एक्यूआई के बीच एक्सपर्ट लोगों को घर से बाहर ना निकलने और बाहर जाते वक्त 95 मास्क लगाने की सलाह दे रहे हैं। जो कि फेफड़ों को सुरक्षित रखने के लिए जरूरी है। इसके साथ ही कुछ घरेलू नुस्खे भी अपनाए जा सकते हैं। जो लंग्स को प्रोटेक्ट करने और गले में हो रही खराश को कम करने में मदद करेंगे। इसलिए घर लौटकर आने के बाद किसी हर्बल ड्रिंक को हैबिट में शामिल करें। रोजाना इनमे से कोई एक हर्बल ड्रिंक पीकर गले में हो रही खांसी और खराश के साथ लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम किया जा सकता है।

मुलेठी टी मुलेठी का इस्तेमाल गले के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये गले में हो रही खराश को खत्म करने और कफ को बाहर निकालने में मदद करता है और गले को राहत देता है। मुलेठी के टुकड़ों को पानी में उबालकर पिएं। ये गले की खराश से राहत देगी।

नमक पानी का गरारा गले में हो रही खराश और सूजन से निपटने के लिए घर लौटने के बाद गुनगुने पानी में थोड़ से नमक की मात्रा के साथ गरारा करें। ये गले में जमा कफ के रूप में टॉक्सिंस को बाहर निकालकर सांस की नली को राहत देगी और उसमे हो रही इंफ्लेमेशन को कम करेगी।

लेमन, जिंजर टी पानी में अदरक को उबालकर कुछ बूंद नींबू के रस की डालकर पिएं। ये इंफ्लेमेशन में राहत पहुंचाएगी और गले को रिलैक्स करेगी। ये चाय एंटीऑक्सीडेंट्स से भरपूर है जो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को भी सही करेगी।