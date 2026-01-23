Hindustan Hindi News
फाइबर लेने के बाद भी है कब्ज? ये हैं वो 4 गलतियां जो आप रोज कर रहे हैं

फाइबर लेने के बाद भी है कब्ज? ये हैं वो 4 गलतियां जो आप रोज कर रहे हैं

संक्षेप:

कब्ज की समस्या को दूर रखने के लिए असल में सिर्फ फाइबर ही काफी नहीं होता है। डॉक्टरों का मानना है कि फाइबर तभी असरदार होता है जब उसे सही आदतों का साथ जोड़ा जाए, लेकिन हम अक्सर अनजाने में ऐसी 4 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुस्त बनाकर कब्ज का कारण बन जाती हैं।

Jan 23, 2026 01:02 am ISTManju Mamgain लाइव हिन्दुस्तान
सर्दियों के मौसम में जब हम अपनी डाइट में हरी सब्जियां और फाइबर युक्त अनाज शामिल करते हैं, तो हमें लगता है कि हमारा पाचन तंत्र दुरुस्त रहेगा। लेकिन कई बार भरपूर फाइबर लेने के बावजूद पेट में भारीपन महसूस होने के साथ कब्ज की समस्या हमारा पीछा नहीं छोड़ती। कब्ज की समस्या को दूर रखने के लिए असल में सिर्फ फाइबर ही काफी नहीं होता है। डॉक्टरों का मानना है कि फाइबर तभी असरदार होता है जब उसे सही आदतों का साथ जोड़ा जाए, लेकिन हम अक्सर अनजाने में ऐसी 4 बड़ी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारे मेटाबॉलिज्म को सुस्त बनाकर कब्ज का कारण बन जाती हैं।

शारदा केयर हेल्थसिटी के गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट डॉ. वसीम रमजान दर कहते हैं कि कब्ज की समस्या दूर रखने के लिए आहार में सिर्फ फाइबर शामिल करना ही काफी नहीं होता, बल्कि हमारी दैनिक आदतें और मौसम-विशेष व्यवहार भी इस समस्या को बढ़ा देते हैं।

सर्दियों में कब्ज की समस्या बढ़ाती हैं ये 4 गलतियां

पानी की कमी

कब्ज का सबसे बड़ा कारण शरीर में पानी की कमी होता है। फाइबर तभी अच्छी तरह काम करता है जब शरीर में पर्याप्त पानी मौजूद हो। सर्दियों में पसीना कम निकलता है और लोग पानी कम पीते हैं, जिससे फाइबर का प्रभाव कम हो जाता है और मल सख्त हो जाता है।

वर्कआउट की कमी

ठंड के कारण लोग कम चलते-फिरते हैं, जिससे आंत की परिस्तल्टिक गति (digestive movement) धीमी पड़ जाती है, और मल त्याग में कठिनाई होती है।

अनियमित समय पर भोजन

भोजन का अनियमित समय भी कब्ज का एक बड़ा कारण है। अगर भोजन समय पर नहीं होता, फिर चाहे वो फाइबर रिच ही क्यों ना हो, पाचन क्रिया को बाधित करता है ।

भारी खाना खाना

सर्दियों में भूख ज्यादा लगती है। भारी भोजन पाचन को धीमा कर देता है और कब्ज का जोखिम बढ़ाता है।

सर्दियों में कब्ज से बचने के लिए क्या करना चाहिए?

पर्याप्त पानी पिएं-दिन भर में कम से कम 6–8 गिलास पानी पिएं।

नियमित हल्की एक्सरसाइज करें- चलना, स्ट्रेचिंग, योग आदि आपकी आंत को सक्रिय रखते हैं।

भोजन का समय सेट करें- रोजाना एक ही समय पर खाना खाने की आदत डालें।

भारी भोजन से बचें- छोटे हिस्सों में, संतुलित आहार लें।

फाइबर के साथ पानी और संतुलित वसा लें- सलाद और फल के साथ दाल/अनाज संतुलित करें।

सलाह- अगर इन बदलावों के बावजूद समस्या बनी रहती है, तो डॉक्टर से जांच कराना जरूरी है क्योंकि कब्ज कभी-कभी अन्य अंतर्निहित स्वास्थ्य समस्याओं का संकेत भी हो सकता है। स्वस्थ आदतें अपनाकर आप सर्दियों में पाचन और कब्ज दोनों को बेहतर ढंग से नियंत्रित कर सकते हैं।

