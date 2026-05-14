पेट में कीड़े होने पर शरीर देने लगता है ये संकेत, भूलकर भी ना करें इग्नोर
बार-बार पेट दर्द, भूख कम लगना या कमजोरी महसूस होना कभी-कभी पेट में कीड़ों का संकेत हो सकता है। यह समस्या बच्चों और बड़ों दोनों में हो सकती है, इसलिए इसके लक्षण और बचाव के तरीके जानना जरूरी है।
पेट में कीड़े होना एक आम समस्या मानी जाती है। यह समस्या बच्चों में ज्यादा देखी जाती है, लेकिन बड़े भी इसकी चपेट में आ सकते हैं। गंदा खाना, दूषित पानी, साफ-सफाई की कमी और बिना हाथ धोए खाना खाने से पेट में कीड़े पहुंच सकते हैं। ये कीड़े आंतों में जाकर शरीर से पोषण लेने लगते हैं, जिससे कमजोरी और कई दूसरी परेशानियां हो सकती हैं।
पेट में कीड़े होने के आम लक्षण
- पेट दर्द और मरोड़: अगर बार-बार पेट में दर्द या मरोड़ हो रही हो, तो यह पेट में कीड़ों का संकेत हो सकता है। कुछ लोगों को पेट में भारीपन भी महसूस हो सकता है।
- भूख कम या ज्यादा लगना: पेट में कीड़े होने पर कुछ लोगों की भूख कम हो जाती है, जबकि कुछ लोगों को बार-बार भूख लग सकती है।
- वजन कम होना: अगर सही खाना खाने के बाद भी वजन घट रहा हो, तो यह भी पेट में कीड़ों की वजह से हो सकता है। क्योंकि कीड़े शरीर का पोषण खुद लेने लगते हैं।
- कमजोरी और थकान: शरीर में जरूरी पोषण की कमी होने लगती है, जिससे कमजोरी और हर समय थकान महसूस हो सकती है।
- गुदा के आसपास खुजली: खासतौर पर रात के समय गुदा के आसपास खुजली होना पेट में कीड़ों का एक सामान्य संकेत माना जाता है।
- पेट फूलना और गैस: कुछ लोगों को गैस, पेट फूलना और अपच जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं।
बच्चों में दिख सकते हैं ये संकेत
- चिड़चिड़ापन
- पढ़ाई में ध्यान कम लगना
- बार-बार बीमार पड़ना
- कमजोरी
पेट में कीड़े होने के कारण
- गंदा या दूषित खाना: साफ-सफाई का ध्यान न रखने से कीड़े शरीर में पहुंच सकते हैं।
- बिना हाथ धोए खाना खाना: खाना खाने से पहले हाथ साफ न करने पर संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है।
- दूषित पानी पीना: गंदा पानी पीने से पेट में कीड़े पहुंच सकते हैं।
- बाहर का खुला खाना: सड़क किनारे खुले में रखा खाना खाने से भी यह समस्या हो सकती है।
बच्चों की सफाई पर खास ध्यान दें
बच्चे अक्सर मिट्टी में खेलते हैं और बिना हाथ धोए चीजें खा लेते हैं। इसलिए उनकी सफाई का खास ध्यान रखना जरूरी माना जाता है।
क्या घरेलू उपाय मदद कर सकते हैं?
कुछ लोग घरेलू उपाय भी अपनाते हैं, लेकिन किसी भी उपाय को अपनाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना बेहतर माना जाता है।
इन चीजों से बचें
- बाहर का खुला खाना कम खाएं
- साफ पानी पिएं
- शौचालय इस्तेमाल के बाद हाथ धोएं
- बच्चों को साफ-सफाई की आदत सिखाएं
कब तुरंत डॉक्टर से मिलना चाहिए?
पेट में कीड़े होने की समस्या को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर तेज पेट दर्द हो, उल्टी हो रही हो, मल में कीड़े दिखाई दें या फिर बहुत ज्यादा कमजोरी हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करना जरूरी माना जाता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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