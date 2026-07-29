बच्चों को जल्दी होता है फ्लू, डॉक्टर से जानें शुरुआती लक्षण और कैसे करें बचाव
मानसून सीजन कई बीमारियां लेकर आता है और खासतौर पर बच्चों को ज्यादा खतरा होता है। बदलते मौसम में बच्चे फ्लू का शिकार हो जाते हैं। चलिए आपको इसके शुरुआती लक्षण और बचाव के तरीके बताते हैं।
बदलता मौसम कई बीमारियां लेकर आता है और खासतौर पर बच्चों को बचाना पेरेंट्स के लिए बड़ा टास्क बन जाता है। वायरल फीवर, डेंगू, मलेरिया जैसी तमाम बीमारियों के अलावा इन्फ्लूएंजा बच्चों में होने का खतरा रहता है। आम भाषा में इसे फ्लू कहा जाता है, जो 5 साल से कम उम्र वाले बच्चों को आसानी से शिकार बना लेता है। यह फ्लू नाक, गले और फेफड़ों पर सीधा असर डालता है और सांस लेने में थोड़ी तकलीफ होने लगती है। कई बार यह सामान्य सर्दी की तुलना में ज्यादा गंभीर हो सकता है। नोएडा के पीडियाट्रिशियन डॉक्टर सौरभ गुप्ता का कहना है कि अगर शुरुआत में ही बच्चे को इलाज मिल जाए तो इन्फ्लूएंजा गंभीर नहीं होता। चलिए आपको इसके शुरुआती लक्षण और बचाव के तरीके बताते हैं।
बच्चों में इन्फ्लूएंजा के लक्षण
-तेज बुखार
-खांसी
-गले में खराश
-नाक बहना या बंद होना
-शरीर और मांसपेशियों में दर्द
-सिरदर्द
-थकान ज्यादा लगना
-छोटे बच्चों में उल्टी या दस्त आना
कैसे फैलता है
इन्फ्लूएंजा एक वायरल संक्रमण है, जो संक्रमित व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में आसानी से फैल सकता है। बच्चों में इसका खतरा ज्यादा होता है, क्योंकि वे स्कूल और डे-केयर जैसी जगहों पर एक-दूसरे के पास रहते हैं। कई बार किसी बच्चे में संक्रमण के शुरुआती लक्षण साफ नहीं दिखते, लेकिन वह वायरस दूसरों तक फैल सकता है। ऐसे में स्वस्थ बच्चे भी आसानी से इन्फ्लूएंजा की चपेट में आ सकते हैं।
कितने दिनों में होता है सही?
ज्यादातर बच्चों में इन्फ्लूएंजा 5–7 दिनों के भीतर ठीक हो जाता है। हालांकि, यदि बच्चे में गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस दौरान बच्चे को पर्याप्त आराम करने दें और उसे भरपूर मात्रा में पानी व अन्य तरल पदार्थ पिलाएं। बुखार या अन्य किसी भी समस्या के लिए डॉक्टर की सलाह के बिना कोई दवा न दें। अगर बच्चे को सांस लेने में कठिनाई हो, होंठ या चेहरा नीला पड़ने लगे, तेज बुखार लंबे समय तक कम न हो या दौरे पड़ने जैसे गंभीर लक्षण दिखाई दें, तो बिना देर किए तुरंत डॉक्टर से सलाह लें।
बचाव के लिए क्या करें?
हर साल फ्लू का टीका लगवाएं।
हाथों को साबुन से रोजाना धोना।
खांसते या छींकते समय मुंह और नाक ढकना।
बीमार व्यक्ति से दूरी रखें।
बारिश में भीगने पर फौरन सूखे कपड़े पहनें।
नोट- यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है। किसी भी तरह की विशेष जानकारी के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञ से उचित सलाह लें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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